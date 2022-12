Ongehoord Nederland blijft de regels van de NPO schenden. Kan de aspirant-omroep wel in het publieke bestel blijven? 'Ze hebben geen zendmachtiging gekregen om een soort roeptoeter te zijn voor idioten.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Racisme en discriminatie, feitelijke onjuistheden en onzorgvuldige journalistiek; de lijst beschuldigingen aan het adres van Ongehoord Nederland neemt toe. Volgens de aspirant-omroep vallen de uitspraken in Ongehoord Nieuws binnen de vrijheid van meningsuiting, volgens anderen is het pertinente onzin, die niet past binnen de Nederlandse Publieke Omroep.

Vorige week oordeelde de NPO-ombudsman dat er een patroon zit in de onzorgvuldige berichtgeving van ON; het gaat niet meer om een jonge omroep die incidenteel over de schreef gaat. Inmiddels hangen ON twee sancties boven het hoofd, en de roep om de aspirant-omroep zo snel mogelijk weer uit het bestel te knikkeren klinkt steeds luider.

Een schande, reageerde ON-voorzitter Arnold Karskens: "We worden een kopje kleiner gemaakt". ON claimt dat er bij de NPO sprake is van een monocultuur en dat zij zelf wel de thema's aan de kaak stellen die bij andere omroepen onvoldoende aandacht krijgen, zoals de aanwas van EU-macht, de 'massa-immigratie', klimaatmaatregelen, COVID-19-maatregelen, de cancelcultuur en de afbraak van Nederlandse tradities.

Door de aangekondigde sancties wordt de 'kritische minderheidsblik op de feiten' als het ware gecanceld door de NPO, zei de ON-raadsman onlangs tijdens een hoorzitting. ON ziet zichzelf als de verlosser van het vastgeroeste omroepbestel en de vertolker van de onderdrukte stem. Is de aspirant-omroep inderdaad de hoeder van het vrije woord en moet dat worden gefinancierd met belastinggeld?

Vrijheid van meningsuiting als schaamlapje

Paul Römer vindt van niet. Bij Spraakmakers op Radio 1 was de Talpabaas zeer uitgesproken: "ON gebruikt de vrijheid van meningsuiting als schaamlapje voor hun programmering. Niet alles wat je mag of kan zeggen hoeft per se gezegd te worden, dat is een kwestie van beschaving." Volgens Römer is ON er vooral op uit om het bestel te ontregelen en misbruiken ze daarmee het instituut NPO en het belastinggeld. "Dat is zonde van het geld, laat ze lekker teruggaan naar het riool van het internet, daar kunnen ze zeggen wat ze willen."

Wat ON doet, is regelmatig op of net over het randje, maar om ze uit het bestel te zetten moet er meer gebeuren, zegt journalist Frénk van der Linden. "De NPO moet zeker stevig waarschuwen en boetes uitdelen, maar ik heb toch liever dat je stank ruikt, dat je ziet waar het zit, dan dat het plotseling verdwijnt of ondergronds gaat. Het woekert toch wel door, dus laat het zo lang mogelijk traceerbaar zijn. Uiteraard totdat ze de wet overschrijden."

Ook Huub Wijfjes vindt het nog te vroeg om de omroep zijn licentie weer te ontnemen. Volgens de hoogleraar geschiedenis van radio en televisie aan de Universiteit van Amsterdam is het juist goed dat meningen af en toe schuren. "Confrontatie hoort bij opinievorming en dat is een goede eigenschap van televisie, dat is in het verleden vaak gebleken. Schurende programma's maken soms dingen los die ook losgeweekt moeten worden. Van mij mogen ze zeggen wat ze willen, behalve als het in strijd is met de journalistieke code en het anti-discriminatiebeginsel."

Van der Linden: "De rillingen lopen je over de rug als je hoort wat ze verkondigen aan opinies, maar zolang het geen smaad of laster is, vind ik dat dit - helaas - moet kunnen. Ik ben van de Churchill-doctrine: ik zal tot mijn dood toe vechten voor uw recht om deze onzin te verkondigen. Elke democratische samenleving heeft baat bij tegengeluiden, alleen al om je wakker te houden. Om je af te vragen: zie ik het goed, voel ik het goed? Ik vind het interessant om ongelijk te krijgen, als iemand me kan laten inzien dat het anders zit dan ik denk. Maar ik moet zeggen dat ik nog zelden ongelijk heb gekregen door te luisteren naar Ongehoord Nederland. Ik vind niet dat ze uitblinken in originaliteit of door het aanreiken van nieuwe feiten."

Buitengewoon onovertuigende propaganda

Ook Wijfjes vindt de uitzendingen van opinieprogramma Ongehoord Nieuws kwalitatief onder de maat. "Het is buitengewoon onovertuigende propaganda voor bepaalde rechtse standpunten. Prima dat dit soort meningen ook zichtbaar is, maar de meeste mensen hebben daar niets mee. Misschien moeten we erop vertrouwen dat ze zichzelf opsluiten in hun nogal beperkte denkraam."

