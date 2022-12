Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Fabrikanten snappen dat en proberen op de veranderende vraag in te spelen. Neem een schijnbaar simpel product als groentebouillonpoeder, van het soort waaraan je heet water moet toevoegen om er een eenpersoons soepje van te maken. Daaraan worden in de fabriek aroma's toegevoegd om de smaak te versterken. Niet dat die smaak niet van nature in de verwerkte groenten zit, maar door het productieproces verdwijnt een deel daarvan.

Is er niet een manier te verzinnen om de natuurlijke smaak van de groenten te behouden in het soeppoeder?

De Wageningse onderzoeker Joanne Siccama haakte met plezier in op die vraag. Siccama werkt bij het Laboratorium van Levensmiddelenproceskunde aan de Wageningen University & Research. "Mijn interesse ligt bij groente-'afval' dat ongebruikt wordt weggegooid in de voedingsmiddelenindustrie. Ik ben veel bezig met duurzaamheid: verspilling verminderen, energieverbruik en CO2-uitstoot terugbrengen." Siccama promoveerde op haar zoektocht naar de oplossing voor het soeppoedervraagstuk.

Wat de smaak van die soeppoeders nu de das omdoet, legt Siccama uit, is de manier waarop de groenten worden verwerkt. De fabrikant gebruikt verse groenten, hakt die aan mootjes, en droogt die stukjes bij minimaal 70 graden in een soort lange tunnel. "Wanneer de groenten zo gedroogd zijn, kunnen ze direct worden vermalen tot poeder." Dat poeder vormt het hoofdingrediënt van het latere soepje.

Maar het grote probleem aan dit droogproces is dat de groenten veel van hun aroma's verliezen: die verdampen mee met het vocht in die tunnel. "In het bijzonder asperges blijken zo veel van hun aroma kwijt te raken." Daarop heeft Siccama haar onderzoek geconcentreerd: op het behoud van het aspergearoma dat terechtkomt in aspergesoeppoeder.