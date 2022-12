Ontbijten met onder je neus een originele Gillis van Oosten? Het kan tegenwoordig. De schetsen, doedels en probeersels van de overleden Delftse kunstenaar gingen als warme broodjes over de toonbank: maar dan in de vorm van placemats.

Duurzaamheid en kunst gaan tegenwoordig hand in hand. Werken van de nieuwe generatie kunstenaars staan al jaren bol van statements over moeder aarde of zijn gemaakt van duurzame materialen. Maar wat doe je met het overtollige werk van productieve kunstenaars van vroeger? Alles in een museum ophangen gaat immers niet. Stichting Onterfd Goed uit Eindhoven heeft een oplossing, ze toveren de werken om in placemats.

Laatste thuis

Oprichtster van de stichting Jolande Otten ziet de placemats als mogelijkheid om het werk een laatste waardig thuis te geven. "Gillis van Oosten heeft heel veel werk gemaakt, een aantal prachtige werken staan in museum de Prinsenhof, maar een nog veel groter deel was over. Die hebben wij daarom als betaalbaar kunstwerk opgenomen in de collectie. Van een aantal van de schetsen hebben we placemats gemaakt."

De placemats. Foto: Martjan Kuit

Voor het werk dat gebruikt is voor de placemats is een selectie gemaakt uit de grote hoeveelheid schetsen van Van Oosten die ter beschikking waren. Het is de eerste keer dat werk in die vorm wordt gebruikt, hiervoor werden er door de stichting voornamelijk kaften van tekenmappen van werk van kunstenaars gemaakt. Ook ander soort historische objecten worden herbruikt, bijvoorbeeld door archiefdozen van kartonnen schoolplaten te maken.

Mooie geschiedenis

Het lijkt misschien wat vreemd, origineel werk als placemat, maar van disrespect richting de kunstenaar is volgens Otten geen sprake. "We gebruiken alleen schetsen en oefeningen voor de placemats. We kunnen niet alles aanbieden als kunstwerk, daar is het soms simpelweg te lelijk of onorigineel voor. Toch is het zonde om het daarom weg te gooien. Als je vierhonderd schilderijen krijgt van een kunstenaar is een aantal misschien niet mooi genoeg om aan de muur te hangen, maar het blijft origineel werk, dus heb je wel een gebruiksvoorwerp met een mooie geschiedenis er achter."

Toegestaan om de echte werken in placemats te veranderen is het de stichting hoe dan ook niet. Dat komt volgens Otten door wetgeving uit de tijd dat duurzaamheid enkel een financieel begrip was. "Je mag kunst vernietigen, maar niet zonder toestemming van de maker veranderen. Daardoor raken depots nu vol met werken die alleen maar vernietigd kunnen worden. Door ze goedkoop aan te bieden kunnen we de werken in ieder geval daarvan redden."

Nog meer placemats zullen er dus in ieder geval niet van worden gemaakt. Wie het al zag zitten zijn soep op een originele Van Oosten te morsen kan teleurgesteld afdruipen: de placemats zijn uitverkocht.

Gillis van Oosten

Geboren en getogen Delftenaar Gillis van Oosten (1916-2005) was een beeldend kunstenaar die onder andere actief was als schilder, tekenaar en beeldhouwer. Hij stond bekend als een zeer productief kunstenaar die in veel verschillende stijlen werkte, van zeer abstracte tot realistische werken. Dat leidde tot een divers, maar ook talrijk oeuvre aan werken, bovenop honderden schetsen en probeersels.