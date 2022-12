Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van de toneelversie van De regels van Floor 14 dilemma’s voor schrijver Marjon Hoffman (51).

Floor: verzonnen of autobiografisch?

"Autobiografisch. Ik bén Floor, of: ik was Floor, als kind. Natuurlijk heb ik dingen verzonnen, maar veel gebeurtenissen zijn ontleend aan dingen uit mijn leven of dat van mijn dochters."

Floor: rolmodel of antiheld?

"Antiheld, denk ik. Ze is in elk geval zeker geen rolmodel. Dat is in mijn ogen iemand die ouders zien als voorbeeld voor hun kinderen. Zo'n eigengereid meisje dat steeds de andere kant uitloopt dan de rest - ik denk niet dat veel ouders daarop zitten te wachten. Floor is een beetje onaangepast, brutaal. Bijdehand zonder irritant te zijn. En ze komt op voor de underdog. Floor loopt niet mee met de massa en neemt niet snel iets aan, ze stelt vragen bij zaken die als absolute waarheden worden gepresenteerd."

Braaf of ondeugend?

"Ondeugend, zonder twijfel. Daarom zijn kinderen ook leuker dan volwassenen. Ze zijn nog niet zo afgesteld op de verwachtingen van anderen. Sommige wel natuurlijk, maar volwassenen zeggen dingen omdat ze weten dat het goed valt. Het ontbreken van die laag van sociaal wenselijk gedrag, dat vind ik leuk."

"Ik heb sowieso meer met mensen met een uitgesproken karakter. Opvallende mensen kunnen ook mensen zijn die opvallend stil zijn. Ik heb een zwak voor introverte mensen, die zijn wat meer onpeilbaar, dat is spannend. Ik heb denk ik vooral moeite met mensen die altijd in de maat lopen."

Pippi Langkous of Madelief?

"Pippi! Die heeft echt swag. Ik vind haar zo geweldig. Als ik naar die nagesynchroniseerde serie kijk, kan ik nog steeds denken: wat ben jij stoer. En zo grappig. De apothekersscène bijvoorbeeld: Pippi, Annika en Tommie hebben te veel gesnoept, want Pippi heeft natuurlijk een huis vol gouden munten dus ze kan bergen snoep kopen. Dan gaat ze naar de apotheek en zegt: doe mij maar een middel tegen ziekten. Dat vind ik grappig."

"Madelief is ook leuk, maar wat braver. Die heeft een realistischer leven, dat geldt voor Floor ook, maar die is wel brutaler."

Reclamewereld of schrijversland?

"Daar kan ik niet tussen kiezen. Ik doe beide en ik houd van de afwisseling. Vier dagen per week werk ik in de reclame als copywriter. De boeken schrijf ik 's avonds, in het weekend, tussendoor. Soms 's nachts: in het donker, dan is het stil, niemand die belt, appt of mailt. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Ik hou gewoon enorm van schrijven, daar komt het op neer, denk ik."

'Mijn vader werkt bij McDonald's' of 'Even Apeldoorn bellen'?

"Dat zijn oude commercials waaraan ik heb meegewerkt. Ik kies 'Mijn vader werkt bij McDonald's'. Daarin zie je kinderen op een feestje in de tuin van een villa tegen elkaar opbieden over het werk van hun vader. Mijn vader is advocaat, de mijne chirurg, orthodontist, directeur van een bank. En dan staat er nog één jongetje en die zegt: 'Mijn vader werkt bij McDonald's.' Alle andere kinderen zijn zo onder de indruk dat ze stil vallen. Uiteindelijk wordt hij opgehaald door zijn vader en dat blijkt Jan des Bouvrie te zijn. Dan roepen die kinderen: 'Hé meneer, wat is de nieuwe Happy Meal?' Dat vind ik nog steeds een geslaagde grap."

Boeken, serie of toneelstuk?

"Aan de serie De regels van Floor heb ik ook meegeschreven. Ik heb meegewerkt aan het idee, nagedacht over de toon, het randje, hoe alles eruit moest zien, en was betrokken bij de casting. Dat geldt ook voor de toneelbewerking. Maar ik kies de boeken. Dan blijf ik het dichtst bij mezelf, dat is de oorsprong van het ontstaan van dit personage. Bij het lezen laat je ook meer aan de verbeelding over, dat vind ik bijzonder aan boeken. Elke lezer ziet iets anders."

Bobbie Mulder of de meisjes die Floor spelen in het toneelstuk?

"Bobbie Mulder speelt Floor in de serie, en dat doet ze fantastisch. Vanwege de werktijden in het theater wordt Floor daar door vijf meisjes gespeeld. Eigenlijk kun je de twee niet vergelijken: op het toneel moet het gebeuren binnen dat moment, voor een publiek, het gaat echt om timing, je kunt je geen fouten permitteren. Bobbie Mulder is ge-edit. Die heeft misschien wel een aantal takes gedaan over die ene blik of die goede scène. Het is echt een heel ander ambacht en ik wil niet kiezen tussen Bobbie Mulder en de vijf toneel-Floren - dat zou niet eerlijk zijn."

Irma of Jan?

"Irma, Floors moeder. Irma doet soms dingen waarvan je denkt: best nasty. Typisch Irma is bijvoorbeeld dat ze een ander kind adoreert onder de neus van Floor, een meisje waar ze helemaal mee wegloopt. Alles wat ze zegt of doet is gé-wél-dig, zo schattig, zo leuk. Dat ergert Floor natuurlijk enorm, dus om haar terug te pakken doet ze dan alsof ze een andere moeder bewondert. Dat wordt een soort strijd. Irma is bloedfanatiek, maar ondertussen vindt ze het vreselijk dat Floor die andere moeder verkiest boven haar."

De Boskampi's of Sjeik Boul Boul?

"De Boskampi's, op dat boek ben ik echt trots. Het was mijn eerste lange verhaal. Floor en mijn andere boeken bestonden uit korte verhaaltjes, dus dat was nog een hele worsteling."

"Het idee ontstond toen ik naar de Amerikaanse misdaadfilm Goodfellas zat te kijken. Het gaat over een jongetje dat gepest wordt, Rik Boskamp. Zijn vader is boekhouder en een verstrooide sukkel, die zelf ook wordt gepest. Rik woont alleen met hem, want zijn moeder is overleden. Als ze gaan verhuizen grijpt Rik zijn kans. Als je bij de maffia zit durft niemand je te pesten, denkt hij, dus voortaan gaat hij door het leven als de zoon van een maffiabaas en noemt hij zichzelf Rikkie Boskampi. Dat lukt heel lang, en het leven wordt een stuk comfortabeler, want iedereen is bang voor de Boskampi's. Maar je weet, die leugen zal een keer doorgeprikt worden."

Een stom cadeau krijgen of iemand die je dagboek leest?

"Dan liever een stom cadeau. Een cadeau is lief bedoeld, dus je voelt je ondankbaar als je er niet blij mee bent. Dat is verschrikkelijk, maar iemand die mijn dagboek leest, dat vind ik echt niet kunnen. Overkomt dat Floor? Ik weet het niet meer. Er zijn zó veel Floor-verhaaltjes, ik heb ze niet allemaal paraat. O ja wacht, haar moeder heeft het gelezen en dat ontdekt Floor en dan maakt ze een tweede nepdagboek met allemaal dingen die haar moeder graag wil lezen. Dat klinkt wel als Floor."

Nooit expres krentenbaard nemen of nooit poepen bij een knappe jongen thuis?

"Nooit expres krentenbaard nemen. Daar kan ik helaas over meepraten. Ik heb me net als Floor door een hond in mijn gezicht laten likken om het te krijgen. Mijn buurmeisje had het en ze kreeg allemaal cadeautjes en aandacht. Dat wilde ik ook wel. Maar mijn moeder werd alleen maar woedend. En ze stuurde me gewoon naar school met mijn gezicht vol korsten. Irma is een beetje mijn moeder. Jan niet echt mijn vader. Een broer heb ik niet. Kees is gebaseerd op mijn neven, dat waren allemaal Kezen. Rauwdouwers: eerst doen dan nadenken, niet erg fijnbesnaard."

Temeier of tuig van de richel?

"Temeier vind ik een mooi woord. In het verhaal moet Floor van Irma op bezoek bij een demente oma en die leert haar allemaal Amsterdamse scheldwoorden. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Zulke woorden probeer ik natuurlijk niet te gebruiken, maar ze zitten wel ergens in mijn hoofd. Die oma roept dan: Ariana Grande, dat vind ik nou zo'n temeier."

Floor: nu wel klaar of onuitputtelijk?

"Voor mij is het nog niet klaar. Deze zomer komt er weer een nieuwe uit. Zolang mensen er blij mee zijn, blijf ik het doen. Met Floor heb ik zoveel. Omdat ik Floor ben. Niet dat ik mezelf nou zo leuk vind, dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Maar ik snap Floor en ik weet precies wat haar mogelijkheden zijn."