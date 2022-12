Een groep asielzoekers in Brabant verhuist al maanden van sporthal naar sporthal. Ze hebben weinig privacy en vervelen zich dood. Een structurele oplossing lijkt nog ver weg. 'Sommige vrouwen dragen al maandenlang dag en nacht hun hoofddoek. Hun haar begint uit te vallen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nee, het is geen opbeurend verhaal dat Sala (21) en Nora Bazara (25) vertellen. De twee zussen uit Jemen zijn ongelukkig, wanhopig en boos, zeggen ze. Omdat ze nu al maanden van de ene opvanglocatie naar de andere worden gesleept.

Momenteel verblijven ze vijf weken in Helmond, in dit gebouw van een internationale tai-chi-organisatie. Eerder woonden ze achtereenvolgens in Waalre, Best, Deurne, Beek en Donk en Mierlo. Telkens voor een paar weken.

Het is een moeilijk bestaan, zeggen ze. Zo veel mensen bij elkaar. En nauwelijks privacy. "In de eerste sporthal lag ik naast een man die ik niet kende", zegt Nora. "Onze bedden stonden een halve meter uit elkaar. Ik heb een week niet geslapen."

Hier in Helmond is het beter. Sterker nog, dit is de beste plek waar ze tot nu toe verbleven. Want in dit gebouw zijn voor circa zeventig mensen vier grote slaapkamers beschikbaar, waardoor de families gescheiden kunnen worden van de alleenreizende mannen. Eerder sliepen ze vooral in sporthallen, waar iedereen bij elkaar lag.

In de gemeenschappelijke ruimte van het gebouw, een zaal met oranje muren, slingers met yin-yangsymbolen en een gele gymzaalvloer waarover kinderen met stepjes in de rondte scheuren, vertellen de zussen dat het nog altijd geen feest is. De slaapkamers zijn krap. Er staan stapelbedden met weinig ruimte ertussen. Voor een vleugje privacy hebben de bewoners lakens om de bedden gespannen.

"Je hoort alles van iedereen", zegt Sala. "Dan word je wakker en klinken er stemmen van mensen die je nauwelijks kent. Ik kan er niet aan wennen."

Vooral moslima's met een hoofddoek hebben het moeilijk. Want in de familiekamers slapen ook andere gezinnen - inclusief vaders. "Sommige vrouwen dragen al maandenlang dag en nacht hun hoofddoek", zegt Sala. "Hun haar begint uit te vallen."

Zeer onwenselijke situatie

Hoe ontstaat zo'n systeem? Volgens Paul van Dooren, die namens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verantwoordelijk is voor de crisisnoodopvang, is dat geen goede vraag. Want van 'een systeem' is feitelijk geen sprake. Dat woord suggereert dat het in den beginne allemaal zo bedacht is, met die wisselende locaties. Maar daarvan is geen sprake, zegt Van Dooren. Er is nooit een rooster gemaakt. Het is zo gegroeid.

Toen er deze zomer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel mensen buiten moesten slapen, ging het Rijk op zoek naar oplossingen, vertelt hij. Zo ontstond een roulatiesysteem, waarbij steeds een aantal veiligheidsregio's een groep vluchtelingen voor twee weken onderdak bood. Daarna waren andere regio's aan de beurt.

Het WK voetbal biedt wat afleiding. Foto: Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de regio Brabant-Zuidoost toonde de gemeente Waalre zich bereid bij te springen. Die stelde in de zomervakantie twee sporthallen ter beschikking. Vanaf half juli zouden daar maximaal 225 vluchtelingen verblijven, voor twee weken.

"We zijn ons gaan voorbereiden", zegt Van Dooren. "Maar toen kregen we onverwacht het verzoek of we al eerder mensen konden opvangen. Ze moesten nog snel ergens 160 mensen kwijt. De brandweer en vrijwilligers hebben razendsnel alle bedden in elkaar gezet."

Er volgden nieuwe verzoeken. Twee weken was niet genoeg, konden het er misschien drie worden? Maar ook na drie weken bleek de opvangcrisis niet voorbij. Mochten die mensen nog langer in de regio blijven? Nu boden de burgemeesters van Heeze-Leende en Best een sporthal aan. De groep verhuisde. "En zo konden we weer drie weken door", zegt Van Dooren. "Maar wel met het idee dat het daarna klaar zou zijn."

Dat bleek niet het geval. Er kwam opnieuw een verzoek tot verlenging. Nu bood Deurne een sporthal aan. Na een volgend verzoek - was opvang tot 1 oktober wellicht ook haalbaar? - kwamen er in Beek en Donk en Hapert gebouwen vrij. Ondertussen kwam de vraag of de regio de opvang kon opschalen van 225 naar 450 personen. En o ja, ook graag tot 1 januari. "Een chaos? Nee hoor, voor ons niet", zegt Van Dooren. "Als crisisorganisatie zijn we gewend om snel te schakelen."

Toch spreekt Jeroen Dijsselbloem van een 'zeer onwenselijke situatie'. Hij is als burgemeester van Eindhoven voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. "We moeten snel uit deze crisisbenadering komen", zegt hij. "Er zijn meer structurele opvangplekken nodig. Om rust te creëren voor de vluchtelingen, maar ook voor de bewoners van de regio. We zien nu dat bij elke nieuwe locatie opnieuw weerstand bij de bevolking ontstaat."

Niemand tevreden

Sala en Nora Bazara ervaren vooral op de dagen dat ze moeten verhuizen veel stress. Omdat ze een locatie moeten verlaten waar ze net een beetje aan gewend zijn. Maar ook omdat het de vraag is waar ze nu weer terechtkomen.

Bij aankomst op de nieuwe plek geldt vaak het recht van de snelste, vertellen ze. Mensen stormen naar binnen om het beste bed te bemachtigen. Daarna probeert iedereen het territorium af te bakenen. Gezinnen schuiven de bedden in een hoekje om een plekje voor zichzelf te creëren. Er wordt wat onderhandeld en in sommige gevallen van bed geruild. "Daarna probeer je het te accepteren", zegt Sala. "En je hoopt dat het op de volgende locatie beter is."

De zussen groeiden op in Sanaa, de hoofdstad van het door oorlog geteisterde Jemen. Nora studeerde rechten en werkte bij het kantoor van haar vader, die advocaat is. Sala rondde haar middelbare school af. In 2021, toen het grimmiger werd, vertrokken ze naar Denemarken, waar ze een studie volgden. Dat hield op een gegeven moment op. "We konden geen beurs krijgen en het was lastig asiel aan te vragen", zegt Sala. "We wilden ook niet terug naar Jemen. Het is crazy bad daar. Toen zijn we naar Nederland vertrokken."

Met lakens wordt geprobeerd enige privacy te creëren. Foto: Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat ze in een 'rondreizend circus van asielzoekers' terecht zouden komen, zoals een burgemeester het gesleep van crisisnoodopvang naar crisisnoodopvang eerder in de Volkskrant noemde, hadden ze nooit voor mogelijk gehouden.

Al maanden krijgen ze het minimale aan voorzieningen: bed, bad en brood. Daarnaast zijn er soms voetbalclinics, knutselactiviteiten, wandelingen en taallessen, maar een dagvullend programma is er niet voor de bewoners. "Niemand is tevreden hier", zegt Sala. "Wie zou hiermee wel tevreden zijn? Vooral voor moeders en kinderen is het zwaar. De kinderen gaan niet naar school."

De zussen noemen het bestaan in de crisisnoodopvang saai. Werken mogen ze niet, wat ze enorm frustrerend vinden. Zelfs vrijwilligerswerk kan niet zonder verblijfsvergunning. Het gevolg is dat ze nauwelijks Nederlanders ontmoeten en ook de Nederlandse taal niet leren. "En dus zitten we hier de hele dag over onze asielprocedure na te denken", zegt Sala.

Rust, regelmaat, reinheid

Annemie Jansen is er al sinds juli bij, toen de crisisnoodopvang in Waalre begon. Ze spreekt vol vuur over haar werk als locatieleider, zoals medewerkers op opvanglocaties vaker vol vuur over hun werk spreken. In deze moeilijke omstandigheden probeert ze er het beste van te maken.

Waar de zussen uit Jemen de uitzichtloosheid benadrukken, ziet Jansen vooral de lichtpuntjes. Ze wijst naar een vrijwilliger die zit te schaken met een meisje. Ze vertelt over de vluchtelingen die op donderdagen samen in een grote keuken een maaltijd hebben gekookt uit het land van herkomst. En over de cadeautjes die ze soms krijgt van de vluchtelingen. "Soms schiet ik vol."

En die vele verhuizingen? Die proberen ze zo soepel mogelijk te laten verlopen, zegt Jansen. Door bekende gezichten op de nieuwe locatie neer te zetten om de bewoners welkom te heten bijvoorbeeld. Door direct een rondje met ze te gaan lopen. En door te vragen of ze tevreden zijn met hun nieuwe slaapplek.

Bovendien blijft veel hetzelfde, zegt projectleider Paul van Dooren. De beveiliging, de catering, de bemensing, de huisregels en de koelkasten op wieltjes - het verhuist allemaal mee. "Zo bieden we rust, regelmaat en reinheid."

Aan de ongemakken wordt ondertussen gewerkt. Zo kunnen alle kinderen die naar het voortgezet onderwijs moeten vanaf 5 december via het azc in Budel naar school. Kinderen vanaf 3 jaar oud kunnen vanaf 7 december in Someren naar reguliere peuterspeelzalen en basisscholen.

En ja, de privacy is een probleem, beaamt Van Dooren. "Maar dat komt doordat het crisisnoodopvang betreft. Het was anders geweest als ze ons direct gevraagd hadden of we iets voor zes maanden konden organiseren." Op de volgende locatie zou het al beter moeten zijn.

Uit de naad werken

Brabant-Zuidoost is niet de enige regio waar vluchtelingen vaak verhuizen. "We zien het overal in het land gebeuren", zegt woordvoerder Evita Bloemheuvel van VluchtelingenWerk. "Mensen slapen soms elke twee weken ergens anders.' Ze noemt de omstandigheden 'mensonterend".

VluchtelingenWerk spande deze zomer al een rechtszaak aan tegen de staat over de omstandigheden in de noodopvang en de crisisnoodopvang. De rechter gaf de organisatie gelijk. Het Rijk moest zorgen dat niemand meer buiten zou slapen in Ter Apel, dat kwetsbare asielzoekers niet meer in de crisisnoodopvang terechtkwamen en kinderen in de noodopvang en crisisnoodopvang binnen vier weken onderwijs kregen.

De staat en het COA gingen in hoger beroep tegen de uitspraak. Ze erkennen dat de opvang ondermaats is, maar stellen dat dit niet op korte termijn te repareren valt. Het ontbreekt aan geschikte opvanglocaties, personeel is moeilijk te vinden en de doorstroming van statushouders naar huurwoningen verloopt stroef. Op 20 december doet het gerechtshof in Den Haag uitspraak.

Tegenover deze krant laat een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid weten dat mensen zich 'uit de naad werken' om een goede opvang voor vluchtelingen te realiseren, maar dat het 'door de hoge nood' voorkomt dat mensen van sporthal naar sporthal moeten verhuizen. "Met de veiligheidsregio's is afgesproken dat deze crisisnoodopvang op 1 april 2023 is afgebouwd." Eerder dit jaar was de intentie nog dat deze vorm van opvang per 1 januari verleden tijd zou zijn.

De staatssecretaris heeft zijn hoop nu gevestigd op een nieuwe spreidingswet, waarbij gemeenten desnoods gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen. Die zou per 1 februari van kracht moeten zijn. Of dat gaat lukken, is de vraag. Op het wetsvoorstel, dat nu ter consultatie ligt, kwam flink wat kritiek. Zo liet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs weten twijfels te hebben over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet. Gemeenten die geen asielzoekers willen opvangen, krijgen te veel ruimte om te treuzelen. Ook het COA is kritisch. "Het is reëel dat de wet niet eerder dan 2024 tot verlichting van de opvangsituatie zal leiden", stelde de opvangorganisatie in een reactie op de voorlopige wettekst.

In Brabant-Zuidoost werken ze inmiddels al aan oplossingen, zegt voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de veiligheidsregio. Hij verwacht dat zijn regio tussen de 2.400 en 2.800 vaste opvangplekken zal moeten realiseren. Momenteel telt de regio 1.500 reguliere plekken in het asielzoekerscentrum van Budel. "Als we met alle 21 gemeenten goed samenwerken, dan moet het lukken", zegt Dijsselbloem.

Wanneer die plekken daadwerkelijk gerealiseerd zijn, durft Dijsselbloem niet te voorspellen. "We kijken momenteel naar meerdere locaties in verschillende gemeenten. En die moeten ook nog ingericht worden. Dat kost tijd."

Brandstichting

In Helmond maken Sala en Nora Bazara zich op voor een nieuwe verhuizing. Een paar dagen nadat de zussen hun verhaal hebben gedaan, zullen ze opnieuw hun boeltje pakken. Ze gaan naar Someren, nog geen 15 kilometer verderop. Daar, op hun zevende slaapplaats in nog geen vijf maanden tijd, kunnen ze twee maanden blijven.

En ook deze keer levert de verhuizing stress op, zeggen ze. Dorpsbewoners hebben geprotesteerd tegen de komst van 450 vluchtelingen. In de kampeerboerderij waar ze worden opgevangen brak brand uit, vermoedelijk na brandstichting.