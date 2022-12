In een studentencomplex klinkt onophoudelijk gezoem: op het toilet, in de douche, in de slaapkamer en in de woonkamer. Een groot aantal van de 125 bewoners, dat al een jaar klaagt bij de woningcorporatie, slaapt onder een klamboe. 'Het is hier net Indonesië.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Josephine Dekker (23), bewoner van de muggenflat, pal aan de Maasboulevard in Rotterdam, weet het nog goed. "De woningcorporatie had een ongediertebestrijder gestuurd na een klachtenregen over de muggenplaag. Na zijn eerste inspectierondje kwam hij lijkbleek terug. Nog nooit had hij zoiets ergs gezien."

De ongediertebestrijder zag dat de kelder vol stond met water en schrok van het grote aantal steekmuggen. Hoe de beestjes in het gebouw kwamen, dat was hem een raadsel. Die kruipruimte was toch afgesloten?

Kamers volgespoten met gif

"Hij heeft alle kamers volgespoten met gif", aldus Dekker. "Terwijl hij dat deed, moesten alle bewoners van de kamers een half uur in de gangen wachten, totdat het goedje niet meer op de longen zou werken. Het heeft niets uitgehaald, de muggen kwamen terug. Ze zijn actiever dan ooit."

Het begon een jaar geleden met een lekkage in het gebouw, zegt de tweedejaars rechtenstudent. "In de kruipruimte is water komen te staan. De muggen, die zich daar nestelden, hebben zich met duizenden vermenigvuldigd. Vervolgens zijn ze via het luchtventilatiesysteem het gebouw ingekomen."

De muggen bijten er flink op los. "Ze zijn groot en agressief", zegt Dekker, die onder de muggenbulten zit. "'s Morgens onder de douche begint de ellende al. Dan moet ik die krengen, die uit het ventilatiegat komen, van mijn lichaam slaan. 's Nachts houden ze me wakker door het gezoem. Daarom slaap ik met oordoppen in."

Muggen op een binnendeur in een studentencomplex aan de Rotterdamse Maasboulevard. Foto: Frank de Roo

Als de student na een dag op de universiteit 's avonds op de bank ploft om naar het WK voetbal te kijken, verstaat ze het commentaar niet eens. "Ik hoor alleen maar gezoem. De hele dag. Op het toilet. In de douche, in mijn woon- en slaapkamer. Overal is het raak."

Ze is niet de enige. In het complex worden studentenlijven massaal ingesmeerd met insectenzalf, zijn stopcontacten gevuld met muggenstekkers en liggen muggenrackets binnen handbereik "Die beesten zijn beresterk", klaagt de gehavende student. "Na een elektrische schok blijven ze nog lange tijd in leven."

Bloed op de muren

Recent heeft Dekker haar muren opnieuw moeten witten, omdat ze de rode plekken door het uiteenspattende muggenbloed er, na een van haar doodsklappen, niet meer afgeboend kreeg. Ze zucht: "Binnenkort kan er weer een nieuwe laag latex op."

Dekker laakt de inactieve houding van de woningcorporatie, die ze al een jaar bestookt met belletjes, e-mails en een aangetekende brief. "Pas in maart kwam er een reactie van Woonstad en in oktober heeft een aannemer nieuwe ventilatieboxen op het dak geplaatst. Maar wat denk je? Ze werken niet!"

De studente slaakt een diepe zucht. Vrienden vragen haar waarom ze niet gewoon verhuist, maar daar peinst ze niet over. "Ik woon hier prima", zegt ze. "Ik laat me toch niet wegjagen door een stel muggen? Dan maar slapen onder een klamboe, die al een paar maanden boven mijn bed hangt. Het is hier net Indonesië."

Reactie Woonstad: 'Over een week verholpen'