Heel Groot-Brittannië houdt de adem in want de vertrokken royals Harry en Meghan openen naar eigen zeggen de beerput over het Koningshuis. De eerste drie afleveringen van hun Netflix-documentaire staan nu op de streamingdienst. Wat zijn de grootste onthullingen over het Britse koningshuis?

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het Britse Koningshuis weigert te reageren op beweringen gemaakt in de documentaire. Dat staat in een statement aan het begin van de documentaire.

Harry beweert dat zijn familie regelmatig nieuws lekt naar de media en ook nepnieuws plant

Het Britse Koningshuis is zo lek als een mandje! Althans, dat beweert Harry, want zijn familie zou regelmatig juicy details over zijn relatie met Meghan hebben gelekt naar de pers.

Waarom? Als pressiemiddel tegen Harry en Meghan, en ook om de stemming van het land te sturen. Daar hebben ze heel wat voor over want volgens de vertrokken prins plantte zijn familie ook weleens nepnieuws. Vuige roddels over Meghan circuleerden toevallig in de pers wanneer dat niet uitkwam.

Harry en Meghan worden te veel opgejaagd door de paparazzi

Het royale Netflix-koppel haalt niet alleen uit naar het Koningshuis. Ook de Britse pers moet het ontgelden. Die zitten te dicht op Harry en Meghan en dat is de reden dat ze hun relatie zo lang mogelijk privé wilden houden. "Ik maak me zorgen voor de veiligheid van mijn familie", legt de prins al aan het begin van de documentaire uit.

Harry zegt in de documentaire dat het "zijn plicht" is om "uitbuiting en omkoping in de media" bloot te leggen.

De Britse media gaven wel een tik terug van de week omdat de Netflix-documentaire paparazzibeelden gebruikt die niets met Harry en Meghan te maken hebben. Het zijn databankbeelden bedoeld ter illustratie.

Harry kwam te laat op zijn eerste date met Meghan!

Harry en Meghan leerden elkaar kennen via Instagram. Meghan beweert in de docu dat ze Harry niet Googelde, maar zijn Insta verder uitploos. "Wat mensen over zichzelf schrijven, dat was voor mij de beste barometer."

Ze besloten elkaar te ontmoeten in een exclusieve club in Soho, Londen. Alleen Harry kwam te laat! Meghan: "Ik kon maar niet begrijpen waarom je te laat was. Ik was bang dat je een ego had, dat je dacht dat een vrouw een half uur op je zou zitten wachten. Maar je schaamde je zo."

Harry voegt daar nog aan toe: "Ik was in paniek, ik zweette." Maar de date verliep verder gesmeerd en de twee hadden vrijwel meteen een klik samen. Meghans conclusie na de date: "Hij was verfrissend leuk!"

Harry: "Zo veel van wat Meghan is, en hoe ze is, is vergelijkbaar met mijn moeder."

Harry en Meghan zeggen alles voor elkaar te hebben opgeofferd

Dat het oud-koninklijke echtpaar smoor op elkaar is, moge duidelijk zijn. De eerste aflevering van de documentaire gaat uitvoerig in op hoe de twee elkaar ontmoet hebben via Instagram en hoe het vanaf daar verder ontwikkelde.

Meghan had een succesvolle carrière als actrice in Suits en dat gaf ze op om deel uit te maken van Harry's leven in het Britse Koningshuis. "Ze offerde alles op, haar vrijheid, om deel uit te maken van mijn wereld. En kort daarna besloot ik alles op te offeren om deel uit te maken van haar wereld."

Naar wie sneert prins Harry?

Prins Harry zegt dat hij z'n hart volgt zoals zijn moeder prinses Diana ook ooit deed. Dat is niet wat de mannen in het Koningshuis doorgaans doen. "Het kan verleidelijk zijn om iemand te trouwen die in het keurslijf past. In tegenstelling tot iemand met wie je misschien bent voorbestemd om samen te zijn."

"Over wie zal hij het hebben?", vraagt de BBC zich af in hun liveblog. Het kan verwijzen naar zijn vader koning Charles, die stiekem altijd verliefd was op Camilla Parker Bowles en ook vreemdging tijdens z'n huwelijk met Diana. Of is het een sneer naar Harry's broer, prins William? Geruchten doen de ronde dat de twee het niet meer goed met elkaar kunnen vinden, en Meghan en Kate al helemaal niet.

Meghans buren werden betaald om een camera op haar achtertuin te richten

Meghans leven veranderde permanent toen naar buiten kwam dat ze met prins Harry datete. Plotseling kreeg ze berichtjes van haar buren, dat ze pers op alle deuren klopte voor informatie. En het werd erger: "Ze hadden bepaalde buren betaald om een soort livestream camera op mijn achtertuin te richten."

Plotseling stond Meghans gezicht op alle borden en in alle tabloids. Niets was meer heilig.

De politie wilde Meghan niet helpen met de pers

Meghan woonde in de Canadese stad Toronto voor de opnames van Suits, toen het nieuws van haar beroemde lover doorbrak. De politie wilde haar alleen niet helpen met de enorme persaandacht. Ze zeiden volgens Meghan dat ze niets eraan konden doen vanwege de persoon met wie ze aan het daten was.

