Meer dan 100.000 meldingen komen er jaarlijks binnen bij Veilig Thuis. Niet zo gek dus dat één op de vier vrouwen in haar leven te maken krijgt met huiselijk geweld. Toch wordt vermoed dat het slechts gaat om het topje van de ijsberg, zegt politiecommissaris Ellen Boverman. Want ook agenten weten: blauwe plekken zijn aan de oppervlakte lang niet altijd zichtbaar.

De telefoon gaat over in de meldkamer. Aan de andere kant van de lijn klinkt een jonge meisjesstem - zeg maar gerust een stemmetje. Het meisje is bang voor haar vader, heeft zich in een kast verstopt. Terwijl ze haar verhaal doet schreeuwen haar ouders op de achtergrond.

De communicatie verloopt lastig, maar de centralist weet te ontfutselen waar in Nederland het kind zich bevindt. Ze durft de voordeur van het huis op een kier te zetten. Niet veel later staan er agenten op de stoep. In de woning treffen ze een dronken vader, een angstige dochter en een moeder die volledig onder het bloed zit.

Het pijnlijke voorbeeld - een verhaal van een collega - doet iets met politiecommissaris Ellen Boverman. Enerzijds is een getrainde centralist belangrijk - zie zo'n meisje maar eens zo ver te krijgen dat ze haar woonplaats omschrijft en de deur opent - anderzijds is het een pijnlijk besef: de zaak is één van de 10.000 meldingen in de regio Midden-Nederland die jaarlijks binnenkomt bij Veilig Thuis. Een fors getal.

Misschien wel niet zo gek dus, dat één op de vier vrouwen in haar leven te maken krijgt met huiselijk geweld. "Dit vindt niet alleen plaats bij de gezinnen die sociaal wat minder sterk zijn, het kan overal gebeuren. Maar omdat er lang niet altijd een melding wordt gemaakt, vermoeden we helaas dat dit het topje van de ijsberg is."

'Op een dag escaleert het'

In de zaak hierboven is het fysiek geweld zichtbaar, zegt Boverman. Agenten zien een bebloede vrouw en weten: hier is iets goed mis. Dat is lang niet altijd het geval: geweld tegen vrouwen neemt ook een hoop andere vormen aan. "Denk aan ontspoorde mantelzorg, stalking, ouderenmishandeling. Of vormen van psychische mishandeling, zoals intimidatie, kleineren, pesten of een vrouw compleet isoleren van de buitenwereld", zegt de politiecommissaris. "Bij die vormen van mishandeling zie je niet altijd blauwe plekken."

Een voorbeeld? Ze vertelt over een op het eerste oog 'doodgewoon' stel dat graag tijd doorbrengt met elkaar. "Hij zegt tegen haar: 'Ik vind het zo gezellig als we samen zijn'. Later verandert dat in: 'Ik heb liever niet dat je je familie nog ziet'. De vrouw in kwestie raakt steeds meer geïsoleerd. Op een gegeven moment mag ze de deur niet meer uit en haar vrienden en familie helemaal niet meer zien. Tot haar wereld zó ontzettend klein is dat ze niemand meer heeft. Ze is compleet aan hem overgeleverd, zegt voor alles 'sorry'. En dan, op een dag, escaleert het."

Het is voor een buitenstaander - burger of agent - misschien makkelijk om te denken: wáárom ging ze niet bij hem weg? Hoe kon het zover komen? De politiecommissaris weet dat als geen ander. Zelf kent ze de voorbeelden ook, uit haar tijd als wijkagent in de regio Utrecht-Oost. Een vrouw werd mishandeld door haar partner en deed aangifte. Een week later zag Boverman de twee weer hand in hand door het dorp lopen en trok de vrouw haar aangifte in.

"Het moeilijke is juist: er speelt een hoop mee in dit soort situaties. Financiële afhankelijkheid, kinderen in het spel, geen andere woonruimte hebben, verslaving. En al zijn mensen in de omgeving wél op de hoogte, dan weten zij ook niet altijd hoe ze moeten handelen. Daarnaast is het voor vrouwen, zeker binnen relaties, vaak ook moeilijk om in te zien: wat mij wordt aangedaan ís niet normaal."

