Dertig jaar na de dood van zijn vader werd Mario de Kramer onlangs naar de zolder van de Laurenskerk in Rotterdam geroepen. Daar kreeg hij een bericht van zijn ouweheer te lezen, op het dakbeschot geschreven, dat hem tot tranen toe roerde. "De liefde die ervan afstraalt, is voor de eeuwigheid."

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is koud en pikkedonker op de zolderverdieping van de Laurenskerk. Directrice van de kerk, Elles van Vegchel, zucht. Een uur lang zoekt ze naar de woorden, geschreven in het dakbeschot, die haar zo raakten. Een liefdevol bericht van een vader aan zijn zoon, dat al maanden door haar hoofd spookt.

Op afgelegen plekjes in monumentale gebouwen staan wel vaker berichten geschreven met pen of ingekerfd met een sleutel, vertelt ze. Ook in de Laurenskerk: ,,Pietje was hier, of een politieke leus. Maar de woorden die ik vond tijdens een rondleiding met de restauratiearchitect, waren zo bijzonder, dat ik dacht: daar moest ik iets mee doen.”

Bijna onleesbaar

Met de zaklampfunctie van haar telefoon schijnt ze over tientallen vierkante meters dakbeschot. Dan weet ze het ineens weer. Bij een dakkapelletje, aan de achterzijde van de dakconstructie, wijst Van Vegchel de bijna onleesbare boodschap aan.

,,Mijn eigen vader is overleden”, zegt ze, voordat ze het stof van het hout blaast. ,,Ik zou het prachtig vinden als hij zo’n lief berichtje voor mij zou hebben achterlaten. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de zoon aan wie de boodschap gericht is.”

Dat is Mario de Kramer. Op Facebook vindt de Laurenskerk-directrice hem. Ze stuurt een bericht en een foto van de tekst. ,,Ik kon het eerst niet goed lezen”, zegt Mario. ,,Maar toen ik ook de naam van mijn vaders werkgever zag staan, wist ik zeker dat het om hem ging en ben ik op verzoek van Elles naar de Laurenskerk gekomen.”

Brandveiligheid

Zijn vader Jacobus de Kramer is medio jaren tachtig controleur bij een brandbeveiligingsbedrijf. Hij controleert gebouwen op brandveiligheid, waaronder de beroemde kerk, pal bij de Binnenrotte. Zijn jongste zoon Mario werkt dan bij hetzelfde bedrijf. ,,Hij dacht natuurlijk dat ik die tekst ooit zou lezen”, zegt hij.

Maar zijn zoon wisselt van baan, en de tekst uit 1985 blijft 37 jaar onberoerd. Nu tuurt Mario alsnog in de monumentale kerk naar de ontroerende woorden, die zijn vader voor hem heeft achtergelaten.

Joe Kamer was hier, op deze plaats om 11.42 uur 3 oktober 1985.

Een paar woorden aan mijn jongste zoon Mario, mocht jij dit ooit lezen, dan vraag ik je, wees heel goed en lief voor je moeder. Ik, je vader, wens je nog een heel gezond en lang leven toe. Doe ma van mij de allerhartelijkste groeten en veel liefs overbrengen. Ook als ik er niet meer ben. Mar, vele groetjes, Pa

,,Typisch iets voor mijn vader”, reageert De Kramer, die een traantje wegpinkt na het lezen van de boodschap. ,,Dit is mijn neefje laatst ook overkomen. Die sloeg een oud boek open, vond hij ineens eens een persoonlijke boodschap van zijn opa, mijn vader. Dat doet echt wat met je.”

Bijzondere band

Als jongste kind, in een gezin met twee broers en een zus, had Mario een bijzondere band met zijn vader. ,,Het was een wereldvent. We deden alles samen”, blikt hij terug. ,,Op zondag samen wandelen langs de Kralingse Plas. Samen klussen. Samen naar het werk.”

Voordat De Kramer senior in de brandbeveiliging terechtkomt, is hij jarenlang actief als plaatwerker in de Botlek. Na zijn pensioen wordt hij ziek. Hij lijdt aan asbestose. Met een niet-operabele tumor in zijn buikwand laat hij zich op 20 oktober 1993 inslapen.

,,Daar waren we allemaal bij”, weet Mario nog. ,,Dat was heel emotioneel. Ik ben er een jaar lang van slag door geweest. Pas na hulp van de psycholoog kreeg ik mijn leven weer een beetje op de rit.”

Zijn moeder heeft dan al borstkanker, maar lijkt te genezen. Maar een paar jaar na de dood van haar man keert de ziekte bij haar terug. ,,Er waren uitzaaiingen in haar hersenen gevonden”, vertelt Mario. ,,Ze werd meteen opgegeven.”

Prakkie koken

Hij heeft zijn moeder verzorgd tot het einde, aldus Mario. ,,Na elke werkdag ging ik bij haar langs, even een prakkie koken. Mijn vader kan dus tevreden zijn, want ik ben lief voor haar geweest, zoals hij vraagt in het achtergelaten bericht in de kerk.”

Mario is Laurenskerk-directrice Van Vegchel, die een foto van de tekst liet afdrukken en ingelijst cadeau heeft gedaan, enorm dankbaar. ,,Ze had de tekst van mijn vader ook voor lief kunnen nemen, of zelfs laten verwijderen.”