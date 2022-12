Hoe kan ik mijn huis beter isoleren? Wat moet ik doen om energie te besparen? Is een warmtepomp een goed idee? Nog nooit was er vanuit de samenleving zoveel vraag naar energieadvies. Gerard Huisman is energiecoach en maakt met zijn praktische tips veel mensen blij. 'Hier had ik zelf nog niet aan gedacht.'

Met zijn hand veegt Gerard Huisman langs de randen van het raamkozijn om te voelen of het nog ergens tocht. "Prima geïsoleerd, niets meer aan doen", zegt hij opgewekt. Als energiecoach van Deventer Energie Coöperatie komt hij wekelijks bij inwoners thuis om ze van praktische energietips te voorzien. Dit keer is hij bij Joost Onvlee in Looërmark, een buurtschap tussen Bathmen en Holten.

Onvlee woont in een vrijstaande woning met uitzicht op de weilanden. Het bakstenen huis stamt uit 1969, maar is in de loop der jaren goed geïsoleerd. In de woonkamer staat een houtkachel, waardoor de cv-ketel relatief weinig uren maakt. Zijn verbruik van 800 kuub gas per jaar valt dan ook alleszins mee.

Toch is er een dringende reden waarom Onvlee een energiecoach heeft uitgenodigd. Afgelopen jaar verbruikten hij en zijn partner 5000 kilowattuur aan stroom. Bijna het dubbele van wat een tweepersoonshuishouden normaliter verbruikt. "Extreem veel, ik snap het niet. Ik ben heel benieuwd wat we kunnen doen om ons stroomverbruik omlaag te brengen."

Vraag naar energieadvies is geëxplodeerd

Onvlee is zeker niet de enige die behoefte heeft aan energieadvies. De vraag naar energiecoaches is het afgelopen jaar geëxplodeerd, leert een rondgang langs lokale energiecoöperaties in de regio. Deze clubs hebben speciaal getrainde adviseurs in huis die langskomen voor gratis advies. "Wij zijn dit jaar bij ongeveer duizend huishoudens op bezoek geweest", vertelt voorzitter Jos Pierey van Deventer Energie Coöperatie. "Dat is een gigantisch aantal, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In al die gevallen hebben we pasklare tips en advies gegeven."

Ook in Zwolle merkt Olaf Heinen dat de vraag naar energieadvies groot is. Hij is van Blauwvinger Energie, de lokale energiecoöperatie in de Overijsselse hoofdstad. "Alleen al in de wijk Assendorp hebben we dit jaar ruim 200 energieadviezen gegeven. In heel 2021 waren dat er 120."

Om aan de enorme vraag te voldoen, leidt de Zwolse energiecoöperatie in rap tempo nieuwe coaches op. "We hebben nu 35 adviseurs verspreid over de stad", zegt Heinen. "En er staan alweer drie opleidingstrajecten voor de deur, met steeds twaalf deelnemers. Daarmee realiseren we een verdubbeling van het aantal energiecoaches. We hebben ze keihard nodig."

Kleine maatregelen in huis

Tijdens een huisbezoek letten de coaches van Blauwvinger Energie op een aantal zaken. Welke kleine maatregelen kun je bijvoorbeeld nemen om je huis beter te isoleren? "Denk aan radiatorfolie plaatsen en tochtstrips plakken", zegt Heinen. "Vergis je niet, met veel kleine aanpassingen samen bespaar je al snel zo'n 10 procent. Ook kijken we naar gedrag. Kan je energiegebruik omlaag? Bijvoorbeeld door korter te douchen en anders te ventileren."

Bij de Apeldoornse energiecoöperatie De A merken ze dat mensen vooral behoefte hebben aan concrete en praktische tips. Naast energiecoaches heeft De A daarom ook energieconciërges rondlopen. Die gaan op afspraak of op eigen initiatief langs de huizen. "Samen met de bewoners kijken ze waar er bespaard kan worden", zegt directeur Michael Boddeke. "Oude lampen vervangen voor ledlampen, een waterbesparende douchekop aanbrengen, stand-by killers plaatsen zodat apparaten niet onnodig stroom verbruiken - noem maar op. De conciërge heeft deze spullen mee, waardoor hij verbeteringen direct kan toepassen."

De vraag naar dit soort praktische oplossingen is groot, merkt Boddeke. Dit jaar namen conciërges van De A maatregelen in 3432 huurhuizen en 773 koopwoningen. "Dat zijn enorme aantallen. Ik ben heel tevreden dat we zoveel Apeldoorners hebben geholpen om te besparen."

75 procent minder gas

In Looërmark staat energiecoach Gerard Huisman na een uitgebreid gesprek aan de keukentafel op. "Tijd voor een rondje door het huis", zegt hij. Bewoner Joost Onvlee gaat hem voor. "Hoe oud is deze cv-ketel? Vijftien jaar? Nou, dan kan hij nog wel tien jaar mee. Maar mocht je hem toch willen vervangen, denk dan eens aan een hybride warmtepomp. Die verbruikt zo'n 75 procent minder gas. Je woning is er al geschikt voor, want je hebt lage temperatuur radiatoren."

In zijn zoektocht naar stroomvreters die het hoge stroomverbruik in huize-Onvlee verklaren, gaat Huisman alle elektrische apparaten langs. Koelkast en vriezer, vaatwasser en oven? Allemaal nog vrij nieuw en relatief zuinig. "Maar vergis je niet", zegt Huisman. "Een koelkast die vijf jaar terug energielabel A had, krijgt inmiddels slechts een D. Elektrische apparaten worden in rap tempo zuiniger."