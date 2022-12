Chipmachinefabrikant ASML groeit als een tierelier en wil opnieuw uitbreiden in thuisbasis Veldhoven. Maar voor het eerst in de geschiedenis stuiten nieuwbouwplannen van het bedrijf op verzet. 'Het is niet David tegen Goliath. Wij nemen de bezwaren van de buurtbewoners serieus.'

Wanneer Veldhovenaar Pieter Phoelich door het raam naar zijn ruime tuin op het zuiden kijkt, verzucht hij: "Als ASML zijn zin krijgt, hebben wij in de wintermaanden nauwelijks zon meer in de woonkamer. Dan zitten we tegen zo'n grijze doos van 20 meter hoog aan te kijken. Daarvoor hebben we dit huis niet gekocht."

Phoelich (54) verzet zich, samen met ruim honderd huishoudens in de buurt, tegen het nieuwste uitbreidingsplan van de chipmachinefabrikant. Want in dat plan komen de 'clean rooms', waarin de hightech-machines worden geproduceerd, wel heel dicht tegen een woonbuurt van Veldhoven-Dorp aan te liggen.

"We hebben niks tegen ASML, integendeel. Ik heb er zelf jaren gewerkt en meerdere buurtgenoten werken er nog steeds. En we begrijpen best dat ze willen uitbreiden", zegt de TNO-medewerker en woordvoerder van het bewonerscomité. "Maar de arrogantie waarmee ze dit plan proberen door te drukken, zo van: we moeten door, er is een enorm tekort aan microchips, we moeten de wereldeconomie redden met onze machines − dat stoort ons."

ASML-campus

Het is het zoveelste uitbreidingsplan van de alom gevierde en succesvolle chipmachineproducent in Veldhoven, die al sinds de eeuwwisseling voortdurend aan het bouwen en verbouwen is. Altijd staan er bouwkranen op het steeds verder uitdijende terrein ('de ASML-campus') langs de snelweg A67. Maar voor het eerst stuit ASML op lokaal verzet, en daar moet de multinational duidelijk aan wennen.

Ook de gemeente Veldhoven, die groeit en bloeit (en de laagste werkloosheidscijfers en de hoogste expatratio in de regio heeft), moet wennen aan dit nieuwe fenomeen. Tot dusver waren groeiplannen bijna steevast een hamerstuk op het gemeentehuis en werd de ambities van het bedrijf vrijwel geen strobreed in de weg gelegd.

Maar nu is uitbreidingsplan 'De Run 7.000' opeens gebombardeerd tot 'een duivels dilemma', zo blijkt dinsdagavond tijdens een drukbezochte gemeenteraadsvergadering. Dat vindt niet alleen verantwoordelijk wethouder Caroline van Brakel (CDA), maar ook meerdere raadsleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen nemen die term in de mond. Het is een keuze tussen de belangen van een groot wereldbedrijf en de belangen van een kleine dorpsbuurt.

De buurtbewoners, die eerder dit jaar in totaal 64 bezwaarschriften indienden tegen het uitbreidingsplan, hebben drie voorname bezwaren: bouwhoogte, licht- en geluidsoverlast. Aanvankelijk wilde ASML gebouwen neerzetten die mogelijk zelfs 30 meter hoog zouden kunnen worden. Na bewonersprotesten en in overleg met de gemeente is die bouwhoogte al beperkt tot 20 meter, weliswaar met enige 'afwijkingsmogelijkheden'.

"Maar dat is nog steeds heel hoog en geeft veel schaduwwerking", zegt Phoelich namens het bewonerscomité. Het comité wil dat de gebouwen maximaal 15 meter hoog worden, maar dat is volgens ASML 'technisch onmogelijk'. De bouw van de chipmachines, die zo groot zijn als een touringcar, vereist volgens het bedrijf domweg meer hoogte. "We gaan uit van 20 meter, misschien ietsje meer", beweert Teun Wartenbergh, hoofd vastgoed van ASML, op een speciale inspraakavond voor de gemeenteraad.

Lichtoverlast

Het bewonerscomité heeft voorgesteld om dan maar vijf meter de grond in te gaan, maar dat kan volgens ASML ook niet vanwege de extreme gevoeligheid van het productieproces. "Natuurlijk kunnen ze dat − ASML kan toch alles", schampert woordvoerder Phoelich. "Maar ze willen het niet, omdat het te veel moeite en geld kost."

Dat idee leeft ook in de gemeenteraad. "ASML staat bekend om zijn innovatieve denkvermogen", verklaart een D66-raadslid. "Laat ze dat ook inzetten voor een bouwhoogte van maximaal 15 meter."

Op de inspraakavond laat buurtbewoner Hanneke van Cootwijk een foto zien die ze zaterdagavond om 23 uur heeft gemaakt van de ASML-campus, met meerdere gebouwen die fel verlicht zijn. "Ik hoef straks zelf geen lamp meer aan te doen", zegt ze. "Best heftig als dit straks op zo'n korte afstand van ons huis komt."

Het bedrijf heeft beloofd de lichtoverlast aan te pakken. Deze week bleef een enkel gebouw 's avonds en 's nachts al donker. "Die verlichting heeft onze volle aandacht", zegt een ASML-woordvoerder. "Wij vragen ons ook af: waarom zijn die lichten allemaal aan? Daar wordt nu naar gekeken." Het concern onderzoekt ook hoe de geluidsoverlast kan worden verminderd, bijvoorbeeld door een geluidsgrens te verleggen.

Groen licht

Voor het college van Veldhoven zijn de aanpassingen en beloften voldoende reden om het uitbreidingsplan 'na afweging van alle belangen' groen licht te geven. "Ze hebben stevige handreikingen naar de buurt gedaan en proberen echt een goede buurman te zijn", meent wethouder Van Brakel. "En als ASML over de bouwhoogte zegt: het is technisch niet haalbaar, dan moeten we ze vertrouwen, want we hebben zelf daarover geen technische kennis."

Veel partijen in de gemeenteraad, die volgende maand uiteindelijk de knoop moet doorhakken, worstelen nog met die belangenafweging. Er heerst in de raad ook wantrouwen, omdat ASML aanvankelijk het overleg met de buurt (in jargon 'het participatietraject' geheten) nauwelijks serieus leek te nemen. Zelfs wethouder Van Brakel erkent dat het vertrouwen tussen buurt en bedrijf daardoor 'tot onder het vriespunt is gedaald'.

Het concern zelf onderstreept dat op het nieuwe bedrijfsterrein panden met variërende hoogten en veel groen ertussen zullen worden gebouwd. "Er komt geen grote grijze kolos van 20 meter hoog en 350 meter breed pal langs de weg tegenover de buurt", verzekert een woordvoerder. "Er wordt gestaffeld gebouwd. De hoogste gebouwen komen langs de snelweg A67, de laagste bij de woonbuurt, met ook nog een groenstrook ertussen."

'Grote Vriendelijke Reus'

Een CDA-raadslid beweert tijdens de raadsvergadering een sterk gevoel van 'Calimero tegen de Grote Reus' te hebben. Ze vraagt zich af: "Is er sprake van een Grote Vriendelijke Reus?"

ASML zelf gruwt van die vergelijking. "Het is niet David tegen Goliath", zegt een woordvoerder. "Wij nemen de bezwaren van de buurtbewoners serieus en hebben onze plannen al behoorlijk aangepast."

Toch is het vrijwel ondenkbaar dat de gemeenteraad van Veldhoven (45 duizend inwoners) het uitbreidingsplan zal dwarsbomen. Daarvoor lijkt ASML − wereldwijde omzet 19 miljard euro, 32 duizend werknemers (waarvan ongeveer de helft in Veldhoven) − simpelweg te groot en te machtig.