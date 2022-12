In de kinderopvang is het niet makkelijk mannelijke medewerkers te vinden. Een opvang met een paar mannen is vrij uitzonderlijk, laat staan eentje met alléén maar mannen, zoals bij Het Schuitengat in Scheveningen. In het begin liepen medewerkers nog tegen vooroordelen aan: 'Ik had in de tijd dat de zedenzaak rond Robert M. speelde het gevoel niet dichtbij de kinderen te mogen komen. Vandaag de dag is dat gelukkig niet meer zo.'

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een drukte van jewelste bij bso Het Schuitengat. Een groep jongetjes gilt het uit van plezier als ze handjes vol knikkers van een zelfgebouwde, houten knikkerbaan laten rollen. "Normaal is het wat rustiger hier. Maar de knikkerbaan was een cadeau van Sinterklaas, dus die is nog helemaal hot", zegt Titiaan Benders (37). Hij is sinds vijf jaar eigenaar van de opvang.

"Oké, tijd om de knikkers op te ruimen en jassen aan te doen, we gaan naar buiten," kondigt zijn collega Max de Vrieze (28) aan. Elke dag gaan ze met de kinderen de Haagse natuur in. Weer of geen weer. Na een korte rit in enorme elektrische bakfietsen komen ze aan in de duinen van het Westduinpark. De kinderen rennen, klimmen, lachen en worden achterna gezeten door een ogenschijnlijk onvermoeibare Max.

Ze staan samen stil bij bijzondere plantjes en een roofvogel die langs komt vliegen. "Dit is toch fantastisch", lacht Titiaan. "Ik zeg ook altijd tegen mijn vrienden, ik word gewoon betaald om buiten te spelen!". Hij heeft niet altijd de ambitie gehad om op een kinderopvang te werken, laat staan eigenaar zijn. Hij deed een sportopleiding en is eigenlijk het vak ingerold.

Ook Max wilde sportleraar worden, en is nu nog met de laatste loodjes van de studie bezig. "Maar eerlijk gezegd trekt dat me nu een stuk minder. Toen ik bij de bso begon ging er een wereld voor me open, ik vind dit zo leuk om te doen. Ik ben opgegroeid met drie broers thuis, dus dit voelt heel natuurlijk voor me. Hoe ik vroeger met hen speelde, zo doe ik dat ook met de groep."

Bijzonder

Bij Het Schuitengat werken alleen maar mannen. Bijzonder, want zij zijn nog steeds een minderheid in de kinderopvang. Dat heeft deels te maken met de grote zedenzaak die speelde in Amsterdam in 2010. Hoofdverdachte Robert M. misbruikte tientallen jonge kinderen, zowel op een kinderdagverblijf als in de rol van oppas bij mensen thuis. Toen is het aantal mannen in de sector enorm gedaald.

Titiaan: "Ik begon met het werk in die tijd, toen voelde ik dat ongemak wel. Als een kind naar me toe kwam rennen, moest ik snel bukken zodat ze niet per ongeluk met hun handen ongemakkelijk terechtkwamen. Ik had het gevoel niet dichtbij de kinderen te mogen komen. Dat is natuurlijk niet leuk. Vandaag de dag is dat gelukkig niet meer zo."

Veilig voelen

Collega Max werkt sinds twee jaar bij de opvang en heeft geen last van vooroordelen gehad. "Pas toen een moeder eens expliciet tegen me zei hoe blij ze was dat het zo veilig voelde om haar kind bij mij achter te laten, stond ik er bij stil dat dat dus ook heel anders kan zijn."

De afgelopen jaren zit er een stijgende lijn in het aantal mannen dat in de kinderopvang werkt, zeker in de buitenschoolse opvang (bso). Dat komt voor een deel doordat de zaak van Robert M. op de achtergrond is geraakt. Anderzijds door het enorme tekort aan personeel, waardoor de branche geforceerd is harder te werven bij plekken zoals de sportopleiding.

Het traject van sportopleiding naar bso-medewerker lijkt de populairste manier te zijn om mannen aan te trekken in het vak. Iemand hoeft namelijk geen pedagogiek gestudeerd te hebben om in een kinderopvang te werken. Er zijn er wel 480 verschillende diploma's, van creatief tot zorg, waarmee men aan de slag kan gaan - eventueel met een kort aanvullend leertraject.

Sensitieve en leuke begeleider

Kinderen zelf hebben niet een enorme voorkeur voor het geslacht van de begeleiders. Dat blijkt uit onderzoek van bijzonder hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink van de Universiteit van Amsterdam. "Er zijn veel uitgesproken theorieën over mannen en vrouwen, vaders en moeders, maar anno 2022 zijn die vaak achterhaald. En in de kinderopvang is het al helemaal niet zo zwart-wit."

Fukkink en zijn collega's zagen een klein match effect tussen meisjes met vrouwen en jongens met mannen. Meisjes zoeken, en ervaren, meer nabijheid bij een vrouw, jongens zoeken, en ervaren, meer zelfstandigheid bij een man. "Maar het mooie van ons onderzoek is dat naar voren kwam dat kinderen over het algemeen met ál de medewerkers een positieve relatie hebben. Ze willen gewoon een sensitieve en leuke begeleider. Ik denk wel dat het prettig is voor de kinderen dat ze kunnen kiezen tussen rolmodellen."

Kwaliteit omhoog

De zaak Robert M. heeft er toe geleid dat de sector veiliger is geworden en dat de kwaliteit van kinderopvang omhoog is gegaan. Zo is in 2013 het 'vierogenprincipe' in werking gezet. Dat betekent dat op de dagopvang, bij kinderen van 0-4 jaar, een medewerker nooit met een kind alleen mag zijn. Sinds 2018 moet iedereen die woont, werkt of structureel aanwezig is op een kinderopvang, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Zij worden continu gescreend op strafbare feiten.

Dat er sinds een aantal maanden alleen nog maar mannen bij Het Schuitengat werken is toevallig zo gelopen. Of het niet eens tijd is om weer vrouwen te werven? Titiaan: "Vaak worden kinderen heel de dag al omringd door juffen op school, dan hebben ze hier juist een beetje die mannelijke energie als tegenhanger. We horen ook niet de behoefte vanuit ouders aan meer vrouwen."