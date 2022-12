Nog vier nachtjes slapen en dan is het zo ver: pakjesavond. Maar dat is in de Utrechtse binnenstad niet of nauwelijks terug te zien. Geen pepernoten of chocoladeletters in de etalages, maar kerstbomen en rendieren. 'We hebben geen pietjes meer, zelfs niet op het inpakpapier.'

Nijntje draagt een mijter en bestuurt een met cadeautjes gevulde bakfiets. Even verderop liggen nog een paar pakjes. De etalage van speelgoedzaak Pinokkio aan de Vinkenburgstraat in Utrecht ziet er vrolijk uit, maar ook een beetje kaal. "Het is bijna helemaal leeggekocht. Nu ziet het er een beetje zielig uit", vindt medewerker Catelijne Diesveld.

In de winkel is een klein tafeltje met een paar boeken en stickervelletjes aan de Sinterklaasperiode gewijd. "We hebben helemaal geen pietjes meer, zelfs niet op het inpakpapier", vertelt Diesveld. "Het is heel jammer dat het zo moet, maar we willen geen gedoe."

Ze merkt dat ook andere winkels in het centrum moeite hebben om de juiste versieringen te vinden. "Er zijn minder sint-etalages en dat is hartstikke zonde, want het is juist zo'n mooi kinderfeest! Ik denk dat niemand er zijn vingers aan wil branden."

Bij de speelgoedwinkel aan de Vinkenburgstraat zijn bijna geen pieten meer te vinden. Archieffoto. Foto: Shody Careman

Zwarte pieten voor dementerenden

Een paar deuren verderop, bij de Drop-Inn, zit de decembersfeer er goed in. Eigenaresse Mary de Bruijn heeft haar snoepzaak omgetoverd tot een waar sinterklaaspaleisje. Naast de bungeejumpende Ernie in het winkelraam staan schoorsteentjes en kleine zakken vol cadeautjes. "Tot een jaar of twee geleden had ik altijd zwarte pietjes in de winkel, maar daarmee ben ik gestopt. Dat kon gewoon niet meer."

En dus gaf ze de versieringen aan een verpleeghuis voor dementerenden. "Voor de bewoners daar kan het geen kwaad; misschien roept het zelfs nog mooie herinneringen op."

De Bruijn koos er bewust voor om geen nieuwe pieten te plaatsen. "Ja, je wil toch geen gedoe hè? Je moet niet willen dat je iemand, om welke reden dan ook, voor het hoofd stoot." Bovendien moet deze periode draaien om de kinderen, vindt ze. "Zij genieten er zo enorm van, dat is toch het állerbelangrijkste. Gespannen gezichtjes als ze hun schoen mogen zetten, die grote glimlach als ze een pakje krijgen… daar gaat het om!"

Dat er maar weinig winkels zo uitbundig versierd zijn als de hare, heeft volgens De Bruijn niet alleen te maken met de spanning rondom pieten. "In Nederland hebben we twee feesten in één maand tijd: eerst komt Sinterklaas en even later klopt de kerstman alweer aan. Het versieren van de winkel is ook gewoon wel heel veel werk."

Ander uiterlijk

De etalage van de Utrechtse Kinderboekhandel is gevuld met posters en boekjes over het Sinterklaasfeest. Opvallend: hier is niet alleen Sinterklaas te zien. "Ja, we hebben ook roetveegpieten", zegt Dorothé Cras. "Het is een belangrijk feest dat leuk moet zijn voor iedereen", vindt de eigenaresse. "Onze winkel verkoopt ongeveer dertig boekjes over sinterklaas. Dat is ook niet gek, want wij zijn leesambassadeur in Utrecht."

De Sinterklaasstemming zit er goed in bij de snoepzaak van Mary de Bruijn. Foto: Ruud Voest

Waar sommige winkeliers sinterklaas helemaal overslaan in de etalage, hebben anderen een variant gemaakt op de helper van de Sint. Zo zweeft in de Bijenkorf een grote gevleugelde piet met een goud gezicht. Bij Broese zijn de hoofden van de pietenpopjes vervangen door boeken. En speelgoedgigant Intertoys lijkt de pieten helemaal in de ban te hebben gedaan: de speelgoedrekken zijn versierd met vrolijk gekleurde fantasiefiguurtjes die een muts met veer of mijter dagen.