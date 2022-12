De katholieke kerk in Polen zal een diepgaand onderzoek naar misbruik moeten starten, zegt vooraanstaand theoloog Paul van Geest. Na de onthullingen over paus Johannes Paulus II 'hebben ze geen keus meer'.

Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op de in Trouw gemelde misstanden binnen de rooms-katholieke kerk. Reageren doet Paul van Geest wel. Hij is hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en Rotterdam en lid van de Pauselijke Theologische Academie. Van Geest is geschrokken van de nieuwe onthullingen over de paus, die hij driemaal heeft ontmoet. Al deden verhalen over een doofpot al langer de ronde.

De dominicaan Thomas Doyle bood paus Johannes Paulus II in 1985 een rapport aan over ontuchtzaken in Polen. Die zaken vielen onder verantwoordelijkheid van de paus toen hij nog aartsbisschop van Krakau was. Er gebeurde weinig met dat rapport. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat de paus al veel eerder geweten moet hebben van priesters die in zijn bisdom misbruik pleegden.

Hoe kon Johannes Paulus II zo lang wegkijken?

"Toen ik in Rome studeerde, eind jaren tachtig, hoorde ik al over de doofpot van de paus. Nu bekijken we dat, en terecht, met een grotere gevoeligheid voor wat de meest kwetsbaren wordt aangedaan. En vergeet MeToo niet. Maar bezie het ook tegen de achtergrond van zijn kerk in het communisme. Als Karol Wojtyla was hij aartsbisschop van Krakau. Hij wilde de gelederen tegen het vijandige atheïstische communisme gesloten houden. Hij wantrouwde de belastende informatie, want die kwam vaak bij de SB vandaan, de Poolse geheime dienst. Kerk en staat stonden ideologisch tegenover elkaar; de staat wilde de machtige katholieke kerk kapotmaken met beschadigende informatie."

Karol Wojtyla inspireerde als onverzettelijke strijder tegen het communisme in en buiten Polen het verzet tegen communistische onderdrukking. Volgens Van Geest maakte Wojtyla als paus de kerk weer een geopolitieke factor van belang. "Johannes Paulus II heeft uiteindelijk veel bijgedragen aan het einde van het IJzeren Gordijn dat was opgetrokken door het communisme."

Terwijl de paus in Polen een aura van levende heilige kreeg, werd voorzichtig duidelijk dat een aantal van zijn priesters zich bezondigden aan aanranding van vrouwen, en mishandeling en misbruik van kinderen.

Hoe kan hij dat hebben genegeerd?

"Het is waar dat hij een succesvol contrapunt van het communisme was. Hij was charismatisch en gaf de kerk weer aanzien - behalve in Nederland trouwens. Het is óók waar dat de SB, toen het communisme nog heerste in Oost-Europa, grondig te werk ging. Het klopte wat ze aan belastende gegevens over misbruikende priesters hadden opgedoken. Er wáren notoire roofdieren als de pedoseksuele pater Eugeniusz Surgent.

"Wojtyla heeft in dit geval zijn bestuurlijke taak verzaakt, hij bleef een slechte priester kansen geven en verzuimde misbruikte kinderen te beschermen."

In 2014 werd paus Johannes Paulus II na een bliksemprocedure heilig verklaard, nog maar negen jaar na zijn dood. Thomas Doyle vindt die heiligverklaring 'een farce' en de nieuwe feiten 'dynamiet'.

Ligt er een tijdbom onder de heiligheid van de paus?

"Zijn heiligenstatus blijft vooralsnog overeind - na deze onthullingen gooit God hem niet zomaar uit de hemel. Maar de verering die de Poolse paus te beurt viel, krijgt er wel een forse knauw door. Die zal afnemen. De visie op hem verandert hierdoor."

Gaat er nog meer veranderen?

"Ja, als de Poolse bisschoppen hun kerk weer geloofwaardig willen maken, dan zullen ze transparant moeten zijn, de kerk zuiveren. Ze kunnen eigenlijk niet anders meer na deze onthullingen. Dan kan duidelijk worden wat de aard en omvang waren van het misbruik door priesters en anderen binnen de kerk. Dat Wojtyla deze zaak in de doofpot stopte, is helder, maar deed hij dat in overleg met de andere bisschoppen? Verzwegen ze deze en andere meldingen voor elkaar? Dat is misschien terug te vinden in notulen van hun vergaderingen."

In andere landen, ook in Nederland, is uitgebreid onderzoek gedaan naar misbruikschandalen binnen de kerk. Is het niet ironisch dat Polen, hoewel het later start met zo'n onderzoek, begint met een voorsprong? Er ligt namelijk al onderzoeksmateriaal.