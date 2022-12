Veel stations staan deels leeg. Door ruimte te bieden aan lokale initiatieven kan de levendigheid terugkomen, verwachten NS en ProRail. Zoals in Oldenzaal.

Ooit was station Oldenzaal, een langgerekt gebouw uit de jaren vijftig, een belangrijke plek vanwege het werk van de douane. De drukte van het grensstation is allang verdwenen. Vanaf twee sporen vertrekt er nu nog vier keer per uur een trein, de Duitse grens over of naar Hengelo. Spoor 3, 4 en 5 liggen ernaast, daarover denderen de internationale treinen naar Berlijn voorbij.

En Spoor 6, dat is de naam van de stationsrestauratie die sinds kort weer open is na een opknapbeurt. Die restauratie wordt gedreven door mensen als Tonnie Keizer, die er keukenwerk doet. Vijf jaar was hij werkloos, en vanwege zijn leeftijd, 61, namen de kansen op een nieuwe baan niet toe. "Niet dat ik me dood verveelde, maar er moest wel iets gebeuren."

Mensen die zonder steun niet snel aan een baan komen

Bij Spoor 6 kwam hij terecht via De Werkwijzer, een leerwerkbedrijf voor mensen die zonder steun niet snel aan een baan komen: langdurig werklozen, vluchtelingen die nog geen Nederlands spreken, licht verstandelijk gehandicapten. Met geld van de gemeente en het UWV worden 25 à 30 van hen in en om het station aan het werk gezet, vaak een paar dagdelen per week.

"Voor sommigen is het dagbesteding, die zullen nooit een echte baan krijgen", zegt directeur Tonnie Harmelink van De Werkwijzer. "Anderen leren hier vaardigheden waarmee ze wel weer werk krijgen, vaak met loonkostensubsidie." Dat laatste is ook Keizer gelukt. In maart komt hij in dienst bij De Werkwijzer zelf, als chauffeur, en daar is hij blij mee. "Een gewone baan, dat geeft toch een ander gevoel."

Het is aan de mensen van De Werkwijzer te danken dat station Oldenzaal sinds 2014 weer een restauratie heeft. Die was gesloten toen de drukte van het grensstation verdwenen was. De loketten zijn allang vervangen door een kaartjesautomaat. Maar nu zit er weer leven in het station.

"Ik zie het altijd meteen als ik hier aankom", zegt NS-stationsmanager Guido van Bergen, die in de regio 26 stations onder zijn hoede heeft. "Het is hier schoon, heel en veilig, want de mensen van De Werkwijzer houden ook toezicht. De fietsen staan hier altijd netjes in de rekken."

Het station als onderdeel van de stad

Zoals het in Oldenzaal gegaan is, zo willen de NS en ProRail het ook elders. Het station moet onderdeel worden van de wijk of stad, vinden zij. Omwonenden moeten het gaan zien als 'hun' station. Die betrokkenheid ontstaat als maatschappelijke initiatieven er een plek krijgen, zoals op zo'n negentig stations al gebeurt. Zo heeft station Schin op Geul een museumpje en in de oude kiosk op station Kampen krijgen studenten les. "Het kan van alles zijn", zegt Oscar van Elferen van de NS.

NS en ProRail openen morgen een online loket (oponsstation.nl), waar iedereen met een idee zich kan melden. De spoorbedrijven willen helpen met hun kennis over bijvoorbeeld reizigersstromen en ondernemerschap. En soms kan een ruimte verhuurd worden tegen de kostprijs.

Dat levert veel op, zien ProRail en de NS. Stations worden levendiger en daarmee is er meer sociale controle. Zo kan een wachtruimte openblijven die anders had moeten sluiten, omdat de kosten van vervuiling en vernieling te hoog oplopen. "En op sommige stations kan je nu wél een kop koffie halen", zegt Van Elferen, "terwijl dat anders niet kon."

Alle tijd voor de kerstboom

In Oldenzaal is meer dan koffie te krijgen, zeker na de heropening op 1 december. Gebleven zijn de woensdagen met schappelijk geprijsde maaltijden voor "mensen met een kleine beurs of ouderen die dreigen te vereenzamen", zoals Werkwijzer-manager Heiko Lentfert het uitdrukt.

Maar de kantine-achtige uitstraling heeft plaatsgemaakt voor de stijl van een restaurant, met veel hout en groen. Op vrijdag kan iedereen er nu terecht voor een driegangenmenu tegen een 'commerciële' prijs. Spoor 6 moet ook een plek worden waar scholieren die met de trein naar school gaan rustig met hun laptop kunnen studeren. "Het moet een ontmoetingsplek worden", zegt Harmelink.