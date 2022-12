Wie chemotherapie krijgt of heeft gehad, herkent het vast: voedsel smaakt anders. Alsof je staal proeft, of karton. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad komt deze oncologische patiënten die een chemokuur moeten ondergaan met een smaakpoli tegemoet. "We gaan met de patiënt op zoek naar wat ze wél lekker vinden.''

Dieetkok Gerrit-Jan Kevelam van ziekenhuis St Jansdal heeft de poli opgezet die op 15 december de deur opent. In de hal van het ziekenhuis is de poli naast de kapsalon inmiddels ingericht. De bevlogen kok kan niet wachten om er te beginnen.

Op de poli gaat Kevelam met de patiënt smaaktesten doen met zout, zoet, zuur, bitter en umami. "Dan moet duidelijk worden waar nog wel prikkeling aanwezig is en daar zal ik dan ook smaaksturing geven. De patiënt krijgt van mij een advies op maat, zodat hij of zij thuis zelf aan de slag kan. Mocht er door een nieuwe kuur weer een verandering optreden, kan de patiënt altijd weer terecht op de smaakpoli."

Al enige tijd borrelt het plan van de poli in het hoofd van de dieetkok. Het doet hem als mens én vanuit zijn vakgebied pijn iemand te zien die als gevolg van kanker worstelt met een veranderende smaak. "De ziekte en behandeling is al heftig genoeg en dan kunnen ze ook niet meer genieten van een lekkere maaltijd." Van het ziekenhuis kreeg hij de ruimte met zijn plan om voor een smaakpoli aan de slag te gaan.

Want, zo redeneert het ziekenhuis volgens Kevelam ook, juist voor patiënten die chemotherapie moeten ondergaan is het belangrijk dat ze goed eten, omdat ze kwetsbaar zijn. Kevelam: "Als het eten dan niet smaakt krijgen ze weerzin. Terwijl de arts weet dat voeding in die periode des te belangrijker is."

Smaakprofiel

De diëtiste of coördinerend oncologieverpleegkundige van het ziekenhuis maakt volgens de dieetkok een doorverwijzing naar de smaakpoli. "Daar maak ik, óók met de adviezen van de coördinerend oncologie- verpleegkundige en diëtist, met de patiënt een smaakprofiel op maat. Dat kan op de poli zelf, maar ook telefonisch, als de patiënt zelf kan aangeven waar het probleem ligt. Dan kan ik ook tips geven."

Volgens Kevelam krijgen patiënten die chemotherapie moeten ondergaan vanuit het ziekenhuis altijd een informatieboekje waarin onder meer iets over voeding staat. "Maar dat is een algemeen verhaal. Voor iedereen pakt het effect van de chemo op de smaak anders uit. Ik sprak laatst een patiënt die je voor een ei wakker mocht maken. Hij voelt zich nu al misselijk als hij überhaupt aan een ei denkt. Nou, met zo'n patiënt ga ik in de smaakpoli onderzoeken wat hij of zij nu wél verdraagt en lekker vindt."

Kevelam kan genoeg voorbeelden noemen hoe hij het eten voor de patiënt weer lekkerder kan laten smaken. Hij bekijkt samen met de patiënt welke smaakbeleving hij of zij heeft. Als hij of zij meer neigt naar een zoete kant, dan kan met een beetje honing de kipfilet ineens wel smaken. Hij vraagt ook aan de patiënt wat hij of zij zelf al heeft geprobeerd.

"Of neem een meloen. Als een patiënt hier niets meer van proeft, kan ik er bijvoorbeeld zout, mosterd en zure azijn aan toevoegen. Dan krijgt de meloen ineens een heel andere smaak, die de patiënt wél lekker vindt. Of iemand die van hartig houdt en bijvoorbeeld geen kroket meer lust. Met een likje appelmoes smaakt de kroket ineens weer wél. Zo gaan we het met de patiënt uitproberen. Al geef ik toe, het is een utopie te denken dat we met onze poli de patiënt alles weer kunnen laten smaken zoals het was."

Oriënteren

Op dergelijke voorbeelden stuitte de dieetkok onder meer in het ziekenhuis in Hoorn, dat hij ter oriëntatie op de smaakpoli in Harderwijk enige tijd geleden bezocht. De smaakpoli in het Dijklander Ziekenhuis is een van de weinige smaakpoli's voor oncologiepatiënten die het land rijk is. "Het is daar heel succesvol, het gaf me nog meer motivatie het concept in ons ziekenhuis ook te ontwikkelen."

Vooralsnog is het volgens Kevelam met de smaakpoli een beetje pionieren. "We gaan het vanaf 15 december twee dagen in de week doen. Op woensdag in het ziekenhuis in Harderwijk en op donderdag in ons ziekenhuis in Lelystad. En ook nog alleen voor patiënten van St Jansdal."