Een alerte 71-jarige Raamsdonker zorgde er onlangs voor dat twee helpdeskfraudeurs konden worden gearresteerd. Nu doet hij zijn verhaal. 'Om andere mensen te waarschuwen, want deze oplichters gaan heel geraffineerd te werk.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik wil niet met mijn naam in de krant, want je weet maar nooit tegenwoordig", zegt de Raamsdonker die we in dit verhaal Frits noemen (zijn echte naam is bekend bij de redactie). Elke week kijkt hij programma's als Opsporing Verzocht en zo weet hij welke trucs criminelen toepassen om mensen geld afhandig te maken. "Ik heb altijd gehoopt dat deze oplichters mij zouden bellen, want ik had me voorgenomen dat ze er dan niet mee zouden wegkomen."

12 november is het zo ver. Frits is alleen thuis en wordt gebeld op de vaste lijn. "U spreekt met de fraudehelpdesk van de ING." De stem aan de andere kant van de lijn vraagt hem of hij onlangs geld heeft overgemaakt naar een bepaalde rekening. Frits heeft meteen in de gaten dat het foute boel is en besluit de oplichter te laten denken dat hij beet heeft.

Na enkele minuten loopt hij zogenaamd even naar de tuin om zijn vrouw te vragen of zij de 'verdachte overboeking' heeft gedaan. In werkelijkheid belt hij daar met zijn mobiel 112. De centralist schakelt de politie in.

Gehackt

Het vervolg van het gesprek met de oplichter, dat nog ruim een half uur duurt, neemt Frits op. "Ik vermoed dat u gehackt bent", zegt de oplichter als Frits zegt dat ook zijn vrouw niets van de overboeking weet. De zogenaamde helpdeskmedewerker stelt vragen om Frits' vertrouwen te winnen en om meer informatie te achterhalen. "Wanneer heeft u voor het laatst uw pas gebruikt? Stond er toen iemand dicht bij u? Zo gaan 'scammers' namelijk te werk", zegt de oplichter met geveinsde bezorgdheid.

Hij vraagt Frits om in te loggen op internetbankieren om te controleren of hij gehackt is. Uiteraard is dat volgens de helpdeskfraudeur het geval. Ook zet hij een truc in om Frits' pincode te achterhalen. "Als u uw oude pincode wilt houden, kunt u deze zo inspreken in een systeem dat gekoppeld is aan uw nieuwe pas. Ik kan u dan niet horen", belooft de oplichter.

Frits spreekt twee verzonnen pincodes in. Zodra dat is gebeurd, maakt de fraudeur een afspraak om de bankpassen, die volgens hem besmet zijn met een virus, op te halen. Die moet Frits in een envelop doen en adresseren aan de politie in Breda. "Dan komt er straks een speciale koeriersdienst van de politie langs om de passen op te halen."

Frits wordt weer gebeld

De koerier heeft die dag geluk, want door een samenloop van omstandigheden lopen Frits en de toegesnelde politieagent hem mis. Frits baalt ervan, maar 30 november krijgt hij een herkansing. Dan voltrekt zich vrijwel hetzelfde scenario. "Zo te horen is het dezelfde man die mij belt, maar hij heeft niet in de gaten dat hij mij al eerder aan de lijn heeft gehad."

Frits gaat wederom mee in het verhaal van de oplichter en informeert ondertussen de politie. Nu krijgt het verhaal wel het einde waarop Frits hoopte: de politie arresteert de twee koeriers die de bankpassen komen ophalen.

De volgende helpdeskfraudeur die hem belt, mag hopen dat Frits' vrouw opneemt. "Dan zeg ik: 'Ga je moeder pesten' en dan hang ik op", zegt ze.

De twee koeriers die 30 november in Raamsdonk werden gearresteerd, zijn inmiddels op vrije voeten gesteld. Zij blijven wel verdachten in deze zaak en het onderzoek naar hen loopt nog.

Wat te doen als u vermoedt dat u een oplichter aan de lijn heeft?

Frits zag kans om tijdens het telefoongesprek met een helpdeskfraudeur stiekem contact op te nemen met de politie. "Als dat mogelijk is, is het verstandig om dit te doen", zegt een woordvoerder van de politie. In overleg wordt dan bekeken of en welke actie de politie kan ondernemen. "Maar het belangrijkste is om er niet in te trappen."

Het verbreken van de telefonische verbinding met de oplichter is dan ook een van de acties die de politie adviseert in deze situatie. Ook is het verstandig om de bank te informeren en eventueel rekeningen te laten blokkeren.