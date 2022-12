Wie werkloos is, moet trambestuurder of leidster in de kinderopvang worden, of kiezen voor een ander cruciaal beroep. 'Anders loopt onze maatschappij vast', zegt wethouder Tim Versnel.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De gemeente Rotterdam wil dat mensen in de bijstand aan de slag gaan in essentiële beroepen met grote personeelstekorten. Dat wil zij doen door middel van persoonlijke leer- en werktrajecten, door bijstandsgerechtigden te plaatsen op plekken waar personeel het hardst nodig is.

Trams die niet rijden, ouders die niet werken omdat kinderen niet naar de opvang kunnen, ziekenhuizen die niet op volle toeren draaien: het personeelstekort raakt elke sector. "Sinds mensenheugenis hebben we voor het eerst echt íedereen nodig", zegt wethouder Tim Versnel (Werk en inkomen, VVD). "Als je barista wil worden, ook goed. Maar eerst kijken of je op plekken kunt die maatschappelijk essentieel zijn."

Personeelstekort

De RET, die al langer kampt met een groot personeelstekort, juicht de aanpak toe: "Wij hebben inderdaad hard mensen nodig. Niet alleen voor de trams, maar ook voor de metro's en de bussen. En niet te vergeten, de monteurs en de technici."

Binnen de kinderopvang zijn er ook tal van vacatures. Alleen al bij KindeRdam, de grootste aanbieder in de regio, zijn het er meer dan 100. Van locatieondersteuners - flesjesgevers en maaltijdbereiders - tot pedagogisch medewerkers, zegt directeur-bestuurder Els Maasdam. "In de bijstand zitten veel moeders die heel lang niet gewerkt hebben, maar prima met deze functies kunnen starten. Er zitten ook veel mensen in de bijstand die geen goede afgeronde schoolopleiding hebben. Zij kunnen stapje voor stapje beginnen. Al winnen we hier vijftig mensen mee. Hoe mooi is dat?"

De uitdaging om mensen in de bijstand voor die banen te motiveren, is groot, erkent de wethouder. De gemeente volgt sinds vorige maand 100 bijstandsgerechtigden uit Rotterdam-Zuid om te verkennen wat hen motiveert én demotiveert voor een baan. Het moet helpen om mensen die al jarenlang werkloos zijn toch een baan te bezorgen.

Het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden, want er is al ervaring opgedaan met de leerwerkakkoorden waar de vorige wethouder Richard Moti (PvdA) mee startte. "Maar we gaan nu veel gerichter aan de slag", zegt Versnel. "Al die treintjes die we voor mensen inrichten moeten ook op de bestemming van een goede baan aankomen."

Vertrouwen

De zorginstellingen in Rotterdam hebben positieve ervaringen met dit soort projecten, zegt Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en deRotterdamseZorg: "Je moet wel mensen hebben die er zin in hebben en die willen. Maar daar zijn er genoeg van", weet ze. "Bij goede zorg hoort ook wel een volledige opleiding."

Eerder werd het Welslagen-project opgezet waarbij zijinstromers twintig weken lang een traject volgen die ze voorbereidt op een baan in de zorg. "Daarmee hebben we tientallen mensen in de verpleeghuizen kunnen plaatsen."

Maar ook met het switch-to-care-project, waarbij zorg- en onderwijsinstellingen nieuwe verkorte hbo-opleidingen ontwikkelden, zijn volgens Tasche successen geboekt. "Voor functies als voedingsassistenten, verpleegkundigen of als OK-personeel zijn veel vacatures, en moeten we dus laten zien hoe mooi het beroep is. Er valt veel te behalen, zowel voor mensen die helemaal geen werkachtergrond hebben als voor mensen met een vooropleiding."