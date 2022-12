Na ABN en ING vertrekt ook Rabobank uit Wijchen. Het markeert een nieuwe fase bij banken: eerder nog waren ze in elk dorp te vinden, nu verlaten ze zelfs grotere kernen. Wat betekent dat?

Of je nu duizenden euro's overboekt of kattenfilmpjes kijkt, de lichamelijke inspanning is hetzelfde: daar heb je je telefoon voor. Hoe anders was dat vroeger. Toen hadden zelfs dorpen als Mill en Millingen een eigen bank. De pastoor was erbij toen Rabobank in 1956 vierde dat er vijftig jaar een kantoor in Wijchen was. De asbakken stonden op tafel.

Die tijd is natuurlijk voorbij. Rabobank verlaat Wijchen per 23 december. Dat besluit vertelt in het klein in welke fase banken nu in het groot zitten.

Wat is er aan de hand?

Ook het vertrek van Rabobank vertelt wel een verhaal. De bank begon begin vorige eeuw als boerenleenbank en bouwde in de jaren vijftig een brutaal betonnen gebouw met glas-in-lood. Om een halve eeuw later (1999) een paleis van een bankgebouw te bouwen aan de Kasteellaan, het pand waarin nu het gemeentehuis zit. De laatste jaren zat de bank in het oude Postkantoor, waar ooit ook de verdwenen Postbank (nu ING) was te vinden.\

ING was al weg uit Wijchen. En in het met marmer afgewerkte pand van ABN werken nu de verzekerings- en hypotheekadviseurs van Heilbron.

Zo gaat het in Wijchen, zo ging het al in Boxmeer en in Groesbeek. Het regionale hoofdkantoor in Beugen verhuisde vorig jaar naar Eindhoven. Dat het snel gaat, zegt ook de geschiedenis van dat pand: geopend in 2013 voor driehonderd werknemers. Op het laatst waren dat er nog enkele tientallen. "Dit hadden we acht jaar geleden ook niet kunnen bedenken", zei de directeur in de Gelderlander. "We zijn ingehaald door de werkelijkheid."

Wat betekent dit voor de dienstverlening?

Voor de meeste mensen verandert er misschien weinig. Dat is eigenlijk ook precies de reden dat Rabobank vertrekt, zegt een woordvoerder.

"We zien dat steeds minder mensen naar kantoor komen om hun bankzaken te regelen. Dit is een trend die we breder zien; die zich heeft versterkt tijdens corona en daarna niet meer is veranderd. Wij passen onze dienstverlening aan op deze veranderende klantbehoefte. Klanten maken vooral gebruik van internetbankieren, en de Rabo App. Als er contact is met een accountmanager of adviseur, gaat dat vaak via een videogesprek. Klanten die fysiek in gesprek willen, kunnen een afspraak maken met een van onze mobiele adviseurs. Die komen vervolgens naar de klant toe."

Wil je toch een mens spreken? Dan is er nog een vestiging in Druten. En in Nijmegen. Wel even zoeken waar de bank tegenwoordig precies zit, want de tijd dat je alle bankfilialen vond aan het Keizer Karelplein is ook voorbij. De hoofdkantoren waren al verhuisd naar een kleiner, goedkoper pand in een van de straten verderop in de stad. Waar minder mensen werken. En soms ook minder mogelijk is.

Storten? Ook dat kan bij sommige bankkantoren in Nijmegen niet meer. Dus moet je met je envelop vol Marktplaats-euro's naar een Geldmaat in de winkelstraat.

Schokkend? Misschien niet, zegt Ronald Migo. "Maar mensen worden hier wel onrustig van, dat merk ik wel." Migo was directeur van de Kamer van Koophandel en wethouder in Nijmegen (CDA). Als stadsverkenner sprak hij veel mensen toen de Nijmeegse coalitie (GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66) werd gevormd. "Dan gaat het ook over dit soort dingen. Banken die sluiten, huisartsen waar je niet meer terecht kunt. Mensen worden onrustig, ze denken: waar is het einde?"|



"Studenten redden zich wel. Maar vergeet niet dat er ouderen zijn, die zichzelf digibeet noemen. En dat meer mensen analfabeet zijn dan jij en ik ons kunnen voorstellen (in heel Nederland zijn ongeveer twee miljoen mensen laaggeletterd, FH). Zeker bij een bank gaat het ook om efficiëntie. Maar alles wordt killer. Juist in deze tijd is persoonlijk contact ongelooflijk belangrijk. Soms wil je iemand in de ogen kijken en vragen: wat zou jij doen? Je hebt als bank ook een maatschappelijke taak, vind ik."

Wie vult de leegte die de banken achterlaten?

In sommige plaatsen is dat RegioBank, met vestigingen in Groesbeek, Grave en Cuijk. Maar: dat is een relatief kleine bank, ziet ook bijvoorbeeld ouderenvereniging Senioren Cuijk. Daar wordt een deel van het ooit betaalde werk van bankiers overgenomen door vrijwilligers als de ouderenadviseur van Welzijn Ouderen Cuijk. Die voert zo'n driehonderd gesprekken per jaar, zegt Martien Peters van Senioren Cuijk. "Soms meerdere keren met dezelfde mensen, en het gaat ook over belastingadvies. Maar mensen missen toch behulpzaamheid."