Heeft Apple 'het favoriete wapen van stalkers' gecreëerd? Twee door hun exen geterroriseerde Amerikaanse vrouwen klagen het bedrijf aan omwille van de AirTag, een tracker die bedoeld is om sleutels en koffers niet kwijt te raken.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De in april 2021 door Apple gelanceerde AirTag is een apparaatje ter grootte van een 2 euro-muntstuk, en werkt als een peilbaken. Via bluetooth en ultra-wideband zendt het signalen uit naar iPhones en andere Apple-producten, waardoor gebruikers op de kaart kunnen volgen waar hun verloren sleutelbos of gestolen fiets zijn.

Doordat de wereld alleen al ruim één miljard actieve iPhones telt, is het signaal nauwkeuriger dan gps. Niet voor niets is het geheugensteuntje ook populair onder toeristen, die de AirTag of de SmartTag van concurrent Samsung afgelopen zomer in groten getale in hun koffers stopten om ondanks de Schipholchaos hun bagage niet kwijt te raken. Apple verwacht dit jaar 35 miljoen AirTags te verkopen.

In handen van stalkers blijkt het 11 gram wegende kleinood echter een probaat middel om het leven van (vooral) vrouwen te ruïneren, merkte de Texaanse Lauren Hughes, een van de twee slachtoffers die Apple hebben aangeklaagd. Haar ex-vriend bestookte haar met haatberichten op sociale media, sprak dreigementen in op haar voicemail en slingerde schermafbeeldingen van privégesprekken op het internet om haar voor schut te zetten. Ook begon hij curieuze cadeaus achter te laten voor haar deur, zoals een duivelsklimop, een soort kamerplant.

Tacotentje om de hoek

Hughes besloot te verhuizen. Terwijl ze terugreed naar haar hotel, waar ze tijdelijk ondergedoken zat, kreeg ze een melding op haar iPhone: iemand was haar mogelijk op het spoor via een AirTag. Ze hoorde een piepje, maar kon dit waarschuwingssignaal slechts eenmaal afspelen. Verwoed begon ze haar auto uit te kammen, tot ze in de behuizing van een achterwiel op de in plastic gewikkelde AirTag stuitte.

- Foto: Lauren Hughes

Maanden later plaatste haar ex-vriend een foto van een tacotentje op Instagram – precies het tentje in de nieuwe buurt waar Hughes naartoe was verhuisd. Bij het bericht stond een knipogend lachebekje, vergezeld van de boodschap ‘#airt2.0’.

De vrouw vreest voor haar veiligheid, staat in de maandag tegen Apple ingediende aanklacht, omdat haar ex-vriend steeds weer AirTags blijft gebruiken om haar locatie te achterhalen. Hughes en haar anonieme mede-slachtoffer klagen Apple aan wegens nalatigheid. Apple, dat er alles aan zegt te doen om de AirTag ‘stalkerproof’ te maken, heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

De lotgevallen van Hughes staan niet op zich. Tijdschrift Vice turfde begin dit jaar 25 politiezaken waarin de AirTag door belagers was gebruikt om slachtoffers te achtervolgen, en dit was dan alleen nog gebaseerd op cijfers van acht van de vijftienduizend politiebureaus in de Verenigde Staten. Toen de Ierse actrice Hannah Rose May eind juni bijvoorbeeld ’s nachts terugliep naar haar auto na een feestje in Disneyland in Californië, kreeg ze een melding dat iemand haar al uren aan het stalken was. "Het is eng hoe gemakkelijk je ze in een zak of tas kunt laten glijden", zei May over de AirTag.

Het kan slechter aflopen. In Akron in de staat Ohio verstopte een 39-jarige man in januari een AirTag in de auto van zijn 43-jarige ex-vriendin, waarna hij haar traceerde en doodschoot. Een 26-jarige man uit Indianapolis stierf in juni nadat zijn vriendin driemaal over hem heen reed. Zij had hem via een AirTag gevolgd naar een kroeg, waar ze hem betrapte met een andere vrouw.

In de jas genaaid

In Nederland is het gebruik van peilbakens zoals gps-volgers al jaren schering en inslag onder belagers, blijkt uit jurisprudentie. Eind juni was er ook de eerste Nederlandse stalkingszaak waarin AirTags een hoofdrol speelden: Zwollenaar Paul H. kreeg honderd uur taakstraf wegens belaging van zijn vrouw, met wie hij in scheiding lag. De man had AirTags verstopt in de voering van haar tassen, en bij de uitlaat van de auto. "Ik dacht dat ze vreemdging", tekende De Stentor op.

Hoewel het bij lange na niet genoeg is, doet Apple in elk geval iets om belaging tegen te gaan, zegt Serap Yildirim, expert digitaal huiselijk geweld bij Moviera, eigenaar van blijf-van-mijn-lijfhuizen in onder meer Apeldoorn en Nijmegen. Zo krijgen iPhone-gebruikers een melding wanneer iemand ze volgt met een AirTag, al laat die melding dikwijls uren en soms dagen op zich wachten, in potentie een fatale tijdspanne.

Bovendien heeft slechts 36 procent van de Nederlanders een iPhone. De 43 procent met een Samsung moet speciaal de app ‘Tracker Detect’ downloaden, en die telkens handmatig laten zoeken naar potentiële AirTags.

"Maar een gps-tracker kun je voor een tientje kopen, en die zijn veel moeilijker te achterhalen dan een AirTag", zegt Yildirim. "Daar heb je speciale apparatuur voor nodig, of je moet met je auto naar een garage." Een bijkomend probleem is dat peilbakens overal kunnen zitten – in de flap van een rugzak, of genaaid in een jasvoering. Yildirim en haar collega’s maakten mee hoe een vrouw tot twee keer toe van onderduikadres moest veranderen omdat haar gewelddadige man haar telkens weer vond.