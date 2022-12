10 miljoen illegale sigaretten in Wouw, 30 miljoen sigaretten bij Hazeldonk. De 'buit' van de douane was de afgelopen weken behoorlijk. Smokkel floreert nog steeds. 'Met de toename van accijnzen is er een risico op een grotere zwarte markt.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Even naar Duitsland of naar België. Goedkoper tanken. Én sigaretten kopen. Het gebeurt al jaren. De prijs van sigaretten in Nederland is, mede door accijns, gemiddeld hoger dan in onze buurlanden. Vandaar dat veel mensen over de grens hun tabak gaan halen.

"Het is nu rendabel om naar Luxemburg te rijden", zegt Jan Hein Sträter, directeur van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK). Een pakje sigaretten kost daar zo'n 5 euro, in Nederland 8 euro. Kwestie van flink wat inslaan. "Dan kun je er ook nog eens goedkoop tanken." Voor VSK is de bestrijding van smokkel 'topprioriteit'. De brancheorganisatie investeert in onderzoeken en professionele teams om de illegale handel aan te pakken.

Uit onderzoeken van Kantar, in opdracht van VSK, blijkt dat in de grensregio's de laatste maanden steeds meer mensen tabak in België of Duitsland kopen. Daar is niks mis mee, meent Sträter. "Maar de prijsverschillen met het buitenland zijn een aanjager voor criminaliteit. Hoe hoger de accijns, hoe meer consumenten op zoek gaan naar goedkopere en soms illegale tabaksproducten."

'Risico op grotere zwarte markt'

Dat erkent een woordvoerder van de FIOD. "Met de toename van accijnzen zien we een risico op een grotere zwarte markt. De criminele winstmarge wordt groter. Duidelijk is dat criminele organisaties hun producten veelal proberen af te zetten in Europese landen met een hoog accijnstarief. Zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Nederland."

107 miljoen euro accijns

Dat laatste zit 'm vooral in het ontduiken van belasting. Douane en FIOD namen in 2021 ruim 227 miljoen illegale sigaretten, 164.000 kg tabak en 44.500 kg aan waterpijptabak in beslag. Goed voor zo'n 107 miljoen euro aan accijns.

De prijs van een slof illegale sigaretten is nu circa 35 euro. Dat is ongeveer de helft van wat een slof, met tien pakjes, normaal kost. Illegaal spul is vaak gewoon via internet, sociale media of webwinkels, verkrijgbaar.

'Schimmige nachtwinkels'

Volgens de FIOD zijn illegale sigaretten te herkennen aan de veel te lage prijs, het ontbreken van een accijnszegel of een afwijkend verkooppunt als een garage. "Illegale tabak komt niet via de bekende groothandel Nederland binnen. Het gebeurt niet via de Primera's van deze wereld. Vaak gaat het om wat schimmigere nachtwinkels in grote steden", verklaart Sträter.

Bulgarije en Polen

De illegale productie vindt vaak plaats in Oost-Europese landen als Bulgarije en Polen. "Soms is de productie legaal, maar worden de sigaretten alsnog in het illegale circuit verkocht. Dat zien we bijvoorbeeld gebeuren bij fabrieken in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zijn ze minder streng", meent Sträter.

Illegale sigarettenfabrieken duiken net zo goed op in Nederland. Zo werden in 2021 acht illegale fabrieken ontdekt. Begin 2022 rolde de FIOD een enorme fabriek op in Herkenbosch, bij Roermond. "De grootste illegale fabriek ooit", sprak de opsporingsdienst.

Een illegale sigarettenfabriek in het grensgebied Nederland-Duitsland. Foto: ZFA Essen

De FIOD ziet dit duidelijk als georganiseerde criminaliteit. "De bestrijding van accijnsfraude krijgt niet dezelfde aandacht als drugscriminaliteit. Het optuigen en inrichten van een illegale fabriek doe je niet even tussendoor. Er zijn grondstoffen nodig, productiemachines en het eindproduct moet vervoerd worden." Af en toe ziet de FIOD een combinatie van drugs- en sigarettensmokkel in een fabriek of opslaglocatie.

"Die illegale fabrieken verschijnen op het platteland in lege schuren of op verlopen industrieterreinen. Ze produceren een paar maanden en verkassen dan weer", zegt Sträter.

Nog meer accijns

De accijns voor tabak neemt de komende jaren toe. Vanaf 1 april 2023 kost een pakje sigaretten 9 euro, een jaar later is dat 10 euro. "Dan wordt het prijsverschil met Duitsland gigantisch en wordt de smokkel een ontzettend groot probleem. Daar kun je op wachten", voorspelt Sträter. "Wat je zou kunnen doen, is afspraken maken binnen Europa. Zodat je de tarieven op elkaar afstemt."

"Het tegengaan van smokkel is het bekende argument van de tabaksindustrie om accijnsverhoging tegen te houden", zegt Bas van Lier, woordvoerder van TabakNee. TabakNee wil roken uit de samenleving bannen. Accijnzen zijn wel degelijk effectief, meent Van Lier. "Met name omdat de drempel voor jongeren hoger wordt om een pakje sigaretten te kopen. Dat betekent dat zij minder snel gaan roken. Kinderen smokkelen niet en gaan geen sigaretten over de grens kopen."

Strenge controle

Onderzoek van het Trimbos-instituut bevestigt dat: "Prijsverhogingen worden beschouwd als de effectiefste maatregel om het aantal rokers en aantal gerookte sigaretten tegen te gaan." Het Trimbos-instituut ziet geen een-op-een verband tussen hogere accijnzen en meer smokkel. Wel erkent het Instituut dat hogere accijnzen en prijsverschillen 'prikkels kunnen creëren voor illegale handel'.