Fons van Westerloo heeft er een hard hoofd in dat het de aspirant-omroep ooit wel gaat lukken om in de pas te lopen. Volgens de oud-directeur van RTL en SBS hoort Ongehoord Nieuws niet thuis bij de NPO. "De publieke omroep is er niet om iedereen die een mening heeft een podium te geven, maar om mensen kritisch te benaderen en aan waarheidsvinding te doen. Maar dat doen ze niet en dan is het geen journalistiek, dan is het propaganda. Als Baudet of Van Haga aanschuift, mag hij alles zeggen wat hij wil zonder tegenspraak."

De standpunten van politici als Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) komen te weinig aan bod bij de andere omroepen, vindt ON. Er zou sprake zijn van een monocultuur; de meeste omroepen zijn te links en niet kritisch genoeg op bepaalde thema's. Dat is natuurlijk niet helemaal onzin, zegt Frénk van der Linden. "Uit opiniepeilingen blijkt dat journalisten voor het merendeel progressief stemmen, het zijn zelden rechtse diehards. Maar de vraag is of je dan zo rabiaat rechtsaf moet als ON doet."

Volgens Van Westerloo kunnen omroepen prima een liberaal conservatief-rechtse signatuur hebben en toch goede programma's maken. "Kijk naar WNL, daar worden gasten wel kritisch benaderd, vanuit die liberaal-conservatieve gedachten."

Van Westerloo ziet net als Römer de omroep het liefst zo snel mogelijk vertrekken uit het bestel, hij gelooft niet dat ON van plan is zich ooit te voegen naar de regels van de NPO. "Als je volledige vrijheid wilt en je niet wilt schikken naar de regels van de NPO, dan moet je voor jezelf beginnen. Ze hebben geen zendmachtiging gekregen om een soort roeptoeter te zijn voor idioten."

De NPO is een kwaliteitskeurmerk

De vraag is niet of Ongehoord Nederland zijn tegendraadse mening wel mag verkondigen, het gaat er vooral om of de omroep op deze manier wel past binnen het profiel van de NPO, zegt Wijfjes. "De NPO is een kwaliteitskeurmerk en de journalistieke code is een van middelen om dat merk te beschermen. De kijker moet zeker weten dat het nieuws betrouwbaar is, niet gemanipuleerd, niet leugenachtig en niet op één opinie te vangen. Maar de NPO staat ook voor pluriformiteit; de representatie van alle groepen in de maatschappij in de omroepen. En daar hoort Ongehoord Nederland ook bij, ze staan voor een bepaalde denkrichting in de samenleving. Daar moet je een afweging in maken."

Die afweging ligt formeel bij de staatssecretaris, maar die kan pas oordelen over het lot van ON nadat de NPO een verzoek heeft ingediend om de omroep zijn licentie te ontzeggen. De NPO maakt binnenkort bekend wat de tweede sanctie is die de omroep krijgt opgelegd. Dat kan opnieuw een financiële maatregel zijn - Ongehoord moest eerder al 2,5 procent van zijn budget inleveren - maar het zou ook kunnen dat de publieke omroep de staatssecretaris vraagt om ON uit het bestel te zetten.

Wijfjes hoopt dat het ON lukt om te integreren, zoals in het verleden gebeurde met veel omroepen die begonnen als tegendraads en rebels. "Het is een repeterend patroon. De Tros bediende ooit de zwijgende rechtse meerderheid. Inmiddels is de zwijgende meerderheid links en de Tros waanzinnig geïntegreerd. Dus toen kwam WNL, die met veel bombarie begon als de stem van rechts Nederland. Maar als je groter wil worden, moet je meer zijn dan alleen de spreekbuis van rechts Nederland. Dan heb je programma's nodig die de dialoog aangaan. Dat heeft WNL prima voor elkaar gekregen, ze groeien zelfs nog. Bij PowNed is dat minder goed gelukt, dat is inmiddels een franje in de marge."

Volgens Van Westerloo is er ook bij de NPO behoefte aan tegengeluid. "Je ziet het succes van Vandaag Inside, waar ze gewoon vaak zeggen wat een deel van de bevolking denkt. Daar zeggen ze ook: 'Die Rutte is een waardeloze klootzak die niks heeft gepresteerd de laatste jaren'."

De omroep onderschrijft de journalistieke code

Een commercieel programma zoals Vandaag Inside, dat leeft van relletjes, zou bij de NPO niet kunnen volgens Wijfjes. "Misschien dat je van ON ook een verdienmodel kunt maken, maar zoals het nu is, valt er weinig aan te verdienen." Volgens de hoogleraar heeft Ongehoord Nederland het helemaal zelf in de hand: "Ze zitten in het bestel, ze krijgen subsidie, ze mogen een programma maken, mits ze zich aan de journalistieke afspraken houden die ze zelf ook onderschrijven."

Het is kinderachtig om voortdurend in de slachtofferrol te kruipen en te roepen dat je de mond wordt gesnoerd, vindt Wijfjes. "ON heeft behoorlijk veel ruimte gekregen om zich te handhaven, met behoud van de eigen identiteit. Ze kunnen zeggen wat ze willen en denken. Ze krijgen een cadeautje van de samenleving, namelijk belastinggeld en zendtijd. Om dan op iedereen in te hakken die het niet met je eens is, vind ik nogal ondankbaar."