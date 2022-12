Criminelen weten het afval uit hun drugslabs steeds vaker ongezien te lozen. Het aantal keren dat blauwe vaten, jerrycans of bestelbusjes met drugsafval worden gevonden, nam dit jaar in Brabant sterk af. In 2021 ging het nog om 45 dumpingen, dit jaar tot nu toe om 25. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Die forse daling is een potentieel milieugevaar, want er wordt niet minder drugs geproduceerd. Het aantal aangetroffen drugslabs ligt in Brabant ongeveer gelijk met dezelfde periode in 2021, zeggen de politiespecialisten in synthetische drugs. De definitieve cijfers volgen begin komend jaar.

Via tuinslang direct op het riool

"Voor ons is nu de vraag: 'wat gebeurt er met dat afval?'", zegt Marloes Lippens, expert synthetische drugs van politie Oost-Brabant. Ze ziet in aangetroffen labs dat criminelen het soms via een tuinslang direct lozen op het riool, ook slaan criminelen het vaker op bij het lab zelf.

In Neerkant is een voorbeeld van een heimelijke drugsafvallozing gevonden. Daar doen politie en provincie deze dagen uitgebreid onderzoek op een perceel waar criminelen een drugslab runden en tienduizenden liters chemicaliën direct in de bodem en naastgelegen veld lieten stromen. Lippens: "Maar zo als in Neerkant zien we het niet vaak."

Het kan nogal een verschil maken of criminelen hun afval in jerrycans en vaten in de berm zetten of dat ze het in de grond of in water lozen, zegt Freek Pecht, expert synthetische drugs van politie Zeeland West-Brabant. "Bij een dumping met vaten en jerrycans is de schade voor mens en milieu vaak kleiner dan bij een lozing direct in de grond", zegt Pecht.

Soms ziet hij dat criminelen de jerrycans netjes rechtop zetten, maar in andere gevallen geven ze een paar keer flink gas met hun bestelbus met open laadklep en valt de chemische vracht zo direct op de grond, met scheuren en lekken tot gevolg. "En het zijn allemaal niet-organische stoffen, dus schadelijk voor de natuur."

Drinkwater nog niet in gevaar

In 2017 ging het nog om een kleine 90 dumpingen in Brabant. Voor drinkwater levert de veranderende werkwijze van drugscriminelen nog geen direct gevaar op. Brabant Water monitort de kwaliteit daarvan en ziet in de meetresultaten nog geen sporen terug van de heimelijk dumpmethoden van drugsafval, aldus een woordvoerder.

Het is ook niet waarschijnlijk dat die stoffen in de drinkwaterbronnen terecht komen, legt hij uit. "De winningen voor drinkwater zitten over het algemeen diep in de grond, gemiddeld de lengte van twee voetbalvelden, onder een aantal kleilagen waardoor stoffen er minstens tientallen jaren of zelfs eeuwen over doen om van de oppervlakte tot op die diepte door te dringen."

'Publiek lijkt alerter op dumpingen'

Of de drugsafvaldumpingen in de rest van het land ook afnemen, moet nog blijken. De politie kon geen landelijke cijfers aanleveren. Lippens houdt een slag om de arm. "Limburg kende ooit een flinke piek, toen was het in Oost-Brabant afgenomen." Oftewel: het is niet uitgesloten dat Brabantse criminelen hun afval ver buiten de regio achterlaten.