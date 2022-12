De kassa rinkelt bij verkopers van haardhout. Nu de energieprijzen explosief stijgen, is de kachel razend populair. Ook verkopers in de regio plukken daar de vruchten van. 'Laat wel de kwaliteit van je schoorsteen controleren.'

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bart van Dommelen uit Heeze is zo'n handelaar die wel vaart bij de vraag naar haardhout. "Vaste klanten bestellen extra voorraden." Een koper uit Eindhoven hamsterde zelfs twaalf kuub. "Hij gooide zijn cv-ketel eruit."

Dankzij die enorme vraag naar kachelhout schieten de prijzen daarvan door het dak. "Niet zo lang geleden kostte een kuub hout bij mij nog 75 euro, nu 160." Ook aanbod bepaalt de prijzen. Die toevoer is afhankelijk van mensen als hovenier Luc Veldhuijzen. De Liesselnaar rooit laanbomen in opdracht van gemeenten. "Lang niet iedere boom is geschikt als haardhout. Als ik populieren snoei, gaat er amper iets naar houtverkopers."

Het hout van Van Dommelens komt uit particuliere bossen. Hij startte twee jaar geleden met zijn handel in haardhout op het terrein van zijn vader Wim, die als hovenier de kost verdient.

Houtverkoop was ook minder lucratief

Dat stapels haardhout nu als zoete broodjes over de toonbank gaan, kon de Heezenaar toen hij met zijn handel begon niet bevroeden. "Lange tijd was het amper lucratief. Het aanbod van boomstammen was klein, omdat Staatsbosbeheer minder ging kappen. Dat maakte hout inkopen duur, terwijl er geen crisis was die de vraag deed aanzwellen. Diverse verkopers in de buurt stopten al."

Toen was daar ineens de oorlog in Oekraïne. Mensen met variabele energiecontracten worden ineens geconfronteerd met onverwacht hoge rekeningen. Ook dat verklaart de populariteit van brandhout, volgens Wim van Dommelen. "En gas betaal je achteraf, hout koop je van tevoren in. Dus weet je wat je kwijt bent."

Hout bij zorgboerderij

Bij Helmonder Dennis Bombeeck betaalde je niet lang geleden 60 euro per kuub. "Vanaf volgend jaar het dubbele." Bombeeck stapelt haardhout in de tuin van zorgboerderij De Bundertjes. Die houthandel heeft een maatschappelijk tintje: mensen van de dagbesteding helpen hem.

Ook Bombeeck ziet de vraag naar stookhout toenemen. "Klanten die eerst twee kuub kochten, halen er nu drie." Tegenwoordig is energietransitie een belangrijk woord. Veel huizen gaan van het gas, al dan niet verplicht. Niet iedereen heeft geld voor een warmtepomp. Maakt dit kachelhout vooral populair in wijken met lage inkomens? Bombeeck heeft andere ervaringen. "Juist in nieuwe wijken als De Groene Loper verkoop ik veel hout. Veel mensen vinden een kachel vooral ook gezellig."

Longpatiënten mopperen

Het duurt echter niet lang meer voordat haardhout geen goedkoop alternatief voor centrale verwarming meer is, waarschuwt Bombeeck. "Dan is de houtprijs zo gestegen dat het geen verschil meer maakt." Veel longpatiënten zouden dat toejuichen. Zij klagen steen en been over slechte lucht uit schoorstenen. Zeker nu meer gestookt wordt. "Wij ontvangen veel meer klachten nu", bevestigt Michael Rutgers van het Longfonds.