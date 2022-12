Na 39 jaar valt het doek voor de opleiding van priesters en diakens op Bovendonk in Hoeven. Er zijn volgend jaar nog maar vier studenten over. 'Te weinig om door te gaan, we stoppen met pijn in het hart', zegt rector Patrick Kuipers.

Zogenaamde 'late roepingen', mannen die een ander beroep hebben, kunnen zich naast hun werk in zes jaar laten vormen bij de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) in Hoeven. "Sinds 1983 zijn er zo'n honderd priesters gewijd en ook flink wat diakens, voor het eigen bisdom Breda en vijf andere bisdommen", vertelt Kuipers.

Maar liepen er in de hoogtijdagen bijna dertig studenten rond bij het Hoevense trainingscentrum, Kuipers trof er bij zijn aantreden anderhalf jaar geleden nog maar twaalf aan. "Terwijl er zestien nodig zijn om het financieel rond te krijgen. Twaalf was nog te dragen. Echter, mensen stopten of studeerden af en nu zijn er nog maar zes over. Twee van hen worden op 21 mei 2023 gewijd. Met vier doorgaan is geen optie."

De beslissing om te stoppen moest genomen worden door de bisschop van Breda. "Die heeft dat op ons advies ook gedaan, met pijn in het hart. Pijn die ook wij voelen", aldus Kuipers. De kosten staan niet meer in verhouding tot het aantal studenten. Maar meer nog dan de financiën ziet de rector de kwaliteit van de opleiding als grootste zorg. "We zakken onder een verantwoord minimum om goede vorming te kunnen bieden."

Al drie jaar geen nieuwkomers

Immers, behalve intellectuele en geestelijke vorming vergt het vak ook een stevige persoonlijke en pastorale ontwikkeling. "Daarvoor is de dynamiek van een groep nodig. Je leert niet alleen van docenten, maar ook van medestudenten. Sinds drie jaar is er op Bovendonk echter niemand meer bij gekomen. De groep wordt niet alleen te klein, er is ook een enorm gat met de overblijvers die al in minstens vierdejaars zijn."

Ook het vinden van docenten is lastig, hoewel juist de mannen die zich op latere leeftijd geroepen voelen tot de post van priester of diaken een interessante groep vormen, stelt Kuipers. "Ze brengen levenservaring mee uit allerlei achtergronden, staan midden in de maatschappij. Boeiend en door hun bijzondere startpunt anders dan de jonge mannen die een voltijdopleiding volgen."

Twintigen weekenden per jaar

De PDOB-studenten arriveren op vrijdagavond op Bovendonk met zijn fraaie bibliotheek. Ze krijgen de hele zaterdag college en ook op zondag tot de lunch. De zesjarige opleiding telt twintig weekenden per jaar. Vanaf het vijfde jaar wordt er stage gelopen. Kuipers gaat in januari met andere rectoren en bisdommen rond de tafel om een oplossing te vinden voor de vier overblijvers.

"We hebben een half jaar om dat zorgvuldig te doen, want we voelen ons verplicht om hen maatwerk te bieden. We kunnen natuurlijk niet zomaar zeggen: 'Red je maar'. Gekeken wordt waar zij hun resterende studie en vorming voort kunnen zetten. Voor de twee studenten uit Antwerpen kan dat mogelijk in Vlaanderen."