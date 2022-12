Ze hebben heel wat met elkaar meegemaakt, moeder Gulhan en dochter Rabia. Zware en minder leuke dingen, maar gelukkig ook veel leuks. Al die gebeurtenissen, goed en slecht, hebben ervoor gezorgd dat Gulhan en Rabia onafscheidelijk zijn. En dat begon al bij de geboorte van Rabia.

"Ik was heel jong toen ik Rabia kreeg", vertelt Gulhan. "Pas 20. Ik was zelf ook nog een beetje kind, aan het puberen. Dus we zijn een soort samen opgegroeid."

Samen, dat werd al snel letterlijk samen met z'n tweetjes. "Toen Rabia 3 was, zijn we uit huis gegaan. We hebben een paar maanden in een Blijf van mijn Lijf Huis gezeten. Toen waren we echt helemaal alleen. Daardoor hebben we een heel aparte band met elkaar opgebouwd." Rabia: "Mijn vader heeft nooit echt een rol gespeeld in mijn leven. Maar mijn moeder was er daarentegen altijd. Ik kijk ook echt op tegen haar, ze is zo'n sterke vrouw. Zij is mijn vader en moeder in één."

Zware jaren doorgemaakt

Door de jaren heen kwamen er nog meer moeilijke dingen op het pad van Gulhan en Rabia. "We hebben geldproblemen gehad, bij de Voedselbank gezeten, Rabia is meerdere keren geopereerd en ook ik heb problemen met mijn gezondheid gehad", vertelt Gulhan. "Zware jaren, maar samen kwamen we altijd overal doorheen. En al die dingen hebben ervoor gezorgd dat we meer vriendinnen dan mama en dochter zijn."

Toch bleven Gulhan en Rabia niet altijd met z'n tweetjes. "Ik heb een zoon van dertien", vertelt Gulhan. "Met hem heb ik weer een heel andere band. Misschien omdat hij een jongen is, maar Rabia en ik begrijpen elkaar gewoon op een andere manier."

"Toen mijn broertje geboren werd, vond ik dat best lastig", geeft Rabia toe. "Ineens was het niet meer mijn moeder en ik samen. Ik moest haar delen. In het begin was ik best jaloers, maar nu natuurlijk niet meer."

Samen uitgaan als moeder en dochter

Naast de obstakels heeft het leven Gulhan en Rabia gelukkig ook een heleboel leuks gebracht. "We doen heel veel leuke dingen met z'n tweeën. Naar de bioscoop, een concert, bowlen, naar de stad… Samen op vakantie naar Turkije, stappen, zelfs samen naar Into The Woods! En als we samen uitgaan, dan denken mensen weleens dat we zussen zijn."

Ook bakken en koken zit er bij beide dames in. Traditionele Turkse recepten, zoete baksels en nog veel meer. "Rabia heeft het van mij", zegt Gulhan. "Ik bak heel goed, tenminste dat zeggen ze. Rabia heeft dat overgenomen. Ze was 12 toen ze al aan het bakken was en nog steeds doen we dat vaak samen."

Gulhan en Rabia mogen dan een heel sterke band met elkaar hebben, soms kan het ook flink botsen tussen de twee. "Dat komt vooral omdat we heel veel op elkaar lijken", zegt Rabia. "Ik ben alleen rustiger dan mama, zij heeft echt een kort lontje." Gulhan: "Ook toen Rabia nog thuis woonde botste dat weleens. Maar dan ging ze gewoon een blokje om, kon ik even afkoelen."

Angst dat moeder naar Turkije zou gaan

Door hun hechte band was uit huis gaan voor Rabia een hoge drempel. Ook toen ze twee jaar geleden trouwde, was het best even lastig. "Ze was elke dag bij mij en ging huilend weg", vertelt Gulhan. "Dat heeft ongeveer twee maanden geduurd."

Toch zijn er momenten dat Gulhan en Rabia elkaar wat langere tijd moeten missen. Onlangs is Gulhan opnieuw getrouwd, met een man in Turkije. "Om de twee, drie maanden ga ik tien dagen naar hem toe. Uiteindelijk komt hij hiernaartoe. In het begin vond Rabia het wel moeilijk. De jaloezie vlamde uit haar ogen."

Rabia: "Dat viel echt wel mee. Maar ik was gewoon heel bang dat ze in Turkije zou gaan wonen."