Met een Playstation 5 in zijn tas werd hij in een park in Zwolle in de val gelokt. Maar de beroving op Tyson (20) uit Oldenzaal liep eind vorig jaar uit op een drama: een van de berovers moet het bekopen met een dwarslaesie. Nu moet uitgerekend Tyson vrezen voor een straf.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoe geraffineerd opgezet ook, met deze uitkomst hadden de twee verdachten van de beroving van de twintigjarige Tyson van den H. uit Oldenzaal geen rekening gehouden. Al nadat het tweetal in park Eekhout zijn PlayStation 5 hadden gestolen onder bedreiging van vermoedelijk een mes, keerde een van hen terug naar het slachtoffer.

Alleen werden de rollen omgedraaid toen Tyson een 'verdwaald mes' in zijn borstzak trof en al zwaaiend zijn overvaller raakte. Die jongen - inmiddels 18, maar tijdens de overval minderjarig - liep een dwarslaesie op.

'Hier met die PlayStation'

Voorafgaand aan de steekpartij in park Eekhout op 2 december 2021, werd Tyson door een zekere Daniëlle, met wie hij via Snapchat contact had, met zijn PlayStation 5 naar Zwolle gelokt. Ze wilde de computer uitproberen om te zien of het iets voor haar broertje was.

Toen hij aankwam op station Zwolle, tegen kwart over zeven in de avond, appte ze hem om naar park Eekhout te komen. Daar trof hij twee jongens die hem om een vuurtje vroegen.

Voor hij het doorhad, werd hij door een van hen in een houdgreep genomen en voelde hij 'iets puntigs' in zijn buik prikken. "Hier met die PlayStation", hoorde hij.

Hij had erg lang voor de spelcomputer moeten sparen en toen de jongens er met de buit vandoor gingen, riep hij ze na. Daarop keerde de jongste van de twee terug en reed op zijn fiets in op Tyson. "Ik greep in mijn borstzakje op zoek naar mijn telefoon om een foto te maken of zo", zei hij de rechters vandaag. Maar hij vond een schilmes uit zijn koksopleiding en de afloop werd een tragedie.

Nachtmerrie voor twee

Hij wist niet dat hij de jongen had geraakt, maar wist toch het park te ontkomen door de enige in- en uitgang die hij kende. "Het was daar pikkedonker, ik ken het daar niet." Onderweg belde hij de politie. Agenten moesten lang zoeken naar het slachtoffer, dat in het donker op de grond lag.

De uitkomst is ook voor Tyson een drama, zei zijn advocaat Jeroen Michels. "Dit is een nachtmerriescenario voor twee personen." De rechters vroegen zich af of Tyson niet weg had kunnen lopen. Hij zei van niet.

De officier van justitie vond dat hij wat anders had moeten doen. "Hij had niet met een scherp mes in zijn jas achter zijn overvallers aan moeten rennen. Er waren alternatieven." Ze eiste 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke jeugddetentie van vier maanden.

Nog een confrontatie

Volgens advocaat Michels mocht Tyson zich verdedigen. "Je kunt ook vragen aan de jonge overvaller: waarom draai je je om? De buit was toch al binnen? Hij was waarschijnlijk uit op een hernieuwde confrontatie." Juist die jonge verdachte bleek achter het Snapchat-account van 'Daniëlle' te zitten.

Tyson's handelswijze was ingegeven door angst. "Het was koud, aardedonker en de jongen was onbekend daar." De raadsman vroeg om ontslag van rechtsvervolging.