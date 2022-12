Moeder worden is in veel opzichten een ontwrichtende gebeurtenis. Nu schrijft de Amerikaanse journaliste Chelsea Conaboy over nieuw wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat de hersenen van vrouwen daadwerkelijk veranderen zodra ze moeder worden.

Toen ik op mijn 33ste moeder werd, was het krijgen van een kind het meest volwassene wat ik ooit had gedaan. Tot die tijd had ik verschillende banen gehad, had ik een contract gekregen om een boek te schrijven, en had ik zelfs samen met mijn partner een nieuwe koelkast ­gekocht. Maar het moederschap was de grootste verantwoordelijkheid die ik ooit op mij had genomen. Mijn zwangerschap voelde als een beslissing waarmee ik ­mezelf definieerde en mijn leven in eigen hand nam.

Het vreemde was dat toen ons zoontje eenmaal geboren was - een kaal wezentje ongeveer even groot als onze kat maar tot veel minder in staat - ik mijn verantwoordelijke ik een tijdlang verloor. Ik voelde mij alsof ik alles aankon, maar ik was ook kwetsbaar als een kind. Ik wist niet dat verliefdheid tegelijk oersaai kon zijn (Doris Lessing noemde het zorgen voor een kind ooit 'de Himalaya van de verveling'), en toch genoot een deel van mij van die landerigheid, terwijl de andere helft zich daartegen verzette.

Op andere momenten wentelde ik me in het puberale gevoel dat niemand van me hield. Ik werd heen en weer geslingerd tussen liefde en zelfmedelijden, tussen innige tevredenheid en frustratie. Ik voelde mij weer veertien en verdwaald in het donkere bos van mijn gevoelens.

Ik zal mij misschien ook gedragen hebben volgens het egocentrisme van een puber, zoals veel kersverse ouders die doen alsof de wereld alleen om hen en hun baby draait. Ik was vooral bezig met mijn chaotische gevoelens en hoe ik die moest rijmen met mijn stoere verwachtingen. Net als alle moeders had ik mij een voorstelling gemaakt, als een soort routekaart, van hoe mijn ouderschap zou verlopen. Maar toen het eenmaal zover was, bleek ik te zijn aanbeland in een wildernis zonder wegen.

De Ierse schrijfster Anne Enright had het idee dat ze na de geboorte van haar kind op een punt was beland waar nog geen verhalen waren, 'of misschien juist op het punt waar alle verhalen beginnen. Hoe kan ik anders de verschuiving verklaren, weg van de taal, die in mijn hersens plaats heeft gevonden? Zie hier de reden dat moeders niet schrijven, omdat moederschap eerder een zaak is van lichaam dan van intellect.'

Autonomie van de kunstenaar

Desondanks schreef Enright een prachtige memoir, ­Making Babies, over haar prille ouderschap. Al lukte het haar niet om antwoord te geven op de vragen die ik ook had: hoe moet een moeder zich herpakken, lichaam en intellect bij elkaar brengen, zichzelf opnieuw uitvinden? En voor een moeder die ook schrijver of kunstenaar is: hoe ga je om met de moederrol - zorgzaam, op anderen gericht - wanneer die het tegenovergestelde lijkt te zijn van de autonomie van de kunstenaar?

Jaren later dacht ik nog steeds na over de relatie ­tussen creatief werk en moederschap, en vooral over het vinden van die balans tussen moederliefde en een onafhankelijke geest. Ik besloot de levens te onderzoeken van kunstenaars en schrijvers die ook moeder waren. Doris Lessing, Alice Walker, beeldhouwer Barbara ­Hepworth, schilder Alice Neel - hoe waren zij daarmee omgegaan? Welke effect heeft had het op hun werk?

Toen ik daarover begon te schrijven, merkte ik dat ik al snel weer terug was in het bos, zonder kaart. Ik had er moeite mee om hun verhalen als moeder vorm te geven. De levensloop van een schrijver of kunstenaar volgt vaak een bekend pad, terwijl ik in hun moederschap weinig lijn kon ontwaren. Ik bleef hangen in details en anekdotes, en kon geen spannende opbouw of ontknoping ontdekken.

De ervaring van het moederschap

In haar moederschapsmemoir Een levenswerk, net heruitgegeven in het Nederlands, merkt de Engelse schrijfster Rachel Cusk op: 'Vertaald naar de buitenwereld verliest de ervaring van het moederschap veel van zijn waarde. In het moederschap verruilt een vrouw haar openbare gestalte voor een hele reeks privé-betekenissen, en die kunnen, net als geluiden buiten een bepaald bereik, erg moeilijk te herkennen zijn voor andere ­mensen.' Net als Cusk zocht ik tevergeefs naar een rode draad.

De Amerikaanse toneel- en memoirschrijfster Sarah Ruhl vraagt zich af of de ervaring van het moederschap wel in literatuur te vatten valt. Daarna vreest ze dat 'de ervaring misschien nog wel te vertellen is, maar dat niemand daarnaar wil luisteren. Moeders horen geen ik-figuur te zijn.'

Het is ook niet gebruikelijk om een moeder als hoofdpersoon te zien van haar eigen bestaan. Toen 'De moeder de vrouw' het omstreden thema was van de Boekenweek, werden mannelijke schrijvers gekozen om dat onder woorden te brengen. Niet alleen leek de vrouw ­gelijkgesteld te worden aan de moeder, maar ook was een moeder als auteur kennelijk ondenkbaar. Van de Amerikaanse feministe Susan Rubin Suleiman komt de bekende opmerking: 'Moeders schrijven niet. Ze worden geschreven.'

- Foto: Colourbox

In de psychologie zijn moeders ook lange tijd bijfiguren geweest, alleen interessant vanwege hun invloed op hun kinderen. Maar daar begint verandering in te komen. In het fascinerende boek Ouderschap: hoe moederen je brein verandert maakt de Amerikaanse journaliste Chelsea Conaboy aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten duidelijk dat moeder worden niet het eindpunt is van de geestelijke ontwikkeling, zoals Freud dat ooit stelde, maar een tijd van bijzondere psychologische groei. Verwarring en labiliteit maken er deel van uit, juist omdat moederschap het begin is van een ­nieuwe volwassenwording.

Emotionele wisselvalligheid van nieuwe moeders

Volgens de onderzoekers die Conaboy citeert, wordt de emotionele wisselvalligheid van nieuwe moeders niet alleen veroorzaakt door slaapgebrek, te veel prikkels, of doordat het oude leven wegvalt. Zij maken ook een ­ingrijpende verandering van hun hersenen mee. Aan de hand van het onderzoek van Jodi Pawluski schrijft Conaboy: 'Zwangerschap markeert een 'ontwikkelingsperiode die net zo belangrijk is als seksuele differentiatie en de puberteit'.'

Er bestaat niet zoiets als een moederinstinct, benadrukt Conaboy. Er is geen al aanwezige hersenbedrading die bij de komst van een kind automatisch ingeschakeld wordt. Ouderlijke gevoelens ontstaan vooral uit een wisselwerking tussen ouder en kind, waarbij het brein van de ouders steeds beter afgestemd raakt op de nieuwe taak van het zorgen. Baby's trekken met hun schattigheid de aandacht van volwassenen. Volwassen hersenen reageren daarop door nieuwe neurale paden aan te leggen. Er vindt een verschuiving plaats in de netwerken in het brein die bepalen hoe ouders reageren op hun omgeving, hoe ze hun eigen emoties reguleren en hoe ze de behoeften van anderen inschatten. Hoe meer je zorgt, des te zorgzamer je wordt.

Het onderzoek hiernaar werd onder andere verricht in Nederland, waar neurowetenschapper Elseline Hoekzema de hersenen van ouders bekijkt vóór en na de ­geboorte van een kind. Conaboy vat Hoekzema's werk samen: 'De zorg voor een baby verandert wat onderzoekers de functionele structuur van de hersenen noemen, het raamwerk waarbinnen hersenactiviteit beweegt. En opmerkelijk genoeg zijn die veranderingen blijvend. Ze treden niet alleen in de weken of maanden na de geboorte van een baby op, maar misschien wel tientallen jaren, een heel leven lang.'

Warme gevoelens voor de baby

Dat dit een geleidelijk proces is, verklaart volgens Conaboy waarom sommige van de vrouwen die ze interviewt, verward raken door het gebrek aan warme gevoelens voor hun baby. Die gevoelens moeten nog komen, moeten nog opgebouwd worden tijdens en door het ­zorgen.

Dit kan ook een verklaring zijn voor postnatale depressies. Om zich aan te passen aan het zorgen worden de hersenen niet alleen meer gericht op het kind, maar 'kneedbaarder en plooibaarder dan ze gewoonlijk zijn, mogelijk zelfs meer dan op enig ander moment in het volwassen leven'. Ouders moeten flexibel zijn om de snelle groei van hun kinderen te kunnen bijhouden. Maar de labiliteit en overvloed aan hormonen kunnen zwaarmoedigheid veroorzaken (een meerderheid van de participanten in ouderschapsstudies vertoont symptomen van lichte depressie), angstgevoelens of een dwangstoornis. Je kunt ook stomweg treuren om het verlies van je vroegere ik.

Intussen wordt vaker over moederschap geschreven: met romans als Nachtouders van Saskia de Coster wordt het steeds meer een literair onderwerp. Moeders schrijven over gevoelens van ontwrichting, fragmentatie, boosheid. Cusk noemt het krijgen van kinderen een gebeurtenis die 'vrouwen van zichzelf scheidt, zodat een vrouw een totaal andere opvatting krijgt over wat het betekent om te bestaan. (…) Als ze bij hen is, is ze niet zichzelf; als ze niet bij hen is, is ze niet zichzelf.'

Romanschrijfster Jenny Offill beschrijft haar moederschap als 'een bom die in haar leven was afgegaan'. Conaboy heeft het over een 'hormonale tsunami'.

­Momenten waarop hun wereld instortte

In de vrouwenlevens waarover ik schreef, bespeurde ik uiteindelijk toch een rode draad, een die redelijk ­overeenkomt met Conaboys bevindingen. Deze vrouwen maakten allemaal in de loop van hun moederschap periodes door waarin ze zichzelf kwijtraakten, of datgene kwijtraakten waar ze het meest om gaven, ­momenten waarop hun wereld instortte. Terwijl Alice Neel zwanger was, kreeg ze paniekaanvallen bij de ­gedachte het schilderen op te moeten geven. In het jaar na de geboorte van Alice Walkers dochtertje, klonk voor haar gevoel alles wat ze schreef 'alsof een baby er dwars doorheen zat te blèren'.

Weer anderen werden geconfronteerd met hun woede of oude trauma's. Bijna allemaal hadden ze het er moeilijk mee toen hun kinderen het huis uit gingen: het verlies van hun moederrol bleek even lastig te verwerken als de komst ervan.

Toch zag ik hen steeds weer over hun verliezen heen ­komen. Nadat Doris Lessing haar man verliet en de voogdij over haar kinderen verloor, voelde ze zich stuurloos, maar ook vastberaden om haar nieuwe leven betekenis te geven. Toni Morrison noemde moeder worden juist 'het meest bevrijdende dat me ooit is overkomen', omdat ze daardoor de meningen en eisen van andere mensen naast zich neer kon leggen. 'Niet alleen kon ik mezelf zijn - wat dat ook maar mocht zijn - maar er was ook echt iemand die dat van me vroeg. (…) De kant van mij die ik het leukst vond, was de kant die mijn kinderen nodig leken te hebben.'

Toen Lessing herstelde van een emotionele crisis die voortkwam uit haar depressie en ontwrichting nadat haar jongste zoon het huis uit was gegaan, schreef ze Het gouden boek, haar beroemdste roman. Alice Neels carrière kreeg pas vleugels toen ze in de zestig was, nadat haar man en kinderen het huis uit waren en ze voor het eerst alleen woonde. Beroemd werd ze onder andere met haar portretten van zwangere naakten, waarbij ze de sensualiteit, het ongemak en de angsten voelbaar maakte die zij ooit zelf had ervaren.

Weggeduwd uit het middelpunt van hun leven

Deze vrouwen veranderden, hervonden zich. Ze vonden een balans tussen de verplichtingen en verlokkingen van het zorgen enerzijds, en anderzijds de lokroep van hun muze. Zij illustreren wat Conaboy in haar boek beschrijft, hoe moeders veranderen, leren, zich aanpassen aan de constante onderbrekingen van hun leven. Ze worden weggeduwd uit het middelpunt van hun leven door een baby wiens aanwezigheid letterlijk bewustzijnsveranderend is. En net als pubers vinden de meesten op den duur de weg terug naar zichzelf.

Wat Conaboy vanuit de wetenschap verklaart, brengen deze vrouwen tot uitdrukking in hun kunst: de ­ongemakkelijke moeder-kindportretten van Alice Neel, de pijnlijk eerlijke romans en autobiografie van Lessing, de vreugdevolle gedichten van Audre Lorde over de ­kinderen die ze opvoedde in een lesbische relatie.

Soms, zoals bij Toni Morrison en schrijfster Ursula K. Le Guin, vonden ze in het moederschap een stabiliteit en zelfverzekerdheid die het schrijven juist makkelijker maakten. Soms beïnvloedde het moederschap hun ­onderwerpskeuze, zoals bij Angela Carter, die haar oude hang naar horror liet varen. Zelfs Margaret Atwood had na de komst van haar kind even geen zin om de randen op te zoeken.