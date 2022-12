Een groot deel van de uitgestorven soorten eindigt anoniem. Vier biologen lichten er daarom een aantal planten en dieren uit van wie elk spoor ontbreekt. Op de biodiversiteitstop in Montreal moet een akkoord komen dat het uitsterven van dieren en planten afremt.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Sinds het jaar 1500 is volgens ruwe schattingen ongeveer 10 procent van alle diersoorten uitgestorven. De afgelopen eeuw is dat waarschijnlijk het snelst gegaan. In de twintigste eeuw zouden ruim vierhonderd gewervelde dieren definitief zijn verdwenen. Op de de vijftiende biodiversiteitstop, die woensdag in het Canadese Montreal begint, zal een akkoord moeten worden bereikt om het uitsterven van planten en dieren af te remmen. Welke dieren zijn we de afgelopen jaren al kwijtgeraakt? En wie treurt daarom?

Een kiwi-luis, die alleen op de huid van de kleine grijze kiwi leefde, totdat die een anti-luismiddel kreeg toegediend. Foto: Paulien Kraaijeveld

De kiwi-luis

De Leidse evolutiebioloog professor Menno Schilthuizen plaatst een klein monumentje voor Rallicola pilgrimi. Dat was een luis die alleen op de huid van de kleine grijze kiwi (een loopvogel) leefde. Die kiwi zelf doet het trouwens ook al niet best. Die leeft alleen nog op een paar strikt beschermde eilandjes voor de kust van Nieuw-Zeeland.

Om de kiwi's te behoeden voor uitsterven, zijn ze op enig moment behandeld met een anti-luizenmiddel. De kiwi werd daarmee vooralsnog gered, maar exit de unieke 'kiwi-luis'. Met één gered en één verdelgd was de nettowinst op de soortenlijst daarmee eigenlijk nul.

"En dat terwijl die luis zelfs nooit op de lijst van bedreigde dieren heeft gestaan", voegt Schilthuizen daaraan toe. "Ongewervelden zijn in die zin zwaar ondergewaardeerd en slecht onderzocht. Tegelijkertijd zijn ze wel de basis van veel voedselketens. En aan het charisma hoeft het echt niet te liggen, hoor. Als je bijvoorbeeld weleens een pauwspinnetje uit Australië hebt gezien, dan ben je meteen verkocht."

De cichlide 'Haplochromis barbarae'. Foto: Paulien Kraaijeveld

Een baarsachtige embryo-eter

In het Victoriameer in Tanzania kwamen ooit meer dan vijfhonderd soorten cichliden voor; kleurrijke, baarsachtige visjes. Een flink deel verdween nadat er nijlbaarzen - een soort zoetwatervis - in het meer werden uitgezet. Deze nijlbaarzen moesten de visserij een boost geven. Maar ze zorgden er ondertussen voor, samen met vervuiling en overbevissing, dat heel veel 'endemische' vissoorten (die dus alleen dáár voorkwamen) niet overleefden.

Deze tragedie vormde de basis voor de bestseller Darwins hofvijver, van bioloog en essayist Tijs Goldschmidt. "Voor mij staat de cichlide Haplochromis barbarae symbool voor de schitterende diversiteit en complexiteit van dit verwoeste ecosysteem", zegt Goldschmidt. "Het was een zogeheten pedofaag, ofwel: embryo-eter, gespecialiseerd in het razendsnel wegsnaaien van eieren die kort tevoren waren gelegd. Het laatste exemplaar werd in 1985 aangetroffen door de Leidse bioloog Frans Witte. Sindsdien ontbreekt elk spoor."

De rozekopeend. Foto: Paulien Kraaijeveld

De rozekopeend

"De rozekopeend, wat zou ik die graag herontdekken", zegt bioloog Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en notoir eendenliefhebber. Van de rozekopeend is sinds 1949 niets meer vernomen. "Het was een prachtige eend, met een bruin lijf en een roze kop, die leefde in India en Myanmar. Hij leek een beetje op onze krooneend." Waarschijnlijk is hij verdwenen door onze aantasting van zijn leefgebied, vertelt Moeliker. Ook het overwoekeren van het water door invasieve waterhyacinten heeft de vogel waarschijnlijk geen goed gedaan.

Moeliker: "In 2006 en ook in 2011 waren er onbevestigde waarnemingen. Sindsdien is er naarstig maar zonder succes naar deze eenden gezocht. Maar toch. Begin jaren negentig heb ik met een vriend de zangvogel boanomonarch, een prachtig vliegenvangertje herontdekt op het Molukse eiland Boano. De soort was op basis van één exemplaar, gevangen in 1939, beschreven en sindsdien niet meer gezien. Maar niet gezien is nog niet uitgestorven, dat wilden wij toen bewijzen. Wie weet geldt dat ook voor de prachtige rozekopeend. Al zie je een eend minder snel over het hoofd en wordt die potentieel ook bejaagd. Wanneer is een soort echt uitgestorven? De officiële lijst van de IUCN houdt het voorlopig op ernstig bedreigd."

Foto: Paulien Kraaijeveld

Natuurlijke bestuivers

Een groot deel van de uitgestorven diersoorten eindigt anoniem, in het graf van de spreekwoordelijke onbekende soldaat, zonder ooit ontdekt te zijn. "En ja, dat is erg", zegt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. "Veel planten hebben bijvoorbeeld een-op-een relaties ontwikkeld met specifieke bestuivers. De reden dat vanille zo duur is, is omdat de plant wel naar Madagaskar is gebracht maar de bij, die de plant van nature moet bestuiven, niet."

Nu moeten alle vanilleplanten op de plantages met de hand bestoven worden. "Maar ook in het wild denk ik dat er al heel wat planten op de rand van de afgrond zijn gebracht, omdat hun natuurlijke bestuivers ongemerkt zijn verdwenen."