'Geen blauwe plekken'

Toch is er de afgelopen jaren meer bewustzijn ontstaan voor partnergeweld, ziet Boverman. "Er wordt meer over gesproken. Vroeger zat het, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk, weggestopt achter de voordeur. Nu treden steeds meer mensen naar buiten met dit soort verhalen. In de media is aandacht voor BN'ers die een zaak hebben lopen waarin geweld voorkomt, en steeds vaker vertellen mensen over de wijze waarop zij zelf slachtoffer zijn geworden."

Wat voor agenten lastig blijft, is dat huiselijk geweld niet altijd direct te zien is. "Als er geen blauwe plekken zichtbaar zijn, zie dan maar eens te bewijzen dat er geweld in het spel is. We proberen jonge agenten beter te trainen op herkenning. De ogen en oren openhouden is hierin het belangrijkst."

"Een voorbeeld: je komt als agent ter plaatse bij een melding over geluidsoverlast, maar ziet dat er van alles kapot is in de woning. Dat kan duiden op agressie, ook al zijn de scherven allang weer bij elkaar geveegd. Je gaat op een melding af over een 'simpele' winkeldiefstal, maar door een goed gesprek te voeren met de verdachte ontdek je dat er sprake is van een onveilige thuissituatie. Door goed op te letten, kun je ontdekken dat er achter de voordeur een heel verhaal zit".

Wat doe je vervolgens - als agent? Bij fysiek of verbaal geweld kan iemand direct worden aangehouden en kan er een huisverbod worden opgelegd (hierbij wordt iemand tien dagen lang uit huis geplaatst terwijl er voor het gezin hulpverlening wordt gezocht) - maar dit is lang niet altijd het geval. Volgens Boverman is het voor agenten makkelijker geworden om, ook bij een onderbuikgevoel, een melding te maken.

"Agenten kunnen vanaf hun telefoon een Veilig Thuis-melding maken, ook als ze nog op straat staan. Vroeger hield het daar dan vaak op. Nu worden er andere hulpverleningsinstanties betrokken zodra er zo'n melding is gemaakt en wordt een familie in kwestie nauwlettend in de gaten gehouden. De historie van zo'n gezin wordt overgedragen en wijkagenten weten steeds beter waar deze gezinnen zich bevinden. En ook als er geen aangifte ligt kunnen we ingrijpen, bijvoorbeeld op basis van getuigenverklaringen."

Verwelkte bloemen

Ook stalkingszaken vallen onder Bovermans portefeuille. Daar zitten extreme zaken tussen, maar stalking kan ook voorkomen op een - op het eerste gezicht - niet-agressieve wijze. "Denk aan partners of ex-partners die in de vuilnisbak neuzen, rondhangen op haar werk, onophoudelijk berichtjes sturen of - bijvoorbeeld - een bos verwelkte bloemen opsturen. Dingen die wettelijk gezien niet altijd strafbaar zijn, maar de vrouw in kwestie wel een heel erg onveilig gevoel kunnen geven."

Actie ondernemen kan in zo'n geval best lastig zijn. Verwelkte bloemen opsturen mag, wettelijk gezien, en je in de buurt van iemands werk bevinden óók. "Dat neemt niet weg dat het intimiderend is. We kunnen dan wel al iets doen. Er worden stopgesprekken gevoerd met deze stalkers - ernstige waarschuwingen waarbij benadrukt wordt dat hij of zij dit niet meer kan doen. In 50 procent van de gevallen werkt dit. Als de persoon in kwestie dan nog doorgaat, kunnen er in overleg met het Openbaar Ministerie maatregelen worden getroffen, zoals een locatieverbod."

Hoewel er een hoop mogelijkheden zijn om stalkers te stoppen, liegen de getallen er niet om. In de regio Midden-Nederland alleen al zijn er jaarlijks 175 stalkingszaken met een hoog risico. Dat komt neer op vijftien ernstige zaken per maand. "En helaas zien we ook dat we in de afgelopen jaren een aantal ernstige incidenten hebben gehad die hebben geleid tot zware lichamelijke mishandeling of zelfs tot de dood."

Of het nu gaat om vermoedens van huiselijk geweld of om stalking, voor een buitenstaander is het niet altijd even makkelijk om in te grijpen, weet Boverman. Zaterdag spreekt ze in het kader van Orange the World (een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen) namens de politie over dit onderwerp.

"Geweld tegen vrouwen en meisjes is onacceptabel. Wees je als buitenstaander bewust van wat je ziet of hoort in je omgeving. Ook als burger kun je een melding doen bij Veilig Thuis of bij de politie. Als ik één ding heb geleerd over de jaren is het: luister altijd naar dat onderbuikgevoel."