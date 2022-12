Mede door de verklaring van Selina werd haar ex-vriend veroordeeld voor het verkrachten van zes jonge vrouwen en meisjes. Maar die moed moest de Rotterdamse volgens het Openbaar Ministerie bekopen met een aanslag op haar leven en dat van haar oma. Omar B. (25 jaar) zou vanuit de gevangenis opdracht hebben gegeven te schieten op hun huis in de wijk Spangen.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het slachtoffer zit eind 2020 midden in de nacht met haar oma een sigaretje te roken op de bank in de huiskamer. Dan duikt een man op uit het donker en schiet twee keer door het raam van de huiskamer. Hij kijkt niet of er iemand binnen zit, zo zegt het Openbaar Ministerie (OM). Dus de schoten hadden dodelijk kunnen zijn. Poging moord dus.

Veroordeling voor verkracht zes slachtoffers

De Rotterdamse twijfelt niet wie de opdrachtgever van de aanslag is: Haar ex Omar B.. Die is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs voor het verkrachten van zes vrouwen en jonge meisjes, mede door haar verklaring. Het hoger beroep loopt echter nog. "Hij heeft eerder gedreigd het huis van haar oma te beschieten of in brand te steken", zegt de officier van justitie donderdag bij de Rotterdamse rechtbank. "Zodat ze haar verklaring zou intrekken."

Ook die nacht zou B. via de app Snapchat bedreigingen hebben gestuurd, die hij snel weer zou hebben verwijderd. 'Binnen een uur krijg je iets door de brievenbus' zou het verdwenen bericht zijn geweest vlak voor de schoten door de ruit.

'Ik kan niet meer thuis zijn'

Schoten die het leven van Selina verder op de kop zetten. "Zij zitten in de gevangenis", wijst de Rotterdamse in de rechtszaal naar B. en twee andere verdachten. "Maar ik kan niet meer thuis zijn. Niet meer bij mijn oma zijn die mij heeft opgevoed. Van de politie krijg ik geen groen licht om daar te zijn."

Haar oma durft 's avonds niet meer naar buiten en ook niet 's nachts naar de wc op de begane grond. Selina: "Als je iets tegen mij hebt, prima. Maar waarom raak je mijn oma hiermee?" Kijkend naar de vermeende schutter: "Zoveel ellende, voor wat? Wat heb je ermee verdiend? 1300 euro?"

Auto uitgeleend aan zekere Bilal

Selina lijkt zelf belangrijk bewijs te hebben geleverd voor de puzzel die de politie na de aanslag legt. Ze loopt direct naar het raam en ziet een donkere Fiat Punto wegscheuren, net als een andere getuige. In de buurt blijkt rond de tijd van de beschieting maar één donkere Fiat Punto te hebben gereden.

Deze auto is van een bekende van B.. Die vertelt de auto op zijn verzoek te hebben uitgeleend aan een zekere Bilal. Zo komt de politie Bilal M. ( 22 jaar) op het spoor. In het bed van de Vlaardinger vinden de rechercheurs een telefoon. Het blijkt 'een ware goudmijn', zo zegt de officier van justitie.

Telefoons leveren puzzelstukjes

De kogelgaten in het raam. Foto: MediaTV

Het OM is overtuigd dat als de puzzelstukjes van een wirwar van telefoonnummers en bijnamen in chats op de juiste plek liggen er een 'totaalplaatje is wat weinig aan de verbeelding overlaat'. Waarbij ook de telefoon van Omar B. een rol speelt.

In die telefoon staat het nummer van de vermeende schutter Bilal M. onder de naam 'soldaat'. "Alles wijst erop dat B. opdrachten geeft die El M. uitvoert. B. trekt vanuit de gevangenis aan de touwtjes."

Klusjes voor onderwereld

Niet alleen bij de aanslag vanwege 'woede en rancune' tegen Selina en haar oma. Maar B., El M. en een derde verdachte zouden samen ook klusjes voor de onderwereld opknappen.

Zo zouden ze hebben plannen hebben gemaakt voor een ontploffing bij een Rotterdamse woning en het neerschieten van een Schiedammer. B. en El M. zeggen echter dat de telefoons ook door anderen zijn gebruikt en beroepen zich verder op hun zwijgrecht.

Het OM eist tegen alle drie de verdachten een celstraf. De hoogste tegen de ex van Selina: Elf jaar.