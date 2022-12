Het was een opvallend bericht twee weken geleden. De politie zou extra alert zijn op mensen die de wedstrijd van het Nederlands elftal aan het bekijken waren tijdens het rijden. Kennelijk gebeurt dat. Maar ben je ook strafbaar als je dat doet?

De wedstrijd op het WK voetbal tussen Nederland en Argentinië begint vanavond om 20.00 uur. Als je dan toevallig onderweg bent, kun je natuurlijk de radio aanzetten om de wedstrijd te volgen, maar het is misschien net zo verleidelijk om even je telefoon in de carkit te zetten met livebeelden van de wedstrijd op. Maar mag dat? Of volgt er dan een boete?

Het antwoord ligt zoals wel vaker met dit soort zaken in het midden. Nergens in de wet is opgenomen dat je geen voetbalwedstrijd aan mag zetten in de auto. Maar wanneer jij je laat afleiden en gevaarlijk of afwijkend rijgedrag vertoont, krijg je te maken met 'kapstokartikel' 5 van de wegenverkeerswet.

Boterham smeren

Woordvoerder bij de politie Bobby Markus legt uit: "Niet de handeling, maar het gevolg is strafbaar. Op het moment dat jij door jouw handelen een onveilige situatie op de weg creëert ben je strafbaar. Het maakt dan weinig uit of je op dat moment een boterham aan het smeren bent, je make-up doet of in dit geval een wedstrijd aan het volgen bent op je telefoon. Dat is ook hetgeen waar wij op controleren: op afwijkend en gevaarlijk rijgedrag."

En word je gepakt, dan volgt vaak wel degelijk een boete. Of erger weet landelijk verkeersofficier Achilles Damen. In zijn dertigjarige loopbaan heeft hij zulke gevallen al vaak voorbij zien komen. "De wet zegt niet specifiek iets over het bekijken van een wedstrijd tijdens het rijden. Je mag een heel tv-toestel in je auto zetten als je wil maar het gaat erom of je verkeersgevaarlijk gedrag vertoont. En dat is al heel snel zo."

Geblinddoekt

"Al ben je maar twee seconden afgeleid. Dat is alsof je veertig meter geblinddoekt aflegt. Met een minimale wisseling in snelheid of bijvoorbeeld hoekig sturen ben je al gevaarlijk bezig, zeker in situaties met hoge snelheden en drukte. Dan maakt het ook niet uit wat de oorzaak van de afleiding is. Scheren, stropdassen strikken of video kijken in de auto, ik heb het allemaal voorbij zien komen."

Dat politie en justitie dit gedrag ernstig opnemen, blijkt ook uit het feit dat er een groot verschil is in strafmaat met bijvoorbeeld het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden. "Appen of bellen achter het stuur betekent een boete, 350 euro. Punt, kous af. "Maar bij afleiding in het verkeer gaat de boete al snel richting de 500 euro, volgt mogelijk een rijontzegging en het belangrijkste, de overtreding wordt opgenomen in je strafdossier. Het is ook vaak aan afweging die agenten maken. Geef ik de boete voor het vasthouden of voor gevaarlijk rijden."

