Ze wonen in provisorische tentjes of onder een zeil of golfplaat. Verstoken van iedere vorm van hygiëne en het worden er ook steeds meer. Hulporganisaties maken zich zorgen over de daklozen in de regio. Vooral nu het kouder wordt, moeten ze zo snel mogelijk van de straat.

Een paar weken geleden voer de zilvervloot binnen bij Brainport Eindhoven. Bijna 1,6 miljard stelt het kabinet beschikbaar om de groei van deze regio de komende jaren in goede banen te leiden. In schril contrast met dat succes staat het welzijn van de onderste laag van de samenleving.

Veel meer jonge daklozen

Het aantal daklozen is volgens het Leger des Heils landelijk gestegen met 25 procent. Nog grotere zorgen heeft de welzijnsorganisatie over de specifieke groep tussen 18 en 22 jaar. Die zou met 50 procent zijn gegroeid. Het Leger des Heils luidt de noodklok. 'De problemen worden alleen maar groter.'

Ook in Eindhoven groeit de groep daklozen op straat, vertelt directeur Thijs Eradus van Springplank 040. Zijn organisatie is in Eindhoven verantwoordelijk voor de maatschappelijk opvang en de drie opvanglocaties liggen al bijna drie jaar bomvol. "Ruim honderd bedden zijn bezet terwijl we voorheen met 55 bedden konden voorzien." In Helmond zijn er veel minder daklozen. De stijging is met 6 naar 12 personen in de opvang echter relatief hetzelfde.

Veel Oost-Europeanen

De groep op straat bestaat volgens Eradus uit ongeveer 50 tot 60 daklozen die geen recht hebben op reguliere opvang. "Voornamelijk Oost-Europeanen. Daarnaast verblijft er nog een groep van zo'n 25 daklozen die wel naar de opvang mag, maar om verschillende redenen de straat verkiest boven een warm bed."

Dat kan volgens Eradus verschillende redenen hebben. "Er is een groep die simpelweg niet in groepen kan verblijven. Ze zijn getraumatiseerd of hebben geen vertrouwen meer in hulporganisaties." Ook in Eindhoven groeit de groep van jonge daklozen volgens hem. "Vaak jongeren die een verleden hebben met jeugdzorg."

Stom geweest

En zo heeft iedereen op straat een eigen verhaal. Stefan Diks (38) woont bijvoorbeeld sinds september in een tentje langs het spoor bij Strijp-S. Hij is uit zijn flatje aan de Japiksestraat gezet. Wegens overlast die Diks zelf toeschrijft aan iemand die hij tijdelijk in huis nam.

Met een sigaretje in zijn hand overziet Diks de treurige werkelijkheid die hem, zo ziet hij het zelf, is overkomen. Behalve een dak boven zijn hoofd, had Diks begin dit jaar nog gewoon een baan. Bij een bedrijf dat zeiloverkappingen monteert in tuinen van villa's. "Ik mocht rijden in de Porsche van mijn baas. De buren zagen die dure auto en dachten dat ik in drugs handelde. Toen zijn ook de klachten begonnen."

Hond ook nog dood

Bij de rechtszaak over zijn uithuisplaatsing was Diks niet aanwezig. "Ik wist het niet", is zijn verweer nu. "Opeens stond de deurwaarder voor mijn neus. Je moet eruit, kreeg ik te horen." Diks belandde op straat met zijn hond Floor. Tot overmaat van ramp overleed ook het beestje onlangs. "Dat kon er nog wel bij", sipt de Eindhovenaar.