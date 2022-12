Uit de kast komen is voor jongeren minder vanzelfsprekend. Niet omdat ze erin blijven zitten, maar omdat het echt niet meer nodig is.

Het 'ouderwetse' uit de kast komen hoeft niet meer, zegt Luca (17) uit Haarlem. "Aankondigen wie je bent of op wie je valt, dat is toch raar", vraagt ze, retorisch. Jongeren doen dat volgens Luca steeds minder. "Het is veel makkelijker om zoiets terloops in een gesprek te laten vallen. De drempel is lager en het levert minder heftige reacties op."

Het is Paarse Vrijdag op Nederlandse scholen en universiteiten. Vandaag bespreken leerlingen wie je bent, en op wie je verliefd wordt, of juist niet. Maar bovenal: dat je daar nooit lastige vragen over hoeft te beantwoorden.

De dag wordt al jaren georganiseerd op initiatief van het COC, de belangenvereniging voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen. Dit jaar doen ruim 1700 basisscholen en 1000 middelbare scholen mee. Een record. "Diversiteit krijgt steeds meer aandacht", zegt Philip Tijsma van het COC. En dat zorgt ervoor dat uit de kast komen voor veel lhbti+-jongeren steeds minder belangrijk is. "Een duidelijke tendens", zegt Tijsma. "Hetero's hoeven toch ook niet uit de kast te komen?"

Luca organiseert Paarse Vrijdag op haar school. In bijna iedere klas zit wel een queer- of transpersoon, stelt ze. "Het lijkt voor mensen minder een ding. Ik kan er met vrienden goed over praten. Dus voelde ik ook nooit de noodzaak een 'coming-out' voor de hele klas te doen."

Weerbaarder en mondiger

Zo lijken steeds meer verschillende soorten leerlingen op school geaccepteerd te worden. Toch is aandacht voor seksuele en genderdiversiteit volgens het COC nog hard nodig. Lhbti+-scholieren worden vaker gepest dan andere scholieren en 'homo' blijft het meest gebruikte scheldwoord, stelt het COC. Lhbti+-jongeren doen bijna vijf keer vaker dan gemiddeld een zelfmoordpoging. Het is niet dat het klimaat op scholen is verbeterd, dat leerlingen uit de kast komen dáárom minder belangrijk vinden, zegt Tijsma. "Het lijkt er meer op dat lhbti+- jongeren gewoon weerbaarder en mondiger zijn, ze vinden dat ze zich niet hoeven te verantwoorden."

Luca (links) rolt met medeleerling Ash een paarse loper uit. Foto: Olaf Kraak

Uit een onderzoek naar veiligheid in het onderwijs van januari 2022 blijkt dat niet iedere leerling graag lhbti+- klasgenoten heeft. Meer dan 10 procent zegt liever niet bevriend te zijn met transgender mensen, homoseksuele jongens en lesbische meisjes. 10 procent wil geen les van een transgender docent. Het pesten, dat is misschien de belangrijkste reden dat we nog stil moeten staan bij Paarse Vrijdag, denkt Luca.