Een Amsterdamse automobilist reed zaterdag door na een aanrijding die een dode tot gevolg had. Het was al de derde keer in twee weken tijd dat er niet werd gestopt na een incident. Waarom komt dat zoveel voor? 'Wie in shock reageert, geeft zich vaak later nog aan.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De politie is nog altijd op zoek naar de automobilist die zaterdagavond doorreed na een dodelijke aanrijding met een twintigjarige scooterrijder op het Hugo de Grootplein. Een week eerder reed een 89-jarige vrouw in de Rivierenbuurt door na de aanrijding van een driejarig meisje, en een automobilist en een fietser in de Van Baerlestraat gingen er op 5 decembervandoor na een ongeluk waarbij een andere fietser gewond raakte.

Volgens het Waarborgfonds Motorverkeer, dat zich onder andere bezighoudt met ongevallen waarvan de veroorzaker door is gereden, reden in 2021 zo'n 1200 mensen door na een aanrijding die (licht) letsel als gevolg had. Dat komt neer op zeker drie doorrijders per dag. Waarom komt dit zoveel voor?

Bewust of onbewust

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zijn er grofweg twee redenen om door te rijden na een aanrijding: niet gepakt willen worden en in shock zijn. In het eerste geval rijdt de bestuurder, die zich waarschijnlijk heel goed realiseert wat er zojuist is gebeurd, bewust door om een straf te ontlopen. "Of ze hebben drank of drugs op, en denken: als ik later nog word gepakt, dan komt de politie daar in elk geval niet achter."

In het andere geval spreekt Tertoolen van een 'primitieve vluchtreactie'. "Mensen hebben overlevingsmechanismen die worden bepaald door het meest primitieve deel van ons brein, het 'reptielenbrein': vechten, vluchten of bevriezen." Dat is dus niet zozeer een keuze, maar een reflex. "Dat noemen we ook wel 'in shock zijn', je kunt dan niet meer logisch redeneren. Deze doorrijders geven zich vaak later alsnog aan. Ze komen thuis, beseffen wat er is gebeurd en dan neemt het rationele deel van het brein het over."

De wet houdt hier zelfs rekening mee: wie zich binnen twaalf uur na het doorrijden aangeeft, is niet meer strafbaar voor het doorrijden - enkel nog voor het verkeersdelict zelf. Die regel geldt overigens niet als het slachtoffer acute medische hulp nodig had, want iemand in zo'n toestand achterlaten is hoe dan ook een misdrijf.

Onder invloed

De Tweede Kamer stemde eerder dit jaar in met een motie om die 12 uurregel af te schaffen. Dat zou moeten voorkomen dat doorrijders tijd rekken voordat ze zich melden. Het kan nu voorkomen dat mensen die alcohol of drugs hebben gebruikt zich nèt binnen de 12 uur melden. Hoe langer er wordt gewacht, hoe minder goed sporen van drank en drugs in het lichaam zijn terug te vinden. Tertoolen vindt dat de meldtijd in elk geval verkort zou kunnen worden, naar bijvoorbeeld zes uur. "In twaalf uur kan veel gebeuren. Misschien weet je inmiddels dat de politie je op de hielen zit."

Kan het ook nog voorkomen dat iemand zich helemaal niet realiseert wat er is gebeurd? Tertoolen heeft daar zo zijn twijfels over. "Dat wordt achteraf weleens gezegd, maar een aanrijding met een persoon geeft echt een enorme klap. Dat heb je waarschijnlijk wel door, zeker als je niet onder invloed of zwaar vermoeid bent."

Straf voor doorrijden na aanrijding

Wegrijden na een verkeersongeval is strafbaar om twee redenen: het is verplicht om je identiteit kenbaar te maken na een ongeval waarbij iemand letsel of schade oploopt, en het is verboden om iemand in hulpeloze toestand achter te laten na een ongeluk. In beide gevallen is het irrelevant wie er schuld heeft aan het ongeluk.