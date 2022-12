De liefhebber van chocolade doet er goed aan zijn sinterklaasletter dit keer met extra smaak op te eten. Want de levering van de lekkernij staat onder druk, merken veel winkeliers. 'Het houdt maar niet op. Eerst was de witte chocola op en nu is er weer niet aan puur te komen.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het was de afgelopen week even billen knijpen op het hoofdkantoor van Jamin in Oosterhout, maar het lijkt erop dat de paaseitjes op tijd geleverd worden. Een zucht van verlichting bij mede-eigenaar Maarten Steinkamp, die met zijn sinterklaasletters al eerder een chocoladecrisis beleefde. "Die waren laat, er waren er minder én ze waren een euro per stuk duurder. Daar word je niet blij van."

Salmonella

Eerder dit jaar, middenin de zomer, kreeg Steinkamp vanuit België alarmerende berichten dat de chocoladeletters een probleem zouden worden. Vanwege salmonellaperikelen bij de grootste chocoladefabriek ter wereld, Barry Callebaut in het Oost-Vlaamse Wieze. Een andere grote leverancier van chocoladeproducten, de Italiaanse snoepfabrikant Ferrero, kende dit jaar ook al soortgelijke problemen.

Supermarktketen Jumbo liet in april zelfs de Schokobons van Ferrero terughalen omdat de chocolaatjes salmonella-infecties kunnen veroorzaken. Ook andere bedrijven werden flink geraakt door de chococrisis. Zo kon Tony's Chocolonely, in tegenstelling tot Jamin, dit jaar helemaal geen chocoladeletters verkopen vanwege de problemen bij Callebaut.

'Nog niet voorbij'

En de chococrisis is nog lang niet voorbij, vreest Franca Verhoeven van Atelier Chocolat. Bij de Steenbergse draait alles om chocola. In haar woonplaats heeft ze een bonbonshop, een patisserie met veel chocoladeproducten en een tearoom. Eerder dit jaar kon ze haar klanten wekenlang geen witte bonbons aanbieden want aan wit was niet meer te komen. "En nu dat probleem is opgelost, dient het volgende zich alweer aan. Want nu is de pure chocola op."

Verhoeven die vijftien jaar geleden in Antwerpen de opleiding tot chocolatier volgde, loopt al een tijdje mee in het vak. Iedere dag kijkt ze op de website van haar leverancier of de pure chocola weer verkrijgbaar is. "Gelukkig houden mijn klanten vooral van melk", verzucht ze. "Maar 30 procent van alle chocola die hier in Nederland gegeten wordt is puur. In tegenstelling tot België waar het precies andersom is."

Of Verhoeven straks weer de pure chocola geleverd krijgt? Als we Barry Callebaut mogen geloven wel. De chocogigant liet eerder weten dat de problemen bij haar fabriek in Wieze verholpen zijn. Jaminbaas Steinkamp is in ieder geval optimistisch. Zijn Jaminwinkels verkochten in andere jaren 2,5 miljoen paaseitjes, in vijftig smaken. "Hopelijk kan we op tijd beginnen. Het is een drama als je maar tot 35 komt, want al onze displays zijn op die vijftig afgestemd en in dat grote aantal soorten paaseitjes schuilt mede onze kracht."

Nieuwe crisis

Ondertussen wordt er al een tijdje gewaarschuwd voor een nieuwe chocoladecrisis. Een financiële dit keer. Omdat er wereldwijd inmiddels zoveel chocola wordt gegeten, vooral in China en India is de consumptie de afgelopen jaren fors gestegen, dreigen de prijzen voor een reep chocola, Mars of doosje bonbons straks door het dak te gaan. Afrikaanse cacaoboeren kunnen de vraag naar cacao namelijk amper meer aan.