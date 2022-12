Sneakers in alle kleuren, merken én prijzen. Die lokten zaterdag zo’n 1600 bezoekers naar de Tilburgse Koepelhal voor de derde editie van de Deadstock Sneaker Market.

"We willen breder mikken dan de groep die belangstelling heeft voor het kopen van sneakers", zegt Joan Poetoehena, die het evenement organiseert. "Het gaat ook om lifestyle, een dagje uit voor mensen. En er mogen schoenen zijn voor de brede en de smallere beurs."

In die opzet is ze geslaagd. Zo komt een vriendenclubje uit Gorinchem alleen vanwege de gezelligheid, niet om iets te kopen. Anderen zijn op zoek naar heel specifieke sneakers, zoals Ronald Kroon (47), die met zijn gezin uit Liempde is gekomen. "Ik verzamel de eerste Air Max-lijn van Nike. Die kwam in 1987 uit toen ik een puber was. Het is een mooi model, en ze lopen lekker. Ik heb er nu twaalf. Voor een man is dat best een groot aantal schoenen."

Jim de Blij (16), een scholier uit Nijmegen, is op zoek naar Air Jordans, ook van Nike. Het zijn schoenen waaraan basketballer Michael Jordan zijn naam heeft verbonden. "Ik speel zelf basketbal. Ik geef veel geld uit aan schoenen. Om ze te kunnen kopen werk ik in een restaurant. Ik heb 250 euro gespaard voor een paar. Het mooie van die Jordans is dat het echt een lijn is. De opeenvolgende modellen lijken steeds op elkaar." Hij loopt rond met sterretjes in zijn ogen. "Het voelt als een koorts. Ik heb nu vier paar Jordans. Het is een kleine verslaving."

Schoenen zelf samenstellen

Hoever prijzen uiteen kunnen lopen, blijkt bij de verschillende kramen. Zo biedt een verkoper uit Düsseldorf Yeezy's (de lijn van rapper en enfant terrible Kanye West) aan voor 7000 euro. Onder de naam Bespoke Sneakers biedt Kees Kersten uit Nijmegen op maat gemaakte modellen aan voor 2000 euro. Hij maakt ze in samenspraak met zijn klanten, die voor een groot deel uit Amerika komen.

"De leest ligt vast, maar de versieringen op de schoenen stel ik samen met de koper vast. Het zijn stroken hennep die ik in verschillende kleuren laat zeefdrukken. Alle materialen zijn biologisch afbreekbaar. Er komt geen plastic aan te pas." In de Koepelhal verkoopt hij geen schoenen. Hij staat er om zich te laten zien.

De grootste verschillen in prijs zijn te zien bij een stand van Catawiki. Ze hebben slechts enkele paren sneakers bij zich. Maar op een doorlopende presentatie is te zien dat de veilingsite zowel modellen in de aanbieding heeft van 65 euro als een paar dat op anderhalve ton wordt geschat.

"We willen een breed aanbod tonen én de kwaliteit hoog houden", besluit Poetoehena. "Maar er zijn schoenen waar je een hypotheek op moet nemen."