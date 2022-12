Schiphol, Lelystad Airport, Rijkswaterstaat: zomaar een paar partijen die verwoede pogingen doen om Veluwse boeren op te kopen. Met de stikstofrechten in handen proberen ze hun projecten - zoals opening van Lelystad Airport - er snel door te drukken. De provincie Gelderland is woest. Waarom er op de Veluwe een 'stikstofwildwest' gaande is.

Verschillende boerenbedrijven op de Veluwe zijn de afgelopen maanden bezocht door vertegenwoordigers van de Schiphol Group. Of ze voor een hoop geld hun stikstofrechten willen verkopen.



Die rechten zijn nodig om een natuurvergunning te bemachtigen voor Lelystad Airport. Zonder kan de Flevolandse luchthaven, eigendom van Schiphol, niet open als vakantievliegveld. Met een klein aantal veehouders is inmiddels overeenstemming bereikt.

Boosheid

Eerder werd al bekend dat Rijkswaterstaat Veluwse boeren opkoopt om met de verkregen stikstofrechten een nieuwe snelweg bij Utrecht aan te leggen. Het leidt tot boosheid bij de provincie Gelderland, die de stikstofruimte zelf hard nodig heeft om PAS-melders te helpen.



Dat zijn boeren en bedrijven die buiten hun schuld een onvolledige natuurvergunning hebben. Zij hebben stikstofruimte nodig om hun bedrijfsvoering te legaliseren.

Door de stikstofcrisis is een run op stikstofrechten ontstaan (zie kader onderaan). Allerlei partijen proberen voor grof geld stikstofruimte te kopen. Niet alleen om vliegvelden te openen en snelwegen aan te leggen, maar ook om woningen te bouwen en bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. Steeds vaker richten deze partijen hun vizier op boerenbedrijven op de Veluwe.

Cowboypraktijken

Dit leidt tot frustratie in Gelderland. Deze provincie hield de handel in stikstofrechten juist lange tijd tegen vanwege de vrees voor cowboypraktijken op de Veluwe. Het schrikbeeld was dat partijen van elders hier stikstofruimte zouden kopen om bijvoorbeeld de aanleg van een bedrijvenpark in Flevoland mogelijk te maken.

Deze angst verdween toen de Rijksoverheid een grens van 25 kilometer instelde, waarbinnen de verhandelde stikstofruimte gebruikt mag worden. Waar Gelderland bang voor was, gebeurt nu toch omdat het Rijk de vergunning voor het vliegveld verleent. "Wat zij doen mag, maar we zijn er niet blij mee", zegt woordvoerder Eva Calicher van de provincie Gelderland. "Natuur heeft de hoogste prioriteit, daarna komen de PAS-melders en de bouw. Lelystad Airport past niet in dat rijtje."

Belangenorganisatie LTO Noord spreekt van wildwesttaferelen op de Veluwe, waarbij partijen over elkaar heen buitelen om stikstofrechten van veehouders op te kopen. "Ik word heel verdrietig van deze situatie", zegt voorzitter Harold Zoet van LTO Noord, regio Oost. "Er is een stikstofwildwest gaande op de Veluwe en het Rijk laat het gebeuren. Sterker nog: die doet er zélf aan mee. Schiphol en Rijkswaterstaat zijn immers eigendom van de overheid."

De ongecontroleerde jacht op stikstof is volgens LTO-bestuurder Zoet 'volstrekt onwenselijk'. "Er worden nu Veluwse boeren opgekocht om de stikstofuitstoot op de natuur te verminderen. Om vervolgens met dezelfde stikstofrechten een nieuw vliegveld in Lelystad te openen, die met vervuilende vliegtuigen over de Veluwe gaat vliegen. Ik kan het allemaal niet meer uitleggen."

Harold Zoet: 'Het kabinet heeft beloofd dat stikstofruimte die vrijkomt als eerste wordt gebruikt om PAS-melders te legaliseren. Dat gebeurt nu niet.' Foto: Henri van der Beek

Het steekt Zoet, die zelf op de Veluwe woont, dat PAS-melders door de 'cowboypraktijken' nog verder in de problemen raken. "Het kabinet heeft beloofd dat stikstofruimte die vrijkomt als eerste wordt gebruikt om PAS-melders te legaliseren. Dat gebeurt nu niet. En vergis je niet: het gaat om honderden gezinnen die in onzekerheid verkeren. Kunnen zij hun bedrijf voortzetten of krijgen zij straks, net als in Overijssel, dwangsommen van tienduizenden euro's opgelegd?"

Onwenselijk

Ook hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden noemt het ongecontroleerd uitkopen van boeren onwenselijk. "Er zijn talloze partijen in Nederland die dringend stikstofruimte nodig hebben om hun project door te zetten", vertelt Erisman. "Zij storten zich nu op veehouderijen in een poging snel aan stikstofrechten te komen. Het is begrijpelijk dat ze daarbij hun vizier op de Veluwe richten. Die regio ligt centraal in het land en er zijn veel boerenbedrijven."

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) noemt de aankoop van stikstofrechten voor de Schiphol Group 'heel vervelend voor boeren en PAS-melders'. Op dit moment kan LNV de aankoop van stikstofrechten echter niet tegenhouden. "De Schiphol Group mag dit gewoon doen binnen de huidige regels", zegt een woordvoerder van dit ministerie.

Recht op eerste koop

Toch probeert stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) de wildwest te stoppen. Om stikstofruimte te creëren voor PAS-melders, wil Van der Wal de regie voor de aankoop van stikstofrechten bij het Rijk leggen. Die moet het recht op eerste koop krijgen, zodat er geen wildwesthandel in stikstofrechten ontstaat. Deze regelgeving moet op 1 april ingaan.

Om die reden is de Leidse hoogleraar Erisman voorzichtig optimistisch. Hij denkt dat we in een overgangsfase zitten. "Deze onwenselijke stikstofhandel is straks waarschijnlijk niet meer mogelijk. Een van de maatregelen die de minister neemt, is dat stikstofrechten afkomstig van een landbouwbedrijf niet meer gebruikt kunnen worden voor industrie - en andersom. Dan is het ook niet meer mogelijk om Lelystad Airport te openen door boerenbedrijven op de Veluwe op te kopen."

Waarom is er een run op stikstofruimte?