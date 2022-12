Mirjam Admiraal heeft geweldig werk bij webwinkel Wehkamp. Tot duidelijk wordt dat een mannelijke collega meer verdient voor exact hetzelfde werk. De Zwolse kaart het aan, belandt in een slepend conflict en krijgt een burn-out. Nu zet zij zich in voor vrouwen die hetzelfde overkomt.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het staat zwart op wit: Wehkamp betaalt Mirjam Admiraal uit Zwolle 113.000 euro. Daarmee komt een eind aan een slepend conflict tussen webwinkel en bedrijfsjurist over loondiscriminatie. "Voor mij is dit erkenning van mijn gelijk", blikt zij terug. "Bovendien heb ik niet getekend voor geheimhouding, waardoor ik anderen kan helpen die in zo'n zelfde situatie zitten."

Was het Admiraal een drie jaar durende strijd met haar werkgever en burn-out waard? "Mijn motivatie is rechttrekken wat scheef zit. Dit kon ik niet laten zitten. Het was ongelooflijk zwaar, maar als jurist en voormalig advocaat wist ik beter wat op mij af zou komen. Dat is mijn voordeel ten opzichte van andere vrouwen."

Van conflict naar burn-out

Eerst terug naar het begin. Ontzettend blij is Admiraal als zij in april 2019 bij Wehkamp gaat werken. "Het werk, de vrijheid, de fijne, jonge bedrijfscultuur: elke dag fiets ik blij naar mijn werk." Die stemming slaat een paar maanden later om. Een man versterkt de afdeling en beweert dat hij voor dezelfde werkzaamheden meer verdient. "Een geintje, dacht ik."

Dat is niet zo. Er ontstaat ongemak als Admiraal de kwestie aankaart bij haar leidinggevende en stelt dat sprake is van loondiscriminatie. Na tien maanden wachten en meerdere gesprekken stijgt haar salaris van 4800 naar 5750 euro per maand en ontdekt zij dat het verschil was. Per januari 2021 verdient zij evenveel als haar mannelijke collega.

Dan volgt snel een onverwachte wending. Admiraal hoort dat Wehkamp twijfelt aan haar functioneren. Een verbetertraject wordt ingezet en de bedrijfsjurist hoort dat zij toch geen vast contract krijgt. Het conflict grijpt haar aan en door een burn-out werkt zij maandenlang niet, totdat haar dienstverband eindigt in oktober 2021.

Tegenstrijdige uitspraken

Nog ziek besluit Admiraal het er niet bij te laten zitten. Zij start een rechtszaak tegen Wehkamp. Het bedrijf stelt dat beide juristen in dezelfde salarisschaal vallen, maar de man in een vorige baan meer verdiende en meer relevante werkervaring heeft. De rechtbank geeft Wehkamp gelijk. "De uitspraak was voor hen een warme douche, maar ik zag dat-ie kwalitatief slecht was."

- Foto: Henri van der Beek

Hoewel ze opgebrand is, strijdt Admiraal daarom door. Ze gaat in beroep bij het gerechtshof, maar vraagt eerst om een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Die constateert 'een vermoeden van loondiscriminatie op grond van geslacht', merkt wisselende verklaringen van Wehkamp op, vindt het verweer van de werkgever onvoldoende en stelt dat Admiraal slachtoffer is geworden van haar klacht.

Dit oordeel wordt gedeeld met het gerechtshof, maar zij doet uiteindelijk geen uitspraak. Wehkamp besluit ruimhartig aan de vorderingen van Admiraal te voldoen en betaalt 113.000 euro. Het 'toegeven' van een fout, interpreteert zij. "Het gaat mij niet om geld, maar om mijn gelijk halen en laten zien dat opkomen voor je rechten zinvol is."

Voortrekkersrol

Nu wil Admiraal door. "Vrouwen helpen die hetzelfde meemaken. Na mijn optreden bij Jinek kreeg ik talloze berichten. Het zijn allemaal herkenbare, schrijnende verhalen. Niet alleen over loonverschillen, maar over arbeidsconflicten in het geheel, zoals eruit gewerkt worden na een burn-out."

Zij vervolgt: "Ook berichten van vrouwen die direct naar hun werkgever stapten, mijn fragment lieten zien en loonsverhoging kregen. Gelukkig zijn er ook bedrijven die willen luisteren naar redelijke argumenten of op zijn minst niet afwachten tot de rechter hen dwingt. Het is fantastisch dat deze vrouwen daardoor niet dezelfde strijd hoeven te doorlopen als ik."

Die voortrekkersrol wil Admiraal vervullen. "Het was niet mijn intentie, maar ik vind het mooi dat ik anderen het lef geef om dezelfde stap te zetten. Het is goed dat de strijd tegen loondiscriminatie een gezicht heeft. Dat maakt het probleem minder abstract en duidelijk welke impact het kan hebben."

Gevoel van rouw

Ondertussen hoopt Admiraal op verandering. Een eerste stap is een nieuwe wet uit 'Brussel'. Daarin staat onder meer dat grote bedrijven zich moeten laten controleren of ze gelijk belonen. Zij moeten het verschil corrigeren als dat niet komt door 'objectieve factoren', zoals opleiding en werkervaring. Ook moet in een vacature de bandbreedte van een toekomstig salaris staan, dat verschillen door onderhandelingen beperkt.

Komt er een moment dat Admiraal de Wehkamp-kwestie kan loslaten? "Het zal tijd kosten. Lange tijd had ik een gevoel van rouw, want de leuke baan waar ik goed in was ben ik kwijt. Ik vroeg me af: hoe kon dit zo escaleren? Waarom is dit onderwerp niet gewoon bespreekbaar? Ik kon geen antwoord vinden."