De privateleaseauto wint aan populariteit. Maar veel huizenkopers zijn zich er niet van bewust dat de aanschaf ervan een grote impact kan hebben op de hypotheek die zij willen afsluiten, waarschuwt De Hypotheker. Hoe zit dit precies?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Rijd je een privateleaseauto, dan ben je daar geen eigenaar van, maar 'huurder voor de lange termijn', van 12 tot 60 maanden. Je betaalt een vast maandelijks bedrag waarmee je de kosten van de verzekering, motorrijtuigenbelasting, reparaties, afschrijving en onderhoud dekt. Alleen de brandstof (en eigen risico bij schade en boetes) zijn voor jouw rekening. Doorgaans geldt: hoe langer je contract, hoe lager je maandbedrag.

Volgens experts van AutoWeek is het grote voordeel voor consumenten zekerheid: je weet precies wat je per maand kwijt bent en wordt dus niet verrast met hoge onderhoudskosten.

Minder hypotheek door BKR-registratie

Het aantal privateleaseauto's zit al jaren in de lift. Volgens cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) zijn er eind 2021 231.000 privateleasecontracten afgesloten. In 2016 ging het nog om 64.000 exemplaren. Inmiddels is volgens VNA een kwart van het totale aantal leaseauto's een privateleasewagen.

Maar, zo stelt De Hypotheker, veel huizenkopers zijn zich er niet van bewust dat de aanschaf van een privé leaseauto een grote impact kan hebben op de hypotheek die zij willen afsluiten voor de aankoop van een woning. Het kan ervoor zorgen dat je tienduizenden euro's minder hypotheek kunt krijgen.

Dat komt doordat een privateleasecontract bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt geregistreerd. Dit om consumenten te beschermen tegen te hoge maandelijkse lasten. Het gaat bij die registratie om de totale waarde van je contract. Tot 1 april van dit jaar telde alleen het financieringsdeel (65 procent) mee voor je hypotheek, maar sinds die dag telt ook het servicekostendeel (35 procent) mee.

Een rekenvoorbeeld, gegeven door De Hypotheker. Een huishouden met twee inkomens dat samen 70.000 euro per jaar verdient, zou met een tien jaarsrente van 4,48 procent, met bescherming via de Nationale Hypotheek Garantie, een bedrag van maximaal 317.344 euro kunnen lenen. Heeft dit huishouden een privateleaseauto van 400 euro per maand en een looptijd van 60 maanden voor de deur staan, dan valt het maximale leenbedrag een stuk lager uit: 238.214 euro.

"Voor veel mensen kan een privateleaseauto het verschil maken tussen het wel of niet kopen van een woning, zeker nu de maximale leensom door de hogere hypotheekrente al met 10 procent is afgenomen", aldus Menno Luiten van De Hypotheker. "Huizenkopers doen er dan ook verstandig aan zich goed te laten adviseren over de risico's, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan." Adviseurs van De Hypotheker zien steeds vaker dat er sprake is van een privateleaseconstructie bij een hypotheekaanvraag.

Wat kun je doen?

Stel, je ziet je droomhuis, dat je zonder privateleaseauto wél kunt betalen, en je wil van die auto af. Je kunt het contract soms afkopen, bijvoorbeeld met de overwaarde die je hebt als je een huis verkoopt. Het gaat dan vaak om een paar termijnen als afkoopsom of een boete als percentage van de resterende leasetermijnen. Ook kun je het contract soms laten overnemen door vrienden of een familielid. De Hypotheker raadt aan het contract van tevoren goed te checken en te kijken naar wat de voorwaarden van het ontbinden van de overeenkomst zijn.

Ook kun je soms een deel van het bedrag vooruitbetalen aan de leasemaatschappij, tipt De Consumentenbond. Dat kan tot maximaal 50 procent. Dat kan nogal verschil maken: betaal je 200 euro per maand in plaats van 400 euro per maand, dan kun je pakweg 55.000 euro meer hypotheek krijgen.