"Dus ik zei tegen de politie: als iedere andere vrouw in Toronto nu tegen je zei, 'ik heb zes volwassen mannen die voor mijn deur in hun auto's slapen en me overal achtervolgen, en ik word er bang van', zou je dan niet zeggen dat het stalken was?"

Ze kreeg wel beveiliging van de politie na de eerste doodsbedreiging.

De media probeerden de set van Suits binnen te dringen

Meghan werd al herkend op straat vanwege hitserie Suits maar het nam krankzinnige vormen aan door haar relatie met Harry. Een medewerker van de show zegt in de docu dat de pers een hoop collega's afbelde om een call sheet met Meghans nummer te bemachtigen. Ze kwamen ook het terrein op en probeerden trailers binnen te dringen. "We moesten alle trailers omheinen."

Meghans moeder werd ook lastiggevallen door de pers

Doria Ragland, de moeder van Meghan, komt ook aan het woord in de derde aflevering van de docu. De pers liet haar niet met rust toen het nieuws van de relatie brak. "Ik voelde me vaak onveilig. Ik kan niet meer gewoon mijn honden uitlaten."

Er wachtte altijd paparazzi buiten de deur en ze werd overal achtervolgd. Een journalist stopte een keertje naast haar auto en zei: "Weet je, ik probeer een verhaal te maken, je kan een hoop geld hieraan verdienen."

Doria schudt haar hoofd voor de camera. "Ik zei, 'dit is mijn kind, ik heb niets te zeggen'."

Meghan zou racistisch behandeld zijn door het Koningshuis

Oprah Winfrey viel in een eerder interview al bijna van haar stoel toen ze het hoorde en het wordt ook op Netflix bevestigd: Meghan werd door haar donkere huidskleur soms racistisch behandeld door het Koningshuis. Zo vroeg één royal zich hardop een keertje af hoe donker de huidskleur van Archie zou worden, toen Meghan zwanger van hem was. Yikes…

In de documentaire onthult het stel ook dat ze botsten met de familie over Meghans mediabescherming. Harry: "De strategie van het paleis was om niets te zeggen." De prins legt uit dat de royals de venijnige krantenkoppen beschouwden als een soort vuurdoop; eentje die alle leden en met name de vrouwen moesten ondergaan.

"Waar zou zij een speciale behandeling nodig hebben? Waar zou ze beschermd moeten worden? Ik zei: 'het verschil hier is het raselement'."

De familie was volgens Harry 'onder de indruk' van Meghan maar 'ze hadden weinig vertrouwen in de relatie'

Harry geeft toe dat de eerste indruk van Meghan goed liep bij zijn familie. "Ik denk dat ze verrast waren dat een roodharige zo'n mooie en intelligente vrouw wist te strikken." Alleen dat ze een Amerikaanse actrice was, hielp de geloofwaardigheid van de relatie niet. "Ik denk dat ze in het begin een vooroordeel hadden vanwege het feit dat ze een Amerikaanse actrice was. Zo van: oh, het is een Amerikaanse actrice. Dat houdt geen stand."

Harry over de 'Royal Rota'

De prins zegt dat de Britse media zijn "trauma" zien als een verhaal dat ze kunnen "sturen". "Al het koninklijke nieuws gaat door een filter naar alle kranten binnenin de 'Royal rota' (een selecte groep mediamakers die koninklijke evenementen mogen bijwonen en verslaan, red.)." Harry zegt dat de meeste leden toevallig voor de tabloids werken, die bekendstaan om hun hardnekkige roddelnieuws.

"Het komt allemaal neer op controle. 'Dit is onze familie om uit te buiten. Hun trauma is een verhaal en narratief dat wij kunnen vormen'."

Meghan was 'in shock' toen ze voor het eerst Queen Elizabeth ontmoette

Meghan kreeg last van een enorme cultuurschok toen ze haar nieuwe ging ontmoeten. Ze had "geen idee" volgens Harry hoeveel protocol er om een bezoek aan de Queen zat. "Weet je hoe je een kniksje moet maken?" Ze dacht eerst dat Harry een grap maakte.

Hij vervolgt: "Hoe leg je iemand uit dat je moet buigen voor je grootmoeder, en dat je een kniksje moet maken. Vooral voor een Amerikaan, weet je, is dat raar."

Meghan: 'ik ben een knuffelaar'

"Ik ben een knuffelaar, altijd al geweest. I realiseerde me niet hoe vreemd dat voor een hoop Britten is." Meghan zegt het wanneer ze het over de eerste ontmoeting met William en Kate heeft. Ze verwelkomde ze in een gescheurde spijkerbroek en op blote voeten.

De 'Britse formaliteit' bij de Royals zit ook vanbinnen, beweert Meghan. "En dan doe je de deur dicht en denk je, mooi, oké, we kunnen ontspannen - maar die formaliteit gaat door - en dat verraste me."

Meghan haalt uit naar halfzus Samantha

"Ik had haar al tien jaar niet gezien en toen ook maar voor één dag. En dan noem je me in de pers 'princess Pushy'?" Meghan heeft weinig goeds te zeggen over haar halfzus Samantha. De meeste familieleden van Meghan hielden zich afzijdig in de pers of verdedigden haar. Samantha gaf echter exclusieve details weg, terwijl Meghan haar al tien jaar niet had gezien.