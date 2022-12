Dik Scherft (81) begon pas op zijn 69ste met zangles, maar heeft op zijn oude dag alsnog succes als zanger. Hij doet voor de vierde keer mee aan het Ouderen Songfestival en haalt voor het eerst de finale.

Muzikale senioren uit heel Nederland komen binnenkort samen om hun krachten te meten. De grote finale van het Ouderen Songfestival vindt op zondag 11 december plaats. De spanning is ook dit jaar om te snijden. Alle genres zijn toegestaan, iedereen boven de 55 mag zich in de strijd mengen en het belooft dus weer een muzikaal spektakel te worden.

Het Ouderen Songfestival, begonnen als een avond liedjes zingen in een verzorgingstehuis in Amsterdam, is 30 jaar later een aangelegenheid met voorrondes door het hele land, twee halve finales in Houten en een finale in theater DeLaMar in de hoofdstad.

Delftenaar Dik Scherft doet voor de vierde keer mee, dit is de eerste keer dat hij de finale haalt. In eerste instantie was hij afgevallen in de halve finale, maar door een wild card die muzikaal leider Kees van Zantwijk aan één afvaller mocht uitdelen, kon hij toch door.

"Ik zing graag lange aria's en dat is over het algemeen niet waar de jury naar op zoek is. Het kwam dus een beetje als een verrassing dat ik toch in de finale mag staan. Ik vind het meedoen het leukst; onder begeleiding van een steengoede pianist zingen en bovendien al die andere zangers te mogen horen, dat is al een geweldige ervaring."

Wim Zonneveld

Scherft zingt al zijn hele leven met plezier. "Ik zing van alles: Jules de Korte, Wim Zonneveld, Annie M.G. Schmidt. Het liefst klassiek, althans: wat mensen klassiek noemen, want ik vind dat eigenlijk een rare term. Klassieke muziek wordt vaak als oude muziek gezien, maar een nummer van vijftig jaar terug kan ook klassiek zijn. Dit jaar sta ik in de finale met een aria van Henry Purcell, uit de opera King Arthur. Nieuwe liedjes vind ik soms ook wel mooi, maar die beklijven niet echt, dat zal wel met mijn leeftijd te maken hebben."

Scherft werkte zijn hele leven als leraar op de basisschool en gaf tot op late leeftijd migranten taalles op het roc. Echt geoefend zingen is hij pas later gaan doen. "Vroeger zong ik alleen voor de kat z'n staart, ik ben pas begonnen met zangles toen ik 69 was. Ik zag zingen altijd als een hobby waar ik verder niks mee hoefde te doen, maar sinds ik zangles heb, heb ik heel veel geleerd. Het is goed voor de conditie van je stem en je vergroot je repertoire."

Op latere leeftijd met een hobby starten is iets wat hij leeftijdsgenoten aanraadt. "Dat is wat ik graag mee wil geven aan andere ouderen: je bent nooit te oud om iets te leren." Met een gniffel voegt hij daar aan toe: "Ik ben natuurlijk wel erg fit voor mijn leeftijd, dat helpt mee."

Concurrentie

Scherft is met zijn 81 jaar de op een na oudste deelnemer. De concurrentie is volgens hem gigantisch, ook al gebruikt hij dat woord liever niet. "Ik spreek niet van concurrentie, iedereen zingt met een zuiver hart. Het zal wel een enorme opdracht worden voor de jury. Er zitten zo veel geweldige stemmen tussen."