Een 58-jarige voormalig politiechef van de politie Oost Nederland is afgelopen week aangehouden. De man wordt ervan verdacht een vrouwelijke agente uit Arnhem te hebben verkracht. Het vergrijp zou in november van 2020 in de woning van het slachtoffer hebben plaatsgevonden. De verdachte was toen nog in functie als politiechef.

De politie Oost-Nederland bevestigt dat zij deze week een 58-jarige man uit Twente heeft aangehouden in een lopend zedenonderzoek. De man is verhoord en weer vrijgelaten. Het verdere onderzoek loopt nog en de politie is daarom terughoudend met meer informatie.

Ook de advocaat van het slachtoffer uit Arnhem bevestigt dat er een man is aangehouden in de zaak. "Er is deze week iemand als verdachte gehoord. Uiteraard is mijn cliënt daar blij mee. Het heeft namelijk lang geduurd voordat de man als verdachte is gehoord." Opvallend lang zelfs, vindt advocaat Dennis Coppens: "Het is ook niet de makkelijkste zaak, maar ik vind dat het erg lang heeft geduurd. Dat doet ook wel iets met cliënt."

Andere aangifte

Nu de verdachte door de politie is verhoord, heeft het Openbaar Ministerie (OM) het dossier vermoedelijk rond. Daarmee zal er een beslissing worden genomen of de verdachte uiteindelijk formeel vervolgd zal gaan worden, of dat zijn zaak geseponeerd wordt.

De 58-jarige verdachte liet eerder al weten dat de de aanklacht 'onwaar' is. De politiechef wees toentertijd op het feit dat hij al eerder aangifte heeft gedaan van smaad en laster tegen de agente. Over de aanhouding van afgelopen week wil hij geen mededeling doen. Wel ontkent hij nog iedere beschuldiging.

Volgens advocaat Coppens is de afronding van de twee aangiftes van belang voor het vervolgtraject. "Ik denk dat allebei de onderzoeksdossiers compleet zijn. Nu zal het OM een beslissing moeten nemen wie er vervolgd gaat worden en wie niet."

De 58-jarige politiechef, voorheen werkzaam in Apeldoorn, had een leidinggevende functie en werd afgelopen zomer al ontslagen vanwege 'ernstig plichtsverzuim'. Een maatregel die het gevolg was van een disciplinair onderzoek dat al maanden naar de man werd gedaan. Janny Knol, de hoogste politiebaas van Oost-Nederland noemde de kwestie eerder al een 'supercomplexe zaak'.

Affaire

Beide politiemensen werkten in Apeldoorn en kregen een relatie op het werk. Volgens de agente werd ze nadat de affaire was beëindigd thuis door haar voormalige chef verkracht. De agente in kwestie zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren op de aanhouding van de voormalig politiechef.