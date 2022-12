Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vraag het een boswachter en hij komt met een eenvoudige verklaring. Als de grote boom in het bos wordt geveld, ontspruit het nieuwe frisse groen binnen een mum van tijd. "Stap op tijd opzij en geef anderen de ruimte", zegt Freek Peters, hoogleraar contextueel leiderschap aan de Universiteit van Tilburg en coach van leidinggevenden. "Maar dat is met het ego van deze mensen niet altijd makkelijk. Je ziet vaak grote 'bomen' als Cristiano Ronaldo die overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Ze zijn zo dominant dat ze al het initiatief bij anderen wegnemen. Het gelijk van de leider wordt dan leidend."

Een goede leider kijkt in de spiegel. Ben ik nog van toegevoegde waarde? Pas ik nog in de koers van het bedrijf? Peeters: "Hoe groter je wordt, des te moeilijker dat is, want die grote leiders omgeven zich vaak met ja-knikkers. Bij familiebedrijven is het ook lastig. Dan moet pa een stap opzij zetten voor één van zijn kinderen, om nieuwe energie in het bedrijf te brengen. Dat vereist wijsheid en durf."