Scheldpartijen, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld: het was tijdens de coronapandemie in de Nederlandse ziekenhuizen aan de orde van de dag. Je zou verwachten dat - nu het virus uitgewoekerd lijkt - de rust is teruggekeerd. Nou, nee dus. In de meeste ziekenhuizen in de regio nam de agressie dit jaar juist toe. Hoe kan dat?

'Zorgelijk en kwalijk'. Zo noemt Desiree Creemers, voorzitter van de Raad van Bestuur, de toename van agressie en geweld in 'haar' Deventer Ziekenhuis. Vooral ook, omdat niet alleen het aantal, maar ook de ernst van de incidenten toeneemt. Zo waren er dit jaar al dertig gevallen waarbij de beveiliging moest ingrijpen. "Er is een verband tussen de toename en het begin van de pandemie. Dit is sindsdien niet meer afgenomen", stelt ze.

Harde cijfers

Deventer staat daarin niet alleen, zo blijkt. Vergelijkbare geluiden komen er uit Apeldoorn en Zutphen, waar de ziekenhuizen van Gelre staan. St Jansdal (Harderwijk en Lelystad) en Isala (Zwolle) kunnen dat ook nog eens staven met cijfers. In beide klinieken steeg het aantal meldingen van agressie flink in coronatijd, maar bleef het ook daarna behoorlijk toenemen (zie grafiek).

Enige dissonant in dit verhaal is plattelandsgemeente Hardenberg. Bij het Saxenburgh Medisch Centrum nam het aantal agressiemeldingen tijdens de pandemie met 30 procent toe, maar is dat nu weer met hetzelfde percentage gedaald. "Wij constateren wel in z'n geheel een toename van onbeschaafd gedrag", voegt woordvoerder Greetje Leuninge toe.

Overal in het ziekenhuis

Ook opvallend: de agressie beperkt zich niet tot enkele 'risico-afdelingen' zoals de SEH of psychiatrie, maar dringt tot in alle haarvaten van de ziekenhuizen door. Van opgewonden standjes bij de balie, tot het volledig verrot schelden van een arts. Meestal gaat het om verbale agressie, soms wordt er iets gesloopt en een heel enkel geval is er een fysieke aanval.

Rode kaart

In dat geval geldt in alle ziekenhuizen zero-tolerance en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Bij Isala in Zwolle gebeurt dat een keer of drie per jaar. In Harderwijk en Deventer werken ze daarnaast met gele en rode kaarten. Bezitters daarvan krijgen altijd toegang tot acute zorg, maar komen voor andere zorgvragen onder aan de lijst. "Maar dan moet je het wel heel bont maken", zegt bestuursvoorzitter Creemers (Deventer), die de toename van het geweld 'kwalijk en zeer zorgelijk' noemt.

Treurig

De ziekenhuizen steken veel energie en geld in het opschroeven van de beveiliging, het weerbaar maken van personeel en het verlenen van nazorg na een agressiedaad. "Onze medewerkers zijn getraind hoe hiermee om te gaan", aldus Leuninge (Hardenberg). "Maar het blijft natuurlijk treurig om agressief bejegend te worden, terwijl je bezig bent met hulp- of dienstverlening." Creemers voegt daar aan toe: "Opvallend voor de laatste tijd is dat - ondanks alles wat we doen om escalatie te voorkomen - mensen toch nog helemaal uit hun plaat gaan."

Respect is weg

Hamvraag is natuurlijk hoe het kan dat de agressie juist nu zulke vormen aanneemt. "Het is onderdeel van een breed maatschappelijk fenomeen", oordeelt Creemers. "Politici, onderwijzers, conducteurs... Bijna iedereen met een openbare functie krijgt met bedreiging en agressie te maken. Het respect en ontzag is veel minder, met name richting hulpverleners."

Ik betaal, dus ik bepaal

Daarnaast hebben sommige patiënten niet altijd de juiste verwachtingen. "Die eisen de behandeling die zij denken nodig te hebben. In de trant van: ik betaal, dus ik bepaal. Dus als een arts op basis van zijn medische kunde zegt dat die MRI-scan toch echt niet nodig is, dan levert dat soms veel strijd en agressie op. Bovendien staat het haaks op de huidige trend van 'passende zorg'. Met als doel dat patiënten zorg ontvangen die daadwerkelijk aansluit bij hun persoonlijke situatie, en tegelijkertijd ons landelijke zorgsysteem betaalbaar en toegankelijk te houden."

In Harderwijk gooien ze het daarnaast op de toegenomen financiële zorgen. "Alles wordt duurder, hierdoor kunnen mensen zich ook af reageren en een kort lontje krijgen". En volgens Eveline Henneke (Isala) 'lijkt een deel van de agressie voort te komen uit de taalbarrière tussen patiënten en personeel'.

Hoe dan ook lijkt dit dus niet iets dat de ziekenhuizen zelf kunnen oplossen. Creemers vraagt in haar contacten met landelijke beleidsmakers regelmatig aandacht voor het probleem, en vindt dat er wel een schepje bovenop mag. "Een tijdje geleden had je bijvoorbeeld nog van die reclamespotjes over agressie tegen hulpverleners. Daar zie ik nu weinig meer van."

Al zwaar genoeg