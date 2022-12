Kees Vendrik volgt Ed Nijpels op als de nationale aanjager van de klimaattransitie. Hij wil burgers en kleine ondernemers helpen om te verduurzamen. Iedereen kan terecht bij het nieuwe Nationaal Klimaatplatform.

Hij ruilt de statige zaal van de Eerste Kamer in voor zaaltjes in buurthuizen en cafés. "Ik trek letterlijk het land in", zegt econoom en politicus Kees Vendrik. Hij gaat aan de slag als dé klimaatregisseur van Nederland. Of, zoals zijn functie formeel heet: voorzitter van Het Nationaal Klimaatplatform. In die hoedanigheid gaat Vendrik, in opdracht van het kabinet, zijn voelsprieten uitsteken. Vendrik moet de ogen en oren in het land worden, voor minister Jetten van klimaat. Hij wil in gesprek met Jan en alleman, ervaringen horen. "We gaan kansen en knelpunten ophalen."

Dat is gelijk een groot verschil met de manier waarop Ed Nijpels de klimaattransitie wilde aanjagen, een klus die Vendrik min of meer overneemt. Nijpels zag de afgelopen jaren als klimaatcoördinator toe op de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hij deed zaken met 150 partijen aan 'klimaattafels', waaronder het bedrijfsleven, vakbonden en milieuorganisaties - die laatsten tekenden overigens niet, omdat ze de afspraken te slap vonden.

Niet helpen vanaf de top, maar onderop

Nijpels trad op als waakhond: slaagde ­Nederland erin genoeg tonnen CO2 te verlagen, zoals beloofd? Zo niet, dan gaf de VVD-corryfee kritiek. Vendrik krijgt van het kabinet een ander mandaat, vanuit een nieuw perspectief. Hij gaat het klimaat niet helpen vanaf de top, maar onderop. Symbolisch is wat dat betreft de locatie van het Nationaal Klimaatplatform. Anders dan Nijpels, die opereerde vanuit de Sociaal Economische Raad (Ser) in Den Haag, werkt Vendrik vanuit Utrecht. Midden in het land dus.

Wijken, winkels en bedrijfsterreinen: dat ziet Vendrik als de aangewezen locaties om 'klimaatverbinder' te zijn. Zo ongeveer iedereen weet inmiddels wel dat er een klimaatcrisis gaande is. "Die gaat iedereen aan." Volgens Vendrik is het nodig om het gesprek aan te gaan over het klimaat. "In de samenleving zit een enorme bron van kennis." Denk aan duurzame boeren, zegt hij, die al weten wat er wel en niet mogelijk is om CO2- en stikstofarm te werken. Of mensen die zelf al van het gas af zijn gegaan, of chemiebedrijven die innoveren om schoner te werken.

"Denk ook eens aan de 100.000 burgers die al lid zijn van een energie-coöperatie." Dat ziet Vendrik als een vat vol kennis, waaruit te putten valt om in heel Nederland mensen 'zelf eigenaar van hun schone energiebronnen' te laten worden. "Wij willen de successen een platform bieden, zodat anderen er baat bij hebben." Met 'wij' bedoelt hij het team van veertien medewerkers van het Nationaal Klimaatplatform, dat voor zeker vier jaar aan de slag gaat. Dat is een beperkt clubje, voor het overzien van het mon­strueu­ze klimaatprobleem. "We gaan strategische samenwerkingen aan", zegt Vendrik. "Er is veel kennis, we beginnen niet vanaf nul."

Een harde opdracht waar hij op afgerekend wordt, krijgt Vendrik niet. "Ik heb geen afvinklijstje. Het doel is problemen weg te nemen en de transitie een zwengel te geven en ons over vier jaar op te heffen."

Zwoegen en zweten

Behalve tegen succesverhalen van pioniers zal Vendrik ongetwijfeld tegen knelpunten aanlopen. Dat is ook precies de bedoeling, vertelt hij. Hij heeft daar een pakkende leus bij: "Transitie is transpiratie." Ofwel: het hele land verduurzamen is soms zwoegen en zweten.

Burgers en kleine ondernemers lopen soms vast, als zij een poging doen tot verduurzaming. "Arbeidsmarkttekorten, netwerkcongestie, grondstoffenschaarste, hoge prijzen", somt hij op. De transitie richting een groene samenleving is met moeilijkheden omgeven. "Wen er maar aan, zeg ik ook tegen mijzelf." Tegen problemen aanlopen hoort erbij, vindt Vendrik, omdat het hele systeem anders moet worden, tot in de haarvaten van de economie en de maatschappij. "Het systeem is er een van de vorige eeuw. Dus staande de wedstrijd moeten regels nu opnieuw uitgevonden worden. Het zou toch wonderlijk zijn, als alles op rolletjes zou lopen in de energietransitie? De nieuwe economie is al in de maak. Die moeten we meer laten zien. Dan kunnen we de angst wegnemen om de oude fossiele economie los te laten."

Onwil en onvrede is nog weer iets anders dan knelpunten. Ook daar zal Vendrik mee te maken krijgen, voorziet hij. "Een deel van de samenleving staat ver van de klimaatopgave af." Zoals Nijpels de kritiek kreeg dat hij 'de gehaktbal van mensen wil afpakken', verwacht Vendrik soms ook tegenstand. "Een groep zegt: duurzaamheid, ik dacht het niet."

Wat geen zin heeft, is volgens Vendrik vertellen dat die mensen het niet begrepen hebben. "Ik wil hun motieven horen. Waarom zijn ze tegen, welke zorgen hebben ze?" Meerdere keren in het interview zegt Vendrik dat hij zich 'nieuwsgierig' wil opstellen. Daarmee lijkt hij het imago van 'klimaatdrammer' (de geuzennaam van minister Jetten) en 'klimaatpaus' (de bijnaam van Nijpels) op afstand te houden.

Wat zou kunnen helpen om mensen te betrekken en inspraak te geven is een burgerforum. "Dat zou kunnen helpen", zegt Vendrik. Minister Jetten toonde al enthousiasme over dit nieuwe middel. Het idee: zet een aselecte groep Nederlanders bij elkaar, van rijk tot arm en van Partij voor de Dieren-stemmer tot Forum-aanhanger. Als 'gemiddelde Nederlanders', ook mensen die nooit naar een inspraakavond zouden gaan, zich samen buigen over klimaatvraagstukken kan dat bruikbare inzichten opleveren. Dat kan bijdragen aan draagvlak.

Rijkere huishoudens moeten hun 'fair share' leveren

Om brede steun in de bevolking te vinden voor een duurzame leefstijl - van elektrische auto's tot minder vlees eten en van warmtepomp tot eerlijke kleding - ziet Vendrik één essentiële voorwaarde: klimaatrechtvaardigheid. "Mensen in een huurflat met een lage footprint en een hoge gasprijs moeten niet de zwaarste klimaatlasten dragen. De rijkere huishoudens met de grootste CO2-impact moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Die zouden hun fair share moeten leveren door naar rato bij te dragen aan verduurzaming", aldus Vendrik.

Om diezelfde reden moeten grote, vervuilende bedrijven ook nu in beweging komen. "Mensen die zeggen dat ook de grote vervuilers hun uitstoot moeten verlagen hebben een goed punt. Want als je puur redeneert vanuit carbon footprint, dan zou je morgen aan de poort bij Tata Steel staan." Wanneer alle huishoudens en bedrijven evenredig aan de slag gaan, grotere vervuilers meer dan kleintjes, dan zou er volgens Vendrik sprake van een eerlijke transitie. "Die evenredigheid is cruciaal voor het draagvlak en de versnelling."

Dat er na het praten en luisteren snel milieumaatregelen moeten volgen, daar is Vendrik van doordrongen. 'Versnellen en verbinden' is het motto van zijn club. Want steeds weer wordt het duidelijk dat het maar niet wil vlotten, met het verlagen van de uitstoot van broeikasgas. In de wereld niet. En in Nederland niet. Vendrik wijst op de recente Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die concludeerde: Nederland gaat de klimaatdoelen in 2030 niet halen. "Er is veel tijd verloren", zegt hij. Op bezorgde toon: "Terwijl de klimaatopgave súperurgent is."

Snel buigt hij die teleurstelling om naar hoop, daar zit hij voor. "De constatering dat doelen niet behaald zijn heb je nu weinig aan."

Boulevard of broken dreams

Vooruit denken en zorgen dat het alsnog goed komt, met de CO2-reductie in 2030, daar legt hij de nadruk liever op. Voor het kabinet is hij mild, ondanks de gemiste klimaatdoelen. "Voor het eerst in lange tijd zit er een kabinet met een klimaatminister die er echt tegenaan wil gaan. Ik vertrouw erop dat het kabinet het gat voor de doelen in 2030 gaat vullen."

De klimaattransitie gaat gepaard met mooie doelen die in de praktijk knellen. "Het is the Boulevard of broken dreams", zegt Vendrik daar poëtisch over. In het verleden was falend klimaatbeleid volgens hem te wijten aan 'politieke onwil'. Nu ziet hij eerder dat papier en praktijk anders zijn.

Over de mislukte klimaattop in Egypte zegt Vendrik: "Dat helpt natuurlijk niet." Maar hij is er niet van overtuigd dat die flop de klimaattransitie in gevaar brengt. "Sommige mensen worden boos of verdrietig van zo'n mislukte top, anderen laten de moed zakken. Een derde groep, en daar hoor ik zelf bij, zegt: als ze het daar niet regelen, dan gaan we het zelf wel oplossen."

De groene krachten manifesteren zich soms in opvallende hoeken, ziet hij. Grootouders willen een betere toekomst voor generaties. Pensioenfondsen verplaatsen hun belegde miljarden van vuile olie naar schone energie. "Ik was vorige week op een bijeenkomst van businessanalisten. Die wilden weten: wat is onze rol? Want de uitrol van klimaatoplossingen gaat over nieuwe business. Kijk, daar word ik vrolijk van."

