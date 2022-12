Woningbouwplannen gaan achter elkaar in de pauzestand of worden geschrapt. In Apeldoorn is gisteren de bouw van een prestigieuze woontoren in het hart van de stad uitgesteld. En dat is geen uitzondering, zeggen bouwexperts in (Oost-)Nederland. Woningnood of niet, huizen worden door ‘een perfecte storm’ onbetaalbaar.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hans van Norel van Bouwend Nederland Regio Oost en directeur van een bouwbedrijf in Epe ziet net zelf hoe de verkoop van 25 woningen in Zeewolde stilvalt. "Dat is een project in het hogere segment en ik vraag me af of daar wel voldoende kopers voor komen." Projecten die een half jaar geleden nog op grote belangstelling konden rekenen, vallen nu bij bosjes om, ziet ook Jelle Weever van mkb Nederland Regio Zwolle (22 gemeenten) en directeur van een bouwbedrijf in Kampen.

Er geldt een tekort aan bouwvakkers, maar als 'dit zo doorgaat' ligt een ontslagronde op de loer. Weever: "Ik zie het heel zwaar in. We hebben rond ons bedrijf nu een flexibele schil van 30 tot 40 procent. Het zou mij niet verbazen als ik die volgend jaar niet meer nodig heb." Zelf zag hij drie woningbouwprojecten (in heel Nederland) sneuvelen. "Het is een geluk dat ik ook een poot heb in de utiliteitsbouw. En die doet het nog best goed."

Perfecte storm

Hoogleraar Housing Systems Peter Boelhouwer en Hans van Norel spreken van 'een perfecte storm' die de woningbouwmarkt onderuit blaast. "De hogere hypotheekrente, stikstofproblemen, inflatie, hoge energierekening, hogere lonen en bouwkosten omdat prijzen voor materialen omhoog vliegen... Ik zie een gevaarlijke cocktail en we kunnen er als bouwsector weinig aan doen", zegt Van Norel.

Het is niet dat de woningnood er 'ineens niet meer is'. Maar kopers kunnen de prijzen niet meer betalen. En beleggers trekken zich terug omdat zij al amper rendement haalden op bouwprojecten en die nu helemaal zien verdampen. Boelhouwer: "Die willen niet riskeren dat ze erop moeten gaan toeleggen."

De overheid maakt het allemaal nog erger, volgens Boelhouwer, door onhandige timing van maatregelen die goedbedoeld zijn maar het tegenovergestelde bewerkstelligen. Minister Hugo de Jonge wil bijvoorbeeld dat twee derde van de nieuwbouwproductie in het betaalbare segment valt tot 355.000 euro of 1000 euro huur. "Dat maakt beleggers extra voorzichtig." Van Norel: "Het is niet dat alles stilligt. Maar ik schrik hier wel van."

Jelle Weever: "Ik ben van mijn aard optimistisch. Als ik er zo naar kijk zeg ik: er wordt nu ondernemerschap en creativiteit gevraagd."

Terugroepactie

Er zijn ook lichtpuntjes en deeloplossingen om de bouwkosten omlaag te brengen. Hans van Norel kan zich voorstellen dat er een soort terugroepactie komt van bouwplannen die je goedkoper kunt maken door kleinere wooneenheden te bouwen. "Als we kleiner gaan wonen scheelt dat vierkante meters en kun je op dezelfde locatie meer appartementen of huizen bouwen." Dat zal de prijs omlaag brengen.

"Dan kunnen potentiële kopers die woning wel betalen", is zijn idee. De ontwikkelaar van het bouwproject in Apeldoorn studeert zelf al op zo'n ingreep door per etage het aantal appartementen te verhogen van drie naar vier. Andere optie voor beleggers is wachten tot de markt zich herstelt. Boelhouwer: "Ik schat dat dat op z'n vroegst vierde kwartaal volgend jaar zal. Maar of dat gebeurt is door de oorlog in Oekraïne heel ongewis."

En verder zouden overheden kunnen kijken naar locaties die je snel en gemakkelijk kunt realiseren. "Die zou je dan voorrang kunnen geven", zegt Boelhouwer.