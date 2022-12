Hij is blij dat hij werd betrapt toen hij een shetlandpony seksueel misbruikte. De 61-jarige man uit de gemeente Neder-Betuwe die vrijdag voor de rechter stond lijdt al vele jaren aan een enorme drang om seks te hebben met dieren.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Maar hij heeft nu eindelijk een hulpverlener gevonden die hem kan helpen. "Ik ben niet trots op waarom ik hier ben. Ook ik keur hetgeen gebeurd is volledig af", zei hij. "Ik ben de eigenaren dankbaar dat ze deden wat ze moesten doen. Was ik ze maar 45 jaar eerder tegengekomen. Dan was me een hoop ellende bespaard gebleven."



Hij bood zijn excuses aan. Voor de eigenaren en ook de dieren zelf.

In februari in een weiland

Het viel de eigenares van de pony's begin dit jaar op dat er vaak een auto stond bij het weiland waar haar dieren liepen. De derde keer dat ze het zag, waarschuwde ze de politie.



Die februaridag liep ze met agenten het weiland in. De man erkende meteen dat hij seks had gehad met twee pony's. Hij vertelde ook eerlijk dat hij sinds december vaker misbruik van de dieren had gemaakt.

Parafilie

De man lijdt aan parafilie, een atypische seksuele voorkeur. Hij worstelt al tientallen jaren met zijn drang en heeft van alles geprobeerd om ervan af te komen. Hij zei op zitting zich 'kapot' te schamen voor wat er is gebeurd. Zo erg zelfs dat hij geprobeerd heeft zichzelf van het leven te beroven.



Na zijn aanhouding ging hij in behandeling bij de specialistische instelling Kairos en daar vond hij naar eigen zeggen eindelijk een hulpverlener die hem kon helpen. Hij weet nu dat hij moet oppassen als stress oploopt en wat hij dan kan doen. De drang is weg, zegt hij. "Ik heb het nooit meer gedaan."

Kwetsbaarheid van pony's

De officier van justitie vindt het kwalijk dat de man misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van de pony's. "Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen." Aan de andere kant ziet ze ook wel dat de man ongelukkig is door zijn drang en dat hij in het verleden allerlei pogingen heeft gedaan om een goede behandeling te krijgen.

Zonder advocaat