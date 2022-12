Voor hun allereerste project, Human Playground, strikten ze een Hollywoodster én scoorden een hit op Netflix. Het jaar van producenten Isidoor Roebers (31) en Lea Fels (37) van mediabedrijf Scenery kan niet meer stuk. 'Met knikkende knieën zaten we op het hoofdkantoor van Netflix.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie goed kijkt, ziet de champagnevlek nog op de grond van het Amsterdamse kantoorpand. Vlak na de lancering van hun documentaireserie Human Playground op Netflix kregen Isidoor Roebers en Lea Fels een picknickmand met bubbels opgestuurd van de streamingdienst. Voor het eerst in de geschiedenis is er op Netflix, en dus in 193 landen, een documentaireserie te zien die door Nederlanders is geproduceerd. Ten overstaan van een groep opgewonden collega's ontkurkte Roebers de fles met een sabel.

"Het blijft een onwerkelijk idee," zegt Roebers nu, twee maanden later. "Dat ik Netflix aanzet en onze eigen serie voorbij zie komen. Uit alle hoeken van de wereld komen lovende recensies. Uit Ecuador, Kirgizië, Amerika…"

Producenten Isidoor Roebers en Lea Fels van mediabedrijf Scenery gingen met knikkende knieën naar het hoofdkantoor van Netflix.

Samen met Lea Fels staat hij aan het roer van Scenery, een klein Amsterdams mediabedrijf met een groots plan, namelijk Hollywood veroveren. En dat lijkt niet eens zo'n gek idee, gezien het succes van Human Playground. In deze zesdelige docu-serie maakt de kijker kennis met de meest bijzondere vormen van sport en spel in 24 landen, waarbij deelnemers niet zelden hun pijngrens doorbreken. Neem de Amerikaanse Amy die de zwaarste marathon van de wereld aflegde op haar kunstbeen: 254 kilometer, in zes dagen door het mulle zand van de Sahara. De kijkers - die in veel gevallen blij zullen zijn dat ze met met een fleecedekentje op de bank hangen - worden getrakteerd op beeldschone dronebeelden.

Gearresteerd

Klein zijsprongetje: tijdens het maken van een paar spontane, maar illegale dronebeelden van het straatleven in Japan werd de filmcrew gearresteerd. De Japanse agenten waren echter zo onder de indruk van de lange Nederlanders - Roebers is met zijn 1.95 meter de op één na kleinste - dat ze na een selfie met gniffelende agenten weer werden vrijgelaten.

Roebers zou een avond kunnen vullen met anekdotes als deze. Vier jaar geleden kwam hij in contact met Hannelore Vandenbussche, een fotograaf die werkte aan een boek over unieke en soms eeuwenoude sporttradities wereldwijd. Ze wilde meer: een serie waarin de deelnemers zélf hun verhaal kunnen vertellen. De jonge producent was direct enthousiast, maar wist ook: een goed idee landt niet automatisch op Netflix. Daar is ten minste één Hollywoodster voor nodig die de voice-over inspreekt.

James Bond

Via producent Banijay kwam Roebers in contact met het management van Idris Elba, de Britse acteur die al jaren wordt gezien als de nieuwe James Bond. "Die man krijgt duizend verzoeken per jaar, opent niet eens zijn e-mail, maar na het zien van een proefaflevering wilde zijn manager deze documentaire wel in overweging nemen. Het bleef een maand stil… Toen kregen we een telefoontje: he doesn't like it, he loves it!"

Maar zelfs met zo'n wereldster aan zijn zijde moest het schaakspel nog beginnen. Netflix wilde zeker weten dat Idris Elba akkoord was. Er was bovendien een miljoeneninvestering nodig en voor het fotoboek moest een businessplan worden opgesteld. "We zaten met knikkende knieën op het hoofdkantoor van Netflix, op Sunset Boulevard in Los Angeles. Maar er kwam groen licht!"

Opname van docu-serie Human Playground in Kirgizië. Foto: Scenery

Het werd het eerste project van Roebers en Fels samen. Ze leerden elkaar veertien jaar geleden kennen op de filmacademie. Roebers was indertijd zeventien jaar, verprutste zijn toelatingsgesprek, maar kreeg dankzij Fels een tweede kans. Zij zat in een studentencommissie die docenten adviseerde over de toelating, en plukte zijn foto van de stapel afvallers. Ze was enthousiast geworden van zijn plannen. In tegenstelling tot veel studenten wilde Roebers zich niet enkel richten op de Nederlandse filmmarkt of art house. Hij wilde naar Hollywood, kaskrakers maken.

Na hun eerste Netflix-hit, dit najaar, volgde al snel een tweede succes: een documentaire op Amazon Prime met Ruud Gullit, die een fascinatie voor het oude Egypte blijkt te hebben. De makers huurden vlak bij Caïro een hele piramide af - 'met een voetballegende gaan veel deuren open' -, bezochten graftombes en stegen met hem op in een luchtballon.