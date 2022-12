Hij is er bijna, maar nog niet helemaal. Henk Vinke (65) uit Nunspeet hoeft nog maar één land te bezoeken en dan heeft hij ze allemaal gehad. De globetrotter begon op zijn achtste met een familietripje naar Duitsland. Toen was het hek van de dam. "Nederland blijft het mooiste land."

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie Molenbeek in Nunspeet binnenrijdt, ziet een nieuwbouwwijk in aanbouw. Hekken, zand, betonplaten en een fonkelnieuw huis met een Senegalese vlag. Daar woont wereldreiziger Vinke. Hij is net terug uit Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. "Weekendje weg. Leuk, maar levensgevaarlijk", klinkt het achteloos.

Rariteitenkabinet

In de wereld van Vinke is een dergelijke reis niets bijzonders. De man is een vat vol verhalen. Heeft alles gezien en nog meer meegemaakt. Zijn kamer is één groot rariteitenkabinet. Op vitrines staan nagenoeg alle vlaggen van alle naties die onze aardbol telt. Souvenirs van over de hele wereld vullen de planken. Van de Brandaris op Terschelling tot een toren in Shanghai.

Nu rest er slechts één bestemming. Dan is hij echt de wereld rond. "Saoedi-Arabië", zegt Vinke met glimmende ogen terwijl hij een blik koek op tafel zet: "Pak maar, zo doen de Turken dat ook". Het land is pas sinds een paar jaar 'open' voor niet-moslims en mensen die er niet werken. "Ik denk dat ik er in januari heen ga. Uit Jordanië binnenkomen en via de Emiraten eruit."

Henk Vinke tijdens een van zijn onvergetelijke reizen op zee. Foto: Henk Vinke

Met zoveel zwerftochten op zijn palmares, rijst de vraag hoeveel hem dat al met al gekost heeft. Vinke moet lachen om die vraag. Net als de vraag hoeveel kilometer hij alles bij elkaar heeft afgelegd. "Qua kosten moet je toch al snel denken aan een Ferrari", klinkt het cryptisch. "Vroeger ging al mijn geld er aan op. Wat ik overhield, ging op aan reizen." En het aantal kilometers? "Pff... wat zal het zijn... zeker een stuk of zes keer de wereld rond."

'Vliegen telt niet'

Reizen is leuk, maar het moet wel over water of land. "Vliegen telt niet", schampert Vinke. "Je moet het voelen, ervaren." Natuurlijk zat hij honderden keren in een vliegtuig. Maar het echte reizen begon pas als Vinke in een jeep over de savanne reed of op een zeewaardig zeiljacht de woeste golven trotseerde.

De reislust erfde hij van zijn grootvader, denkt de gepensioneerde laborant die altijd vrijgezel is gebleven. "Hij voer op een Tjalk. Vervoerde turf en zat altijd in atlassen te turen." Zijn ouders kwamen nergens. "Een dagje Dolfinarium, verder niet."

Na een leven van reizen en avonturen is hij er nu bijna. Van de 196 landen heeft hij er 195 afgevinkt. Dan telt hij niet-erkende staten of uiteengevallen landen als Somaliland of de Sovjet-Unie niet eens mee. Want daar was hij ook.

Geslagen, beroofd en ontvoerd

Het was niet altijd leuk. Zo werd Vinke met stokken in elkaar geslagen en beroofd in Marokko en voorkwam hij een ontvoering door in Jamaica uit een rijdende auto te springen. Mooi waren de ontmoetingen met mensen in Ethiopië, de walvissen voor de kust van Antarctica en dat kwartiertje op atol Tuvalu in de Zuidelijke Grote Oceaan.

Onlangs was Vinke nog een weekendje in het – naar eigen zeggen – levensgevaarlijke Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Foto: Henk Vinke

Hoewel Afrika zijn hart heeft gestolen en wildkamperen tussen Kenia en Caïro voor altijd in zijn geheugen gegrift staat, is reizen per trein voor Vinke het mooist. Het is ook de enige keer dat hij niet direct een heel verhaal afsteekt, maar volstaat met een enkele zin: "Ik heb de Transsiberië Express gedaan." Vinke valt stil. De reis was zo overdonderend mooi, dat woorden tekort schieten.

Kingston

Even terug naar Jamaica. Bijna ontvoerd dus? "Ja, dat was niet heel fijn", klinkt het nonchalant. "Ik wilde de stad zien en kon met een paar mannen meerijden. Onderweg gaven ze aan dat ze niet meer wilden stoppen totdat ik beloofde dat ik de benzine zou betalen. Ik moest mee. Toen ze vaart minderden, ben ik uit de rijdende auto gesprongen. Dat was vlak bij het Bob Marley-museum. Daar was het druk en kon ik ontsnappen." Lachend voegt Vinke eraan toe. "Ik ben fan van reggae, dus ik had gelijk een mooi uitje."

Of al dat reizen niet heel slecht voor het milieu is? "Ik leef sober", zegt Vinke. "Ik lach om al die klimaattoestanden. Dat doe ik al dertig jaar. Ik heb de verwarming op 18 graden en niet op 21. Ik douche kort, fiets veel. Ik heb oude meubels, zelfs nog van mijn ouders. En ik reis over land. Of over water. Dus veel vlieg ik niet."

Waddeneilanden