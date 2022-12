Ruim tweehonderd dagen staat Wouter Bos aan het roer bij Menzis. Na een lange carrière in de politiek, als vicepremier en minister van Financiën voor de PvdA. Later als bestuurder van ziekenhuis Amsterdam UMC. Nu zit hij aan de andere kant van de tafel. Om de zorg te veranderen? 'Misschien wel, een beetje.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met zijn staat van dienst had de voormalig politiek leider op veel plekken aan de slag gekund. Menzis, als zorgverzekeraar was een bewuste keuze, zegt hij. Nee, niet vanwege de regio Twente en de Achterhoek, lacht hij, waar Menzis met twee miljoen verzekerden de grootste verzekeraar is. Verder is de coöperatie vooral sterk in Noord-Nederland. Maar de keuze voor Menzis was een bewuste, zegt Bos.

Waarom?

"Een van de redenen zijn de regionale wortels van Menzis. Ik denk dat sterk streekgebonden verzekeraars, die de bevolking goed kennen, de toekomst zijn. Ze kunnen de zorg het beste voor de mensen organiseren. Verder staat Menzis, ook bij de andere verzekeraars, bekend om het accent dat we leggen op preventie. Wij willen onze verzekerden helpen om gezond te blijven. Daarmee gaat onze rol verder dan zorg inkopen en verzekeringen verkopen. Die maatschappelijke antenne van Menzis spreekt mij juist aan. Als voormalig ziekenhuisbestuurder in Amsterdam kende ik de andere zorgverzekeraars natuurlijk ook allemaal."

De premies stijgen in 2023 opnieuw, ook bij Menzis. Onderzoek van vergelijkingssite Independer zegt dat 43 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt of ze de hoge bedragen nog wel kan betalen. Hoe gaat u hiermee om?

"Het is zorgelijk. Onze premies zijn inderdaad ook verhoogd. We hebben gekeken in hoeverre wij onze reserves kunnen gebruiken om de stijging te dempen. De regel is dat we de helft van wat we aan vrije ruimte hebben, hiervoor kunnen inzetten. Dat doen we ook. Meer is niet verantwoord. De andere helft is buffer. Voor het geval de economie het slecht doet of beleggingen tegenzitten. Ook de oorlog in Oekraïne heeft invloed op onze resultaten."

Wat is de grootste uitdaging voor de zorgverzekeraars in 2023?

"De stijgende energiekosten. Wij moeten zorgen dat onze verzekerden de premie kunnen blijven betalen, door heel zorgvuldig met de financiën om te gaan. Tegelijkertijd zien we dat zorgaanbieders ook te maken krijgen met hogere energiekosten. In de contracten die we afsluiten met zorgaanbieders kijken we of we ze financieel moeten behoeden voor onhoudbare situaties. Zodat instellingen met zeer hoge energierekeningen niet omvallen. De verschillen zijn groot. Sommigen boerden de afgelopen jaren enorm goed en hebben grote reserves. Of ze investeren in zonne-energie of zitten in nieuwbouw. Voor anderen geldt dat mogelijk allemaal niet. Met die verschillen houden we rekening."

"Een tweede grote uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt. Er wordt vlot gezegd dat wij bijvoorbeeld meer wijkverpleging moeten contracteren, dat is het afgelopen jaar niet overal goed gelukt. Dat komt alleen niet omdat we dat niet willen, maar de verpleegkundigen zijn er gewoon niet en dat is een enorm probleem. Het betekent dat we moeten nadenken over een andere organisatie. Zodanig dat mensen met minder personeel toch zorg krijgen."

Hoe gaat u dat oplossen?

"We kijken wat er aan digitale zorg nodig is. Niemand zal daar van zichzelf snel enthousiast van worden, maar in coronatijd zagen we dat beeldbellen veel ziekenhuisbezoeken kon vervangen. Net als dat thuismonitoring goed werkte, bijvoorbeeld om te checken of ouderen hun medicatie hebben ingenomen."

"Wat de verpleeghuiszorg kan helpen is dat senioren langer in hun vertrouwde omgeving wonen. Maar dan moeten we anders denken over ouderenhuisvesting. Denk aan het realiseren van zorgwoningen, zorg in bestaande geclusterde wooncomplexen of aan hofjes. Ja, knarrenhofjes! Haha, wat een geweldige naam is dat toch."

"We moeten ook serieus kijken hoe we de zorg anders kunnen organiseren. Wat we bijvoorbeeld vaststellen is dat huisartsen maar ook hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg veel te maken krijgen met patiënten en cliënten bij wie de medische of mentale problemen ook een andere oorzaak hebben. Schulden, armoede, verslaving, eenzaamheid."

"Daarvoor willen we samenwerken met partijen die daar iets aan kunnen doen. Gemeenten bijvoorbeeld. Waarbij het trouwens niet efficiënt is als die met alle tien verschillende zorgverzekeraars te maken hebben. Dan helpt het als een of twee verzekeraars, de grootste in de regio, zaken doen voor iedereen."

Dat wordt lastig met de huidige regels voor marktwerking.

"Dat klopt. Daar lopen we op meer terreinen tegen aan. We moeten natuurlijk niet doen alsof er een grote vrije markt is. Die is er niet, want het barst van de regels. We bieden ook allemaal dezelfde basisverzekering aan en dat is prima. Maar als het gaat om goede samenwerking in de regio helpt het niet als er tien verzekeraars zijn met allemaal andere ideeën."

"Dat geeft moeizame en lange discussies. Veel beter is dat twee of één verzekeraar het voor het zeggen heeft en dat die afspraken maakt met bijvoorbeeld ziekenhuizen of huisartsen. Ik zou de verantwoordelijkheid wel aandurven door in een regio de handschoen op te pakken."

"Binnen het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat Menzis met het Zilveren Kruis voor Twente een regionale analyse maakt van hoe de zorg eruit ziet. En vervolgens een plan maakt waarin staat welke kant we opgaan. Daar komen initiatieven uit voort. Er is voor het hele land een paar miljard voor klaargezet om dat uit te voeren met elkaar."

"Dat is goed. Maar als we het vervolgens voor elke stap in de goede richting met bijvoorbeeld alle ouderenorganisaties en tien verzekeraars in een regio eens moeten worden, schiet het niet op. Ik hoop dat het in handen kan worden gelegd van de grootste zorgverzekeraar in de regio."

Meer macht dus voor de grootste zorgverzekeraar in een regio. Voert u hier ook een lobby voor bij uw eigen PvdA, die juist minder macht bij verzekeraars wil?

"Haha, ik heb wel eens een intensief gesprek, ook met de eigen partij. Maar daarover twee dingen. Veel mensen kennen mij van mijn politieke leven. Maar dat is twaalf jaar geleden. Ik zit nu bij Menzis om voor twee miljoen klanten een goede verzekering te regelen. Dat zijn net zo goed liberalen en mensen van alle partijen. Als mensen vinden dat zorgverzekeraars te machtig zijn stel ik altijd de wedervraag: Wat willen jullie dat wij doen?"

Bent u bestuurder van een zorgverzekeraar geworden om het systeem van binnenuit te veranderen?

"Ja, misschien. Wel een beetje, denk ik. Ik vind het belangrijk dat zorg goed is geregeld en dat je krijgt waar je recht op hebt. We moeten het het waard zijn om goede kwaliteit en betaalbare zorg te faciliteren."

"Er is veel kritiek op zorgverzekeraars. Dat komt deels omdat wij geld verdelen. Als we niet zuinig zijn, stijgt de premie nog harder. Er moet iemand tegen de ziekenhuizen zeggen dat het soms minder moet. Kijk, niet voor ons. Wij worden er niet Rijk van. Maar onze taak is dat er niet teveel geld uit uw en andermans portemonnees wordt gehaald."

Wat is specifiek nodig voor Twente en de Achterhoek?