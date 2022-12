Waarom zijn urnen vaak zo lelijk? Dat kan anders, dacht keramiste Carolina Spruit uit Maasdam. Ze maakt persoonlijke urnen. Haar werk is niet onopgemerkt gebleven. Ze schittert zelfs in het fotoboek 'Vrouw & Werkplaats - 26 vrouwen over hun werkplaats, gereedschap en vakbekwaamheid' van fotograaf Otto Kalkhoven.

In haar atelier in 's-Gravendeel kwispelt Schapendoes Frida er lustig op los. Voor haar is een bezoeker véél interessanter dan het baasje dat met klei - bij voorkeur wit van kleur en zacht van samenstelling - een nieuwe creatie aan het draaien is. Haar handen zetten zich in de klei om er al draaiend serviesgoed en vazen uit te bevrijden, zoals Michelangelo dat noemde, én, dus vooral urnen.

Sieraad

"As uitstrooien, of een beetje ervan bewaren, of as in een sieraad verwerken is niet nieuw", vertelt de 26-jarige keramiste. "Of mensen die hun hond laten cremeren. Ik zag daarbij al googelend de lelijkste 'koekblikken' voorbijkomen waarin dat as terechtkwam. Het lijkt me vreselijk in zoiets te verdwijnen. Zo is het idee geboren urnen te maken die aan de persoonlijke wensen van de nabestaanden voldoen."

De ontwikkelingen in het hoofd van Carolina Spruit staan niet stil. "Ik ben met verschillende dingen aan het experimenteren. Met biologische urnen bijvoorbeeld. Dan gebruik je geen glazuur en zo'n urn kun je gewoon begraven. En as van de overledene door het glazuur mengen doe ik ook. Dat was wel spannend, want alles wat in de oven gaat, kan kapot gaan. Het is heel dankbaar maatwerk te maken."

Gearriveerd

Op de tafel in het atelier ligt het fotoboek van Otto Kalkhoven en Marjan Tulp, dat er eerder uitziet als een luxe tijdschrift. Carolina Spruit, die is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, heeft niet het idee dat ze is gevraagd omdat ze als keramiste gearriveerd is, zoals Schiedammer Mathieu van der Giessen in mannenversie van het fotoboek eerder wél. "Een vriendin uit Volendam heeft mijn naam bij de fotograaf laten vallen. Het is dus via via gegaan."

"Ik ben afgestudeerd op pottenbakken, maar heb dus niet de keramiekopleiding in Gouda gedaan. Ik doe veel met sociale media, waardoor ik inmiddels veel collega's in de keramiekwereld heb leren kennen. Ik ben in het wereldje dus wel bekend en heb er talent voor. Ik ben en blijf ook leergierig. Zo ben ik bijvoorbeeld net terug uit Londen, waar ik twee dagen les heb gekregen."

Picasso

Carolina Spruit beoefent een ambacht waarmee ze in haar onderhoud voorziet. Met Pabloos Pottery ('genoemd naar mijn weggevlogen parkiet en het is een knipoog naar Picasso') verkoopt ze haar creaties via een webshop en organiseert ze workshops en cursussen. "Het is mijn hobby én beroep. Er wordt mij wel gevraagd of ik er mijn brood mee kan verdienen. Dat vind ik altijd vreemd. Als je bij een kapper bent, ga je toch ook niet vragen of hij of zij ervan kan leven?"

Het afzetgebied voor haar creaties heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid en de liefhebbers voor een cursus of workshop komen inmiddels van heinde en ver. "Eerst was het vooral een Hoeksche Waards dingetje. Maar nu. Amsterdam, Harderwijk, Alphen aan den Rijn, Utrecht, Zeeland. Noem maar op. Uit heel Nederland is er belangstelling. En dat is ook mijn bedoeling, als het om pottenbakken gaat, dat mensen automatisch aan mij denken."