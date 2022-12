Politie en justitie lijken vaker de digitale schandpaal te gebruiken om verdachten op te pakken. Afgelopen weekend werden door de Amsterdamse politie herkenbare beelden verspreid van twee jongens die een snoepautomaat hebben geplunderd. Is dit nog wel proportioneel? Privacydeskundigen reageren verdeeld. Ook de Kinderombudsman is niet overtuigd.

Vereeuwigd op het internet met je eigen wangedrag. Eigen schuld dikke bult, klinkt het op sociale media, maar hoe zit dat als je nog erg jong bent? "Dit kan die jongens nog jaren achtervolgen," zegt Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT & Recht van de Radboud Universiteit. "Politie en justitie moeten daar bij iedere zaak heel goed over nadenken. Ik betwijfel of dat hier is gebeurd. We leven in een tijdperk waarin het offline halen van foto's en video's heel moeilijk is."

De beelden, die zijn verspreid via een Twitterkanaal van de politie, laten twee jongens zien die een snoepautomaat op station Sloterdijk hebben opengebroken en leeggehaald. Schadepost: zo'n 10.000 euro. Het misdrijf is van ruim een half jaar geleden, maar de jongen zijn nooit gevonden.

'Geen zwaarwegend opsporingsbelang'

Voor het vrijgeven van zulke beelden moet het Openbaar Ministerie toestemming geven. Dat gebeurt niet zomaar. Er moet vaak een spoedeisend belang zijn, bijvoorbeeld bij een acute zoektocht of als de openbare veiligheid in het geding komt. "Dat is hier niet het geval. Hier zijn geen grote slachtoffers, behalve de exploitant van de automaat," zegt (internet)advocaat en privacydeskundige Christiaan Alberdingk Thijm. "Dat de politie desondanks overgaat op dit middel, is bijzonder." Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops is het daarmee eens. "Hier geldt geen zwaarwegend opsporingsbelang."

Hoogleraar Zuiderveen Borgesius gaat nog een stap verder. "Dit is echt geen zware misdaad. Het moet toch mogelijk zijn om die jongens op een andere manier te achterhalen? Of de politie had haar verlies moeten nemen, maar niet dit."

Anne Martien van der Does, de Kinderombudsman van Amsterdam, onderschrijft dat. Voor haar is het evenredigheidsbeginsel van belang. "Heiligt het doel wel de middelen? Is deze actie wel nodig, of had het ook anders gekund? Het laat onverlet dat dit gedrag niet kan en dat de politie ze daar op moet aanspreken. Maar het lijkt mij niet de bedoeling dat zij straks ook nog de volle lading krijgen van de bakker om de hoek."

In eerste instantie werden de jongens geblurd getoond in een regionaal opsporingsprogramma. Toen ze zich vervolgens niet meldden, ging de politie over tot een zwaardere maatregel. Criminoloog Emile Kolthoff heeft er om die reden minder moeite mee. "Die jongens hebben hun kans verspeeld door zich niet te melden. Je kunt je ook afvragen wat de politie dán had moeten doen. Want als ze niets doen, komen dit soort figuren ermee weg."

Voorkomen

Sinds 2017 kan de politie sneller een beroep doen op burgers bij het opsporen van criminelen. In dat jaar werd de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving versoepeld. Dat zijn de regels rond het tonen van beelden en het melden van de identiteit van een voortvluchtige. "Zelfs als we geen zaak hebben, kunnen we voor een goede en slagvaardige opsporing de identiteit van iemand prijsgeven, ter voorkoming van een misdrijf of nieuw misdrijf," zei het OM toen.

In deze zaak heeft het OM meegewogen dat het om jonge verdachten gaat. "Maar ze zijn ook weer niet héél jong. Bovendien hebben we ze twee weken de tijd gegeven om zich te melden. Dat hebben ze niet gedaan," reageert woordvoerder Evert Broersta. Het misdrijf vond in mei plaats. In die periode moesten meerdere snoep- en frisdrankautomaten het ontgelden, met een totaalbedrag van maar liefst 50.000 euro aan schade.

De twee jongens worden daar niet van verdacht. Toch vindt het OM het publiceren van de beelden gerechtvaardigd. Op de kritieken zegt Broersta: "Hier is een zorgvuldige belangenafweging gemaakt, in samenspraak met de officier van justitie. Over het algemeen werkt onze opsporingsberichtgeving